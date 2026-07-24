Il pop delle KATSEYE riparte da Ed Sheeran: ecco il nuovo singolo Animal scritto da Giovanna Codella 24 Luglio 2026 Il super gruppo al femminile KATSEYE, torna oggi c24 luglio con Animal, un audace e provocante inno pop che celebra la libertà di abbracciare il proprio lato più selvaggio. Co-scritta da Ed Sheeran (in pausa dai palchi e dall’esposizione mediatica ma non dalla scrittura), la canzone esplora la tensione tra l’immagine impeccabile di noi stessi che mostriamo al mondo e l’energia più istintiva e senza freni che emerge quando siamo lontani dagli occhi degli altri. Il brano è quindi il frutto di un lavoro e una ricerca corali ed è prodotto da Omer Fedi e Blake Slatkin, noti per aver lavorato, tra gli altri, con The Kid LAROI, Justin Bieber, Sam Smith e Lil Nas X. Il video della canzone Il cinematico video ufficiale di Animal si sviluppa all’interno di un mondo fatto di stanze di osservazione, realtà riflesse e identità mutevoli. Le componenti delle KATSEYE si muovono tra archetipi femminili e maschili, mentre le identità cambiano e i confini tra chi osserva e chi viene osservato iniziano a confondersi. Coreografie dinamiche, styling d’impatto e immagini surreali accentuano la tensione tra istinto e controllo. Il video, diretto da Cody Critcheloe, vede la partecipazione straordinaria dell’attrice, produttrice e autrice bestseller del New York Times, candidata all’Oscar, Demi Moore. Critcheloe aveva già diretto i video di Gnarly e Touch delle KATSEYE. Squadra che vince non si cambia! Testo Animal KATSEYE [All] Mm-mm [Megan, Yoonchae, All] You’re the boss, you run the circus, baby Take it up a notch, you’re so sophisticated Don’t wanna be on a schedule, you’re on your own time (Mm-mm) Off the scale that goes from hot to crazy Fingernails, one, two, three colors painted Crop top and baggy jeans holding your waistline (Mm-mm) [Lara, All] You make the light and the shadows collide Your body gets twisted and tangled in mine Love so good, how could this be free? I keep your secret safe with me (Mm-mm) [Daniela, Sophia, All] Nobody knows you’re outta control But I see a side behind the closed doors They get a glimpse here on the dance floor You move like an animal (Mm-mm) Nobody knows you’re outta control But I see a side behind the closed doors They get a glimpse here on the dance floor You move like an animal (Mm-mm) [Daniela, Yoonchae] I’ll be gone by morning So getcha, getcha heels on the floor then So are you with me? (Are you with me?) Be careful what you’re wishing for ‘cause I get freaky [Lara, All] You make the light and the shadows collide Your body gets twisted and tangled in mine Love so good, how could this be free? I keep your secret safe with me (Mm-mm) [Sophia, Lara, All] Nobody knows you’re outta control But I see a side behind the closed doors They get a glimpse here on the dance floor You move like an animal (Mm-mm; One, two, three, four) Nobody knows you’re outta control But I see a side behind the closed doors They get a glimpse here on the dance floor You move like an animal [Sophia] I’m gettin’ overwhelmed R-r-r-right now Want you to give it to me All night long (Woo) [Yoonchae, Megan, Sophia (All, Lara)] Nobody knows you’re outta control (Nobody knows) But I see a side behind the closed doors They get a glimpse here on the dance floor You move like an animal (Mm-mm) Nobody knows you’re outta control But I see a side behind the closed doors (Ooh) They get a glimpse here on the dance floor You move like an animal (Mm-mm) (Fonte Genius.com) Testo Animal KATSEYE [Tutte] Mm-mm [Megan, Yoonchae, Tutte] Sei tu il capo, gestisci il circo, baby Alza il livello, sei così sofisticata Non vuoi avere orari, sei libera di fare quello che vuoi (Mm-mm) Fuori dalla scala che va da sexy a folle Unghie, uno, due, tre colori dipinti Top corto e jeans larghi che stringono la tua vita (Mm-mm) [Lara, Tutte] Fai scontrare luci e ombre Il tuo corpo si contorce e si intreccia al mio Un amore così bello, come può essere gratis? Custodisco il tuo segreto al sicuro con me (Mm-mm) [Daniela, Sophia, Tutte] Nessuno sa che sei fuori controllo Ma io vedo un lato di te dietro le porte chiuse Loro intravedono qui sulla pista da ballo Ti muovi come un animale (Mm-mm) Nessuno sa che sei fuori controllo Ma io vedo un lato di te dietro le porte chiuse Loro intravedono qui sulla pista da ballo Ti muovi come un animale (Mm-mm) [Daniela, Yoonchae] Me ne andrò domattina Quindi, metti i tacchi sul pavimento Allora, sei con me? (Sei con me?) Attento a ciò che desideri perché divento pazza [Lara, Tutte] Fai scontrare la luce e le ombre Il tuo corpo si contorce e si intreccia al mio Un amore così bello, come può essere gratuito? Custodisco il tuo segreto al sicuro con me (Mm-mm) [Sophia, Lara, Tutte] Nessuno sa che sei fuori controllo Ma io vedo un lato di te dietro le porte chiuse Loro intravedono qui sulla pista da ballo Ti muovi come un animale (Mm-mm; Uno, due, tre, quattro) Nessuno sa che sei fuori controllo Ma io vedo un lato di te dietro le porte chiuse Loro intravedono qui sulla pista da ballo Ti muovi come un animale [Sophia] Mi sento sopraffatta T-t-t-proprio adesso Voglio che tu me lo dia Per tutta la notte (Woo) [Yoonchae, Megan, Sophia (Tutte, Lara)] Nessuno sa che sei fuori controllo (Nessuno lo sa) Ma io vedo un lato di te dietro le porte chiuse Loro intravedono qui sulla pista da ballo Ti muovi come un animale (Mm-mm) Nessuno sa che sei fuori controllo Ma io vedo un lato di te dietro le porte chiuse (Ooh) Riescono a intravederti qui sulla pista da ballo Ti muovi come un animale (Mm-mm)