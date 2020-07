Riverdale – Lili Reinhart: “Il lockdown mi ha causato molti problemi d’ansia”

Lili Reinhart, nota per il ruolo di Betty Cooper nella serie Riverdale (scopri le ultime news qui), ha rivelato che il lockdown e la pandemia le hanno provocato molti problemi d’ansia. Un malessere piuttosto comune che anche psicologi e specialisti hanno cercato di indagare. Ecco cosa ha raccontato l’attrice sui social.

L’attrice di Riverdale ha raccontato le sue emozioni e in particolare l’ansia che le impediva o le rendeva difficile anche solo uscire per andare in posta. Anche un compito molto semplice da svolgere semplicemente non riuscivo a farlo, leggiamo su Just Jared. Intendo, per esempio andare in posta mi era difficile non trovavo motivazione nel mettermi in macchina e andare. Questo semplice gesto mi provocava molta ansia. Non volevo lasciare il cane, farmi vedere in pubblico o indossare la mascherina. Come se fuori di casa ci fosse un ambiente stressante in cui non voler entrare.

Mi entusiasmavo per cose stupide o semplice e volevo farle tutto il tempo, ha continuato Lili Reinhart. Mi dicevo: Perché devi stressarti a fare altre cose più rischiose? Nonostante l’ansia e il voler rimanere chiusa in casa il più possibile ci sono stati anche lati positivi. Negli ultimi quattro anni le cose nella mia vita sono andate velocissime e spesso non me ne rendevo conto. No avevo mai avuto molto tempo per fermarmi e pensare alla notorietà, alla carriera e alla vita privata. In questi quattro mesi ho avuto la possibilità di fermarmi e riflettere.

Sono stata fortunata e ho potuto contare sul supporto di un terapista e fare cose rilassanti come leggere, ha aggiunto. Insomma, questo raro momento di stop in una vita frenetica nonostante l’ansia mia ha portato anche ad affrontare piccoli e grandi traumi che magari avevo lasciato da parte.