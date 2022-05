MET Gala 2022: Lili Reinhart contro Kim Kardashian. Ecco perchè

Lili Reinhart, nota soprattutto per il ruolo di Betty in Riverdale, ormai da tempo è portavoce della body positivity. Ecco perchè le sue critiche ad alcune dichiarazioni di Kim Kardashian dopo il MET Gala 2022 non ci sorprendono. Ecco nei dettagli cos’è successo

In occasione del Met Gala 2022 l’imprenditrice americana ha indossato l’iconico abito che Marilyn Monroe aveva durante gli auguri al Presidente Kennedy. La Kardashian ha spiegato a Vogue che per il valore storico e per l’estrema delicatezza, non è possibile apportare delle modifiche. Insomma non potendo adattarlo al suo fisico l’unica alternativa era adattare il proprio corpo. Ecco quindi che l’unica soluzione era dimagrire. L’influencer ha così spiegato il perchè ha perso sette chili in tre settimane.

Lili Reinhart non ha potuto trattenersi dal criticare questa posizione. Nelle storie di Instagram leggiamo: Rilasciare un’intervista in cui dici quanto stai morendo di fame perché non hai toccato carboidrati nell’ultimo mese, tutto per entrare in un vestito vestito? Decisamente sbagliato. Assurdo per un sacco di ragioni soprattutto quando sai molto bene che ci sono milioni di giovani uomini e donne che ti ammirano e ascoltano ogni tua parola. Un’ignoranza disgustosa e dell’altro mondo. Per favore, smettete di sostenere queste celebrità stupide e dannose la cui immagine ruota solo attorno al corpo. Solitamente non sono una persona arrabbiata, ma la tossicità di questa industria a volte davvero mi infastidisce e e devo sfogarmi.

