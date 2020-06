Cole Sprouse accusato di violenza sessuale? Lili Reinhart lo difende

Ieri vi avevamo parlato della accuse di violenza sessuali contro Justin Bieber (leggi i dettagli qui) ma non è l’unico giovane attore che si è dovuto difendere da accuse di questo genere. Infatti, Cole Sprouse (noto per il ruolo di Jug in Riverdale) ha dovuto ieri chiarire la sua posizione sui social. Ecco cos’è successo

Questa mattina io e altri tre membri del cast di Riverdale abbiamo ricevuto false accuse di violenza sessuale da parte di un account anonimo su Twitter, ha scritto Cole Sprouse. Sto prendendo queste accuse molte seriamente e insieme ad alcune persone competenti voglio andare a fondo in questa vicenda. Le false accuse recano un danno tremendo alle vittime reali e inoltre non cercherei mai di far tacere nessuno.

In difesa dell’attore e contro chiunque testimoni il falso è arrivata un’altra protagonista di Riverdale: Lili Reinhart. Ho sempre preso molto seriamente le accuse di molestie sessuali ma è ormai chiaro che questo account è falso e creato specificatamente per creare brutte storie su di me e sul resto del cast.

Non posso pensare a qualcosa di più distorto di chi mente su un reato di questo tipo. Questo tipo di accuse può rovinare la vita e le carriere. Posso dire che era una bugia perchè chi ha mosso le accuse ha già dichiarato che erano un’invenzione. Ci muoveremo per vie legali perchè questo tipo di comportamento danneggia soprattutto i reali sopravvissuti. Questa vicenda mi ha scosso particolarmente perchè ho sempre supportato e creduto alle vittime. Prego e spero che vicende di questo genere non facciano perdere il coraggio di parlare alle vittime reali.

Ecco i post di Cole Sprouse e Lili Reinhart di Riverdale su Twitter:

I have always taken sexual assault allegations seriously. But it was proven that this account was created specifically to create false stories about me and my cast. I can’t think of something more twisted than lying about sexual assault. It invalidates the men and women who are- https://t.co/qcZMXYPNLQ

— Lili Reinhart (@lilireinhart) June 22, 2020