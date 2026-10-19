Selena Gomez dice basta al fumo per preservare la salute della sua voce

Foto: Selena Gomez/Instagram

Per chi fa della voce il suo strumento d’espressione principale è importantissimo seguire uno stile di vita sano e un’alimentazione corretta ed evitare fattori irritanti e Selena Gomez lo sa bene. La cantante ha parlato senza remore degli effetti del fumo da nicotina sul suo apparato vocale e ha dichiarato di aver smesso, confessando che è stato molto difficile vincere questa dipendenza.

In un video condiviso nelle sue storie su Instagram, Selena ha colto l’occasione per infondere coraggio a chiunque stia lottando con questo problema.

«Non potrò cambiare la mia voce. È davvero difficile smettere con la nicotina… semplicemente non ne vale la pena. Sono davvero entusiasta perché ho smesso e spero solo di riuscire a continuare così».

Questa confessione dà anche una spiegazione concreta riguardo il cambiamento di timbro vocale di Selena Gomez, un argomento che suscita da tempo dei dubbi e delle discussioni.

In passato, la cantante di In the Dark aveva già risposto a delle domande a riguardo. Durante una diretta IG a fine 2025, infatti, aveva spiegato che non ci sono cure o rimedi ma nemmeno scuse per quel “gonfiore interno” che le si presenta di tanto in tanto.

Il recente aggiornamento, sulla sua voce e sull’abbandono della nicotina arriva in bel momento per Selena, che pochi giorni fa ha condotto il Rare Impact Fund Benefit presso l’Hollywood Palladium di Los Angeles. L’evento ha raccolto quasi milioni di dollari a favore della salute mentale dei giovani, proseguendo l’impegno dell’artista con il lato umanitario del suo brand Rare Beauty.

Cosa fa il fumo alla voce: la scelta di Selena

La nicotina provoca una vasocostrizione immediata dei vasi sanguigni che irrorano le corde vocali, riducendone l’idratazione naturale e causando secchezza, irritazione cronica e un’alterazione della viscosità del muco protettivo, fondamentale per mantenere i tessuti laringei protetti da infezioni e da lesioni meccaniche.

Con il tempo, questo stato infiammatorio costante aumenta notevolmente il rischio di sviluppare disturbi persistenti della voce come la disfonia, oltre a condizioni patologiche quali edema di Reinke, polipi, noduli e lesioni precancerose o tumorali alla laringe. Senza dubbio la decisione di Selena Gomez di smettere di fumare è un esempio da seguire, a prescindere dall’essere cantanti o meno.