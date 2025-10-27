GingerGeneration.it

Demi Lovato – Little Bit (audio, testo e traduzione)

scritto da Giovanna Codella
Little Bit  di Demi Lovato è una traccia dell’album It’s not that deep, uscito venerdì 24 ottobre 2025.

Il pezzo elettropop è un invito alla leggerezza e per il proprio partner a lasciarsi andare, con un mood che è in perfetta linea con il tono spensierato che caratterizza l’intero album.

Testo Little Bit Demi Lovato

Don’t need to read your mind, your body just said it all
Our walls are up so high, but what if we let ‘em fall?
Maybe they’re in the way of something incredible
Baby, let’s find out right now

I can’t hold it in
Now that we’re alone again
So instead of stopping it
We should do the opposite

What if we talk a little bit? Touch a little bit?
Move a little bit? Just a little bit
Kiss a little bit? Undress a little bit?
Say you’re over it, not even a little bit

(Not even a little bit)
Oh, oh
(Not even a little bit)

Don’t need to speak my mind, you already got it right
It’s no coincidеnce, we’re pеrfectly intertwined
Maybe we’re one and done, or maybe I’ll hit it twice
Baby, let’s find out right now

I can’t hold it in
Now that we’re alone again
So instead of stopping it
We should do the opposite

What if we talk a little bit? Touch a little bit?
Move a little bit? Just a little bit
Kiss a little bit? Undress a little bit?
Say you’re over it, not even a little
We talk a little bit? Touch a little bit? (Move)
Move a little bit? Just a little bit
Kiss a little bit? (Kiss) Undress a little bit?
Say you’re over it, not even a little bit

(Not even a little bit)
(Not even a little bit)

Traduzione Little Bit Demi Lovato

Non c’è bisogno di leggerti nel pensiero, il tuo corpo ha già detto tutto
I nostri muri sono così alti, ma cosa succederebbe se li lasciassimo cadere?
Forse ostacolano qualcosa di incredibile
Tesoro, scopriamolo subito

Non riesco a trattenermi
Ora che siamo di nuovo soli
Quindi, invece di fermarci
dovremmo fare il contrario

E se parlassimo un po’? Ci toccassimo un po’?
Ci muovessimo un po’? Solo un po’
Ci baciassimo un po’? Ci spogliassimo un po’? Dì che ci sei passata, nemmeno un po’

(Nemmeno un po’)
Oh, oh
(Nemmeno un po’)

Non c’è bisogno di dire quello che penso, hai già ragione
Non è una coincidenza, siamo perfettamente intrecciati
Forse siamo una cosa sola, o forse ci colpirò due volte
Tesoro, scopriamolo subito

Non riesco a trattenermi
Ora che siamo di nuovo soli
Quindi invece di fermarci
Dovremmo fare il contrario

E se parlassimo un po’? Ci toccassimo un po’?
Ci muovessimo un po’? Solo un po’
Ci baciassimo un po’? Ci spogliassimo un po’?
Dì che ci sei passata, nemmeno un po’
Parliamo un po’? Ci tocchiamo un po’? (Ci muoviamo)
Ci muoviamo un po’? Solo un po’
Ci baciassimo un po’? (Ci baciamo) Ci spogliassimo un po’?
Di’ che l’hai superato, nemmeno un po’

(Nemmeno un po’)
(Nemmeno un po’)

