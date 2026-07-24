GingerGeneration.it

Il pop delle KATSEYE riparte da Ed Sheeran: ecco il nuovo singolo Animal

scritto da Giovanna Codella
animal katseye

Il super gruppo al femminile KATSEYE, torna oggi c24 luglio con Animal, un audace e provocante inno pop che celebra la libertà di abbracciare il proprio lato più selvaggio.

Co-scritta da Ed Sheeran (in pausa dai palchi e dall’esposizione mediatica ma non dalla scrittura), la canzone esplora la tensione tra l’immagine impeccabile di noi stessi che mostriamo al mondo e l’energia più istintiva e senza freni che emerge quando siamo lontani dagli occhi degli altri.

Il brano è quindi il frutto di un lavoro e una ricerca corali ed è prodotto da Omer Fedi e Blake Slatkin, noti per aver lavorato, tra gli altri, con The Kid LAROI, Justin Bieber, Sam Smith e Lil Nas X.

Il video della canzone

Il cinematico video ufficiale di Animal si sviluppa all’interno di un mondo fatto di stanze di osservazione, realtà riflesse e identità mutevoli. Le componenti delle KATSEYE si muovono tra archetipi femminili e maschili, mentre le identità cambiano e i confini tra chi osserva e chi viene osservato iniziano a confondersi.

Coreografie dinamiche, styling d’impatto e immagini surreali accentuano la tensione tra istinto e controllo. Il video, diretto da Cody Critcheloe, vede la partecipazione straordinaria dell’attrice, produttrice e autrice bestseller del New York Times, candidata all’Oscar, Demi Moore. Critcheloe aveva già diretto i video di Gnarly e Touch delle KATSEYE. Squadra che vince non si cambia!

Testo Animal KATSEYE

[All]
Mm-mm

[Megan, Yoonchae, All]
You’re the boss, you run the circus, baby
Take it up a notch, you’re so sophisticated
Don’t wanna be on a schedule, you’re on your own time
(Mm-mm)
Off the scale that goes from hot to crazy
Fingernails, one, two, three colors painted
Crop top and baggy jeans holding your waistline
(Mm-mm)

[Lara, All]
You make the light and the shadows collide
Your body gets twisted and tangled in mine
Love so good, how could this be free?
I keep your secret safe with me (Mm-mm)

[Daniela, Sophia, All]
Nobody knows you’re outta control
But I see a side behind the closed doors
They get a glimpse here on the dance floor
You move like an animal (Mm-mm)
Nobody knows you’re outta control
But I see a side behind the closed doors
They get a glimpse here on the dance floor
You move like an animal (Mm-mm)

[Daniela, Yoonchae]
I’ll be gone by morning
So getcha, getcha heels on the floor then
So are you with me? (Are you with me?)
Be careful what you’re wishing for ‘cause I get freaky

[Lara, All]
You make the light and the shadows collide
Your body gets twisted and tangled in mine
Love so good, how could this be free?
I keep your secret safe with me (Mm-mm)

[Sophia, Lara, All]
Nobody knows you’re outta control
But I see a side behind the closed doors
They get a glimpse here on the dance floor
You move like an animal (Mm-mm; One, two, three, four)
Nobody knows you’re outta control
But I see a side behind the closed doors
They get a glimpse here on the dance floor
You move like an animal

[Sophia]
I’m gettin’ overwhelmed
R-r-r-right now
Want you to give it to me
All night long (Woo)

[Yoonchae, Megan, Sophia (All, Lara)]
Nobody knows you’re outta control (Nobody knows)
But I see a side behind the closed doors
They get a glimpse here on the dance floor
You move like an animal (Mm-mm)
Nobody knows you’re outta control
But I see a side behind the closed doors (Ooh)
They get a glimpse here on the dance floor
You move like an animal (Mm-mm)

(Fonte Genius.com)

Testo Animal KATSEYE

[Tutte]
Mm-mm

[Megan, Yoonchae, Tutte]
Sei tu il capo, gestisci il circo, baby
Alza il livello, sei così sofisticata
Non vuoi avere orari, sei libera di fare quello che vuoi
(Mm-mm)
Fuori dalla scala che va da sexy a folle
Unghie, uno, due, tre colori dipinti
Top corto e jeans larghi che stringono la tua vita
(Mm-mm)

[Lara, Tutte]
Fai scontrare luci e ombre
Il tuo corpo si contorce e si intreccia al mio
Un amore così bello, come può essere gratis?

Custodisco il tuo segreto al sicuro con me (Mm-mm)

[Daniela, Sophia, Tutte]
Nessuno sa che sei fuori controllo
Ma io vedo un lato di te dietro le porte chiuse
Loro intravedono qui sulla pista da ballo
Ti muovi come un animale (Mm-mm)
Nessuno sa che sei fuori controllo
Ma io vedo un lato di te dietro le porte chiuse
Loro intravedono qui sulla pista da ballo
Ti muovi come un animale (Mm-mm)

[Daniela, Yoonchae]
Me ne andrò domattina
Quindi, metti i tacchi sul pavimento
Allora, sei con me? (Sei con me?)
Attento a ciò che desideri perché divento pazza

[Lara, Tutte]
Fai scontrare la luce e le ombre
Il tuo corpo si contorce e si intreccia al mio
Un amore così bello, come può essere gratuito?

Custodisco il tuo segreto al sicuro con me (Mm-mm)

[Sophia, Lara, Tutte]
Nessuno sa che sei fuori controllo
Ma io vedo un lato di te dietro le porte chiuse
Loro intravedono qui sulla pista da ballo
Ti muovi come un animale (Mm-mm; Uno, due, tre, quattro)
Nessuno sa che sei fuori controllo
Ma io vedo un lato di te dietro le porte chiuse
Loro intravedono qui sulla pista da ballo
Ti muovi come un animale

[Sophia]
Mi sento sopraffatta
T-t-t-proprio adesso
Voglio che tu me lo dia
Per tutta la notte (Woo)

[Yoonchae, Megan, Sophia (Tutte, Lara)]
Nessuno sa che sei fuori controllo (Nessuno lo sa)
Ma io vedo un lato di te dietro le porte chiuse
Loro intravedono qui sulla pista da ballo
Ti muovi come un animale (Mm-mm)
Nessuno sa che sei fuori controllo
Ma io vedo un lato di te dietro le porte chiuse (Ooh)
Riescono a intravederti qui sulla pista da ballo
Ti muovi come un animale (Mm-mm)

Giovanna Codella

Collaboratrice per GingerGeneration.it, scrive di musica internazionale, d'oltreoceano in particolare; è autrice di libri per bambini e ragazzi.

Articoli correlati