Demi Lovato – Low Rise Jeans (testo e traduzione) scritto da Giovanna Codella 17 Aprile 2026 Low Rise Jeans di Demi Lovato è il singolo principale della versione deluxe dell’album It’s not that deep, ed è stato rilasciato su tutte le piattaforme digitali venerdì 17 aprile 2026. Evocando un blackout degli anni 2000, il brano cattura l’estasi della sensualità e del calore effervescente, utilizzando abiti euforici come jeans a vita bassa, magliette trasparenti e perizoma come immagini dell’intensità delle emozioni di Demi. L’audio ufficiale della canzone Testo Low Rise Jeans Demi Lovato Work Tonight, I came here to get it right And I get what I want Oh, my, think we might have caught a vibe You died to see me undone My black G-string, pick it off from the corners Wanna snap it back like a rubber band (Ah-ah) My head and my heart wanna ge-get to know ya But my lips and my hips, they got other plans I’m in my low (Low) rise (Rise) jeans (Work) You don’t need your imagination I’m in my see (See) through (Through) Tee (Shirt) I can feel your anticipation Pushing up on me, pressing up on me Passionate-ately (Work) I can feel your anticipation Pushing up on me, pressing up on me Passionate-ately In my low rise jeans (Work) Don’t stop, every time you hit the spot Eyes locked, focus on mе (Focus on me) So hot, damn I’m liking this a lot Eyes crossed, I’m such a tеase My black G-string, pick it off from the corners Wanna snap it back like a rubber band (Ah-ah) My head and my heart wanna ge-get to know ya But my lips and my hips, they got other plans I’m in my low (Low) rise (Rise) jeans (Work) You don’t need your imagination I’m in my see (See) through (Through) Tee (Shirt) I can feel your anticipation Pushing up on me, pressing up on me Passionate-ately (Work) I can feel your anticipation Pushing up on me, pressing up on me Passionate-ately In my low rise jeans (Work) Want you on me so stop pretending Yeah, stop pretending I can feel your anticipation Oh, what’s underneath, nothing’s forbidden Nothing’s forbidden You don’t need your imagination I’m in my low (Low) rise (Rise) jeans (Work) You don’t need your imagination (Don’t need your imagination) I’m in my see (See) through (Through) Tee (Shirt) I can feel your anticipation Pushing up on me, pressing up on me Passionate-ately (Work) I can feel your anticipation Pushing up on me, pressing up on me Passionate-ately In my low rise jeans (Work) (fonte Genius.com) Traduzione Lavoro Stasera sono venuta qui per fare le cose per bene E ottengo quello che voglio Oh, mio Dio, credo che ci sia una certa intesa Saresti morto dalla voglia di vedermi persa Il mio perizoma nero, strappalo dagli angoli Vorresti tirarlo indietro come un elastico (Ah-ah) La mia testa e il mio cuore vogliono conoscerti Ma le mie labbra e i miei fianchi hanno altri piani Indosso i miei jeans a vita bassa (a vita bassa) (a vita alta) (Lavoro) Non hai bisogno della tua immaginazione Indosso la mia maglietta trasparente (trasparente) (trasparente) (Maglietta) Posso sentire la tua anticipazione Che mi spinge, che mi spinge Appassionatamente (Lavoro) Posso sentire la tua anticipazione Che mi spinge, che mi spinge Appassionatamente Nei miei jeans a vita bassa (Lavoro) Non fermarti, ogni volta che colpisci il punto giusto Occhi fissi, concentrati su di me (Concentrati su di me) Così eccitante, Accidenti, mi piace un sacco Occhi incrociati, sono proprio una provocatrice Il mio perizoma nero, prendilo dagli angoli Vorrei tirarlo indietro come un elastico (Ah-ah) La mia testa e il mio cuore vogliono conoscerti Ma le mie labbra e i miei fianchi hanno altri piani Indosso i miei jeans a vita bassa (a vita bassa) (da lavoro) Non hai bisogno della tua immaginazione Indosso la mia maglietta trasparente (trasparente) (trasparente) Posso sentire la tua impazienza Che mi spinge, che mi spinge Appassionatamente (da lavoro) Posso sentire la tua impazienza Che mi spinge, che mi spinge Appassionatamente Nei miei jeans a vita bassa (da lavoro) Ti voglio addosso, quindi smettila di fingere Sì, smettila di fingere Posso sentire la tua impazienza Oh, cosa c’è sotto? Niente è proibito Niente è proibito Non hai bisogno la tua immaginazione Indosso i miei jeans a vita bassa (a vita bassa) (a vita alta) (da lavoro) Non hai bisogno della tua immaginazione (non hai bisogno della tua immaginazione) Indosso la mia maglietta trasparente (trasparente) (trasparente) (da lavoro) Posso sentire la tua impazienza Che mi spinge, che mi spinge Appassionatamente (da lavoro) Posso sentire la tua impazienza Che mi spinge, che mi spinge Appassionatamente Nei miei jeans a vita bassa (da lavoro) Cosa ne pensate di Low Rise Jeans di Demi Lovato?