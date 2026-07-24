Il pop delle KATSEYE riparte da Ed Sheeran: ecco il nuovo singolo Animal

Il super gruppo al femminile KATSEYE, torna oggi c24 luglio con Animal, un audace e provocante inno pop che celebra la libertà di abbracciare il proprio lato più selvaggio.

Co-scritta da Ed Sheeran (in pausa dai palchi e dall’esposizione mediatica ma non dalla scrittura), la canzone esplora la tensione tra l’immagine impeccabile di noi stessi che mostriamo al mondo e l’energia più istintiva e senza freni che emerge quando siamo lontani dagli occhi degli altri.

Il brano è quindi il frutto di un lavoro e una ricerca corali ed è prodotto da Omer Fedi e Blake Slatkin, noti per aver lavorato, tra gli altri, con The Kid LAROI, Justin Bieber, Sam Smith e Lil Nas X.

Il video della canzone

Il cinematico video ufficiale di Animal si sviluppa all’interno di un mondo fatto di stanze di osservazione, realtà riflesse e identità mutevoli. Le componenti delle KATSEYE si muovono tra archetipi femminili e maschili, mentre le identità cambiano e i confini tra chi osserva e chi viene osservato iniziano a confondersi.

Coreografie dinamiche, styling d’impatto e immagini surreali accentuano la tensione tra istinto e controllo. Il video, diretto da Cody Critcheloe, vede la partecipazione straordinaria dell’attrice, produttrice e autrice bestseller del New York Times, candidata all’Oscar, Demi Moore. Critcheloe aveva già diretto i video di Gnarly e Touch delle KATSEYE. Squadra che vince non si cambia!

Testo Animal KATSEYE

[All]

Mm-mm

[Megan, Yoonchae, All]

You’re the boss, you run the circus, baby

Take it up a notch, you’re so sophisticated

Don’t wanna be on a schedule, you’re on your own time

(Mm-mm)

Off the scale that goes from hot to crazy

Fingernails, one, two, three colors painted

Crop top and baggy jeans holding your waistline

(Mm-mm)

[Lara, All]

You make the light and the shadows collide

Your body gets twisted and tangled in mine

Love so good, how could this be free?

I keep your secret safe with me (Mm-mm)

[Daniela, Sophia, All]

Nobody knows you’re outta control

But I see a side behind the closed doors

They get a glimpse here on the dance floor

You move like an animal (Mm-mm)

Nobody knows you’re outta control

But I see a side behind the closed doors

They get a glimpse here on the dance floor

You move like an animal (Mm-mm)

[Daniela, Yoonchae]

I’ll be gone by morning

So getcha, getcha heels on the floor then

So are you with me? (Are you with me?)

Be careful what you’re wishing for ‘cause I get freaky

[Lara, All]

You make the light and the shadows collide

Your body gets twisted and tangled in mine

Love so good, how could this be free?

I keep your secret safe with me (Mm-mm)

[Sophia, Lara, All]

Nobody knows you’re outta control

But I see a side behind the closed doors

They get a glimpse here on the dance floor

You move like an animal (Mm-mm; One, two, three, four)

Nobody knows you’re outta control

But I see a side behind the closed doors

They get a glimpse here on the dance floor

You move like an animal

[Sophia]

I’m gettin’ overwhelmed

R-r-r-right now

Want you to give it to me

All night long (Woo)

[Yoonchae, Megan, Sophia (All, Lara)]

Nobody knows you’re outta control (Nobody knows)

But I see a side behind the closed doors

They get a glimpse here on the dance floor

You move like an animal (Mm-mm)

Nobody knows you’re outta control

But I see a side behind the closed doors (Ooh)

They get a glimpse here on the dance floor

You move like an animal (Mm-mm)

(Fonte Genius.com)

Testo Animal KATSEYE

[Tutte]

Mm-mm

[Megan, Yoonchae, Tutte]

Sei tu il capo, gestisci il circo, baby

Alza il livello, sei così sofisticata

Non vuoi avere orari, sei libera di fare quello che vuoi

(Mm-mm)

Fuori dalla scala che va da sexy a folle

Unghie, uno, due, tre colori dipinti

Top corto e jeans larghi che stringono la tua vita

(Mm-mm)

[Lara, Tutte]

Fai scontrare luci e ombre

Il tuo corpo si contorce e si intreccia al mio

Un amore così bello, come può essere gratis?

Custodisco il tuo segreto al sicuro con me (Mm-mm)

[Daniela, Sophia, Tutte]

Nessuno sa che sei fuori controllo

Ma io vedo un lato di te dietro le porte chiuse

Loro intravedono qui sulla pista da ballo

Ti muovi come un animale (Mm-mm)

Nessuno sa che sei fuori controllo

Ma io vedo un lato di te dietro le porte chiuse

Loro intravedono qui sulla pista da ballo

Ti muovi come un animale (Mm-mm)

[Daniela, Yoonchae]

Me ne andrò domattina

Quindi, metti i tacchi sul pavimento

Allora, sei con me? (Sei con me?)

Attento a ciò che desideri perché divento pazza

[Lara, Tutte]

Fai scontrare la luce e le ombre

Il tuo corpo si contorce e si intreccia al mio

Un amore così bello, come può essere gratuito?

Custodisco il tuo segreto al sicuro con me (Mm-mm)

[Sophia, Lara, Tutte]

Nessuno sa che sei fuori controllo

Ma io vedo un lato di te dietro le porte chiuse

Loro intravedono qui sulla pista da ballo

Ti muovi come un animale (Mm-mm; Uno, due, tre, quattro)

Nessuno sa che sei fuori controllo

Ma io vedo un lato di te dietro le porte chiuse

Loro intravedono qui sulla pista da ballo

Ti muovi come un animale

[Sophia]

Mi sento sopraffatta

T-t-t-proprio adesso

Voglio che tu me lo dia

Per tutta la notte (Woo)

[Yoonchae, Megan, Sophia (Tutte, Lara)]

Nessuno sa che sei fuori controllo (Nessuno lo sa)

Ma io vedo un lato di te dietro le porte chiuse

Loro intravedono qui sulla pista da ballo

Ti muovi come un animale (Mm-mm)

Nessuno sa che sei fuori controllo

Ma io vedo un lato di te dietro le porte chiuse (Ooh)

Riescono a intravederti qui sulla pista da ballo

Ti muovi come un animale (Mm-mm)