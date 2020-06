Riverdale: Lili Reinhart fa coming out su Instagram! Ecco le sue parole

C’è una coppia (ormai sarebbe meglio dire c’era) della serie Riverdale che in questi giorni è al centro dell’interesse. Pochi giorni fa vi avevamo dato notizia della rottura tra Lili Reinhart e Cole Sprouse (scopri i dettagli qui). Ancora più recente è la notizia dell’arresto di lui per una manifestazione contro le discriminazioni razziali a Santa Monica. Ieri l’attrice ha deciso di fare coming out su Instagram. Ecco tutti i dettagli

In una delle stories sul suo profilo Instagram l’attrice che veste i panni di Betty Cooper in Riverdale ha scritto: Nonostante non l’abbia mai annunciato prima pubblicamente, sono orgogliosa di essere una donna bisessuale. E mi unirò alla protesta organizzata per la giornata di oggi. Forza, unitevi a noi! Con queste parole l’attrice ha voluto dare la notizia ai suoi follower e portare l’attenzione sull’evento a cui ha partecipato nei dintorni di Santa Monica e La Ciencia. Una protesta da parte della comunità LGBTQ+ per il movimento Black Lives Matter.

“We stand with you” recita il volantino condiviso dall’attrice. Nelle ore successive ha poi aggiunto alcuni video della pacifica iniziativa. Voglio dire che sono mortificata dal razzismo che esiste in questo paese, aveva dichiarato nei giorni scorsi unendosi alle molti voci in favore delle persone di colore che ancora oggi subiscono discriminazioni e violenze negli Stati Uniti.

Ecco le parole dell’attrice di Riverdale: