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Demi Lovato – Low Rise Jeans (testo e traduzione)

scritto da Giovanna Codella
low rise jeans demi lovato

Low Rise Jeans di Demi Lovato è  il singolo principale della versione deluxe dell’album It’s not that deep, ed è stato rilasciato su tutte le piattaforme digitali venerdì 17 aprile 2026.

Evocando un blackout degli anni 2000, il brano cattura l’estasi della sensualità e del calore effervescente, utilizzando abiti euforici come jeans a vita bassa, magliette trasparenti e perizoma come immagini dell’intensità delle emozioni di Demi.

L’audio ufficiale della canzone

Testo Low Rise Jeans Demi Lovato

Work

Tonight, I came here to get it right
And I get what I want
Oh, my, think we might have caught a vibe
You died to see me undone

My black G-string, pick it off from the corners
Wanna snap it back like a rubber band (Ah-ah)
My head and my heart wanna ge-get to know ya
But my lips and my hips, they got other plans

I’m in my low (Low) rise (Rise) jeans (Work)
You don’t need your imagination
I’m in my see (See) through (Through) Tee (Shirt)
I can feel your anticipation
Pushing up on me, pressing up on me
Passionate-ately (Work)
I can feel your anticipation
Pushing up on me, pressing up on me
Passionate-ately
In my low rise jeans (Work)

Don’t stop, every time you hit the spot
Eyes locked, focus on mе (Focus on me)
So hot, damn I’m liking this a lot
Eyes crossed, I’m such a tеase

My black G-string, pick it off from the corners
Wanna snap it back like a rubber band (Ah-ah)
My head and my heart wanna ge-get to know ya
But my lips and my hips, they got other plans

I’m in my low (Low) rise (Rise) jeans (Work)
You don’t need your imagination
I’m in my see (See) through (Through) Tee (Shirt)
I can feel your anticipation
Pushing up on me, pressing up on me
Passionate-ately (Work)
I can feel your anticipation
Pushing up on me, pressing up on me
Passionate-ately
In my low rise jeans (Work)

Want you on me so stop pretending
Yeah, stop pretending
I can feel your anticipation
Oh, what’s underneath, nothing’s forbidden
Nothing’s forbidden
You don’t need your imagination

I’m in my low (Low) rise (Rise) jeans (Work)
You don’t need your imagination (Don’t need your imagination)
I’m in my see (See) through (Through) Tee (Shirt)
I can feel your anticipation
Pushing up on me, pressing up on me
Passionate-ately (Work)
I can feel your anticipation
Pushing up on me, pressing up on me
Passionate-ately
In my low rise jeans (Work)

(fonte Genius.com)

Traduzione 

Lavoro

Stasera sono venuta qui per fare le cose per bene
E ottengo quello che voglio
Oh, mio ​​Dio, credo che ci sia una certa intesa
Saresti morto dalla voglia di vedermi persa

Il mio perizoma nero, strappalo dagli angoli
Vorresti tirarlo indietro come un elastico (Ah-ah)
La mia testa e il mio cuore vogliono conoscerti
Ma le mie labbra e i miei fianchi hanno altri piani

Indosso i miei jeans a vita bassa (a vita bassa) (a vita alta) (Lavoro)
Non hai bisogno della tua immaginazione
Indosso la mia maglietta trasparente (trasparente) (trasparente) (Maglietta)
Posso sentire la tua anticipazione
Che mi spinge, che mi spinge
Appassionatamente (Lavoro)
Posso sentire la tua anticipazione
Che mi spinge, che mi spinge
Appassionatamente
Nei miei jeans a vita bassa (Lavoro)

Non fermarti, ogni volta che colpisci il punto giusto
Occhi fissi, concentrati su di me (Concentrati su di me)
Così eccitante, Accidenti, mi piace un sacco
Occhi incrociati, sono proprio una provocatrice

Il mio perizoma nero, prendilo dagli angoli
Vorrei tirarlo indietro come un elastico (Ah-ah)
La mia testa e il mio cuore vogliono conoscerti
Ma le mie labbra e i miei fianchi hanno altri piani

Indosso i miei jeans a vita bassa (a vita bassa) (da lavoro)
Non hai bisogno della tua immaginazione
Indosso la mia maglietta trasparente (trasparente) (trasparente)
Posso sentire la tua impazienza
Che mi spinge, che mi spinge
Appassionatamente (da lavoro)
Posso sentire la tua impazienza
Che mi spinge, che mi spinge
Appassionatamente
Nei miei jeans a vita bassa (da lavoro)

Ti voglio addosso, quindi smettila di fingere
Sì, smettila di fingere
Posso sentire la tua impazienza
Oh, cosa c’è sotto? Niente è proibito
Niente è proibito
Non hai bisogno la tua immaginazione

Indosso i miei jeans a vita bassa (a vita bassa) (a vita alta) (da lavoro)
Non hai bisogno della tua immaginazione (non hai bisogno della tua immaginazione)
Indosso la mia maglietta trasparente (trasparente) (trasparente) (da lavoro)
Posso sentire la tua impazienza
Che mi spinge, che mi spinge
Appassionatamente (da lavoro)
Posso sentire la tua impazienza
Che mi spinge, che mi spinge
Appassionatamente
Nei miei jeans a vita bassa (da lavoro)

Cosa ne pensate di Low Rise Jeans di Demi Lovato?

Giovanna Codella

Appassionata di musica e arte in generale, realizza contenuti ottimizzati per i motori di ricerca su GingerGeneration.it ed è autrice di libri per bambini e ragazzi.

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