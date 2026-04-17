Demi Lovato – Low Rise Jeans (testo e traduzione)

Low Rise Jeans di Demi Lovato è il singolo principale della versione deluxe dell’album It’s not that deep, ed è stato rilasciato su tutte le piattaforme digitali venerdì 17 aprile 2026.

Evocando un blackout degli anni 2000, il brano cattura l’estasi della sensualità e del calore effervescente, utilizzando abiti euforici come jeans a vita bassa, magliette trasparenti e perizoma come immagini dell’intensità delle emozioni di Demi.

L’audio ufficiale della canzone

Testo Low Rise Jeans Demi Lovato

Work

Tonight, I came here to get it right

And I get what I want

Oh, my, think we might have caught a vibe

You died to see me undone

My black G-string, pick it off from the corners

Wanna snap it back like a rubber band (Ah-ah)

My head and my heart wanna ge-get to know ya

But my lips and my hips, they got other plans

I’m in my low (Low) rise (Rise) jeans (Work)

You don’t need your imagination

I’m in my see (See) through (Through) Tee (Shirt)

I can feel your anticipation

Pushing up on me, pressing up on me

Passionate-ately (Work)

I can feel your anticipation

Pushing up on me, pressing up on me

Passionate-ately

In my low rise jeans (Work)

Don’t stop, every time you hit the spot

Eyes locked, focus on mе (Focus on me)

So hot, damn I’m liking this a lot

Eyes crossed, I’m such a tеase

My black G-string, pick it off from the corners

Wanna snap it back like a rubber band (Ah-ah)

My head and my heart wanna ge-get to know ya

But my lips and my hips, they got other plans

I’m in my low (Low) rise (Rise) jeans (Work)

You don’t need your imagination

I’m in my see (See) through (Through) Tee (Shirt)

I can feel your anticipation

Pushing up on me, pressing up on me

Passionate-ately (Work)

I can feel your anticipation

Pushing up on me, pressing up on me

Passionate-ately

In my low rise jeans (Work)

Want you on me so stop pretending

Yeah, stop pretending

I can feel your anticipation

Oh, what’s underneath, nothing’s forbidden

Nothing’s forbidden

You don’t need your imagination

I’m in my low (Low) rise (Rise) jeans (Work)

You don’t need your imagination (Don’t need your imagination)

I’m in my see (See) through (Through) Tee (Shirt)

I can feel your anticipation

Pushing up on me, pressing up on me

Passionate-ately (Work)

I can feel your anticipation

Pushing up on me, pressing up on me

Passionate-ately

In my low rise jeans (Work)

(fonte Genius.com)

Traduzione

Lavoro

Stasera sono venuta qui per fare le cose per bene

E ottengo quello che voglio

Oh, mio ​​Dio, credo che ci sia una certa intesa

Saresti morto dalla voglia di vedermi persa

Il mio perizoma nero, strappalo dagli angoli

Vorresti tirarlo indietro come un elastico (Ah-ah)

La mia testa e il mio cuore vogliono conoscerti

Ma le mie labbra e i miei fianchi hanno altri piani

Indosso i miei jeans a vita bassa (a vita bassa) (a vita alta) (Lavoro)

Non hai bisogno della tua immaginazione

Indosso la mia maglietta trasparente (trasparente) (trasparente) (Maglietta)

Posso sentire la tua anticipazione

Che mi spinge, che mi spinge

Appassionatamente (Lavoro)

Posso sentire la tua anticipazione

Che mi spinge, che mi spinge

Appassionatamente

Nei miei jeans a vita bassa (Lavoro)

Non fermarti, ogni volta che colpisci il punto giusto

Occhi fissi, concentrati su di me (Concentrati su di me)

Così eccitante, Accidenti, mi piace un sacco

Occhi incrociati, sono proprio una provocatrice

Il mio perizoma nero, prendilo dagli angoli

Vorrei tirarlo indietro come un elastico (Ah-ah)

La mia testa e il mio cuore vogliono conoscerti

Ma le mie labbra e i miei fianchi hanno altri piani

Indosso i miei jeans a vita bassa (a vita bassa) (da lavoro)

Non hai bisogno della tua immaginazione

Indosso la mia maglietta trasparente (trasparente) (trasparente)

Posso sentire la tua impazienza

Che mi spinge, che mi spinge

Appassionatamente (da lavoro)

Posso sentire la tua impazienza

Che mi spinge, che mi spinge

Appassionatamente

Nei miei jeans a vita bassa (da lavoro)

Ti voglio addosso, quindi smettila di fingere

Sì, smettila di fingere

Posso sentire la tua impazienza

Oh, cosa c’è sotto? Niente è proibito

Niente è proibito

Non hai bisogno la tua immaginazione

Indosso i miei jeans a vita bassa (a vita bassa) (a vita alta) (da lavoro)

Non hai bisogno della tua immaginazione (non hai bisogno della tua immaginazione)

Indosso la mia maglietta trasparente (trasparente) (trasparente) (da lavoro)

Posso sentire la tua impazienza

Che mi spinge, che mi spinge

Appassionatamente (da lavoro)

Posso sentire la tua impazienza

Che mi spinge, che mi spinge

Appassionatamente

Nei miei jeans a vita bassa (da lavoro)

Cosa ne pensate di Low Rise Jeans di Demi Lovato?