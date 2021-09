Con il cambio di stagione, è quasi sempre necessario dare via dei capi che per varie ragioni non desideriamo o non possiamo più indossare. Sbarazzarsi di questi abiti permette di fare spazio e di riorganizzare in modo più funzionale il resto. Ecco come fare decluttering in modo sostenibile evitando quanto possibile l’usa e getta imposto dalla fast fashion che è estremamente inquinante e dannoso.

Ecco come svuotare l’armadio in modo sostenibile

Selezionare : innanzitutto selezionate bene gli abiti che vorreste eliminare perché magari sono rovinati, non vi piacciono più o non vi stanno più bene

: innanzitutto selezionate bene gli abiti che vorreste eliminare perché magari sono rovinati, non vi piacciono più o non vi stanno più bene Catalogare : per farlo al meglio munitevi di scatole in cui suddividere i capi da regalare, da vendere e da buttare, scegliendo quest’ultima opzione solo nel caso in cui siano davvero rovinati

: per farlo al meglio munitevi di scatole in cui suddividere i capi da regalare, da vendere e da buttare, scegliendo quest’ultima opzione solo nel caso in cui siano davvero rovinati Vendere : il web è pieno di siti dove è possibile vendere vestiti usati. Oltre ai famosi Ebay, Subito.it e siti simili esistono ormai diverse app gratuite che consentono di vendere o donare con facilità ciò che è ancora in ottimo o buono stato. Come non citare l’ormai conosciutissimo Vinted e Armadio Verde, ma sono solo alcuni esempi!

: il web è pieno di siti dove è possibile vendere vestiti usati. Oltre ai famosi Ebay, Subito.it e siti simili esistono ormai diverse app gratuite che consentono di vendere o donare con facilità ciò che è ancora in ottimo o buono stato. Come non citare l’ormai conosciutissimo Vinted e Armadio Verde, ma sono solo alcuni esempi! Scambiare : in alternativa, si può provare ad organizzare uno swap party con le amiche così da scambiare gli abiti che non si vuole usare più. Molto spesso un capo diventa vecchio per le emozioni legate ai ricordi di quella persona che lo ha indossato, ma può ancora rendere felice qualcun altro

: in alternativa, si può provare ad organizzare uno swap party con le amiche così da scambiare gli abiti che non si vuole usare più. Molto spesso un capo diventa vecchio per le emozioni legate ai ricordi di quella persona che lo ha indossato, ma può ancora rendere felice qualcun altro Consegnare : tra i grandi nomi della moda ci sono molti negozi convenzionati che aderiscono al riciclo di vestiti, dove si consegnano in un sacco in cambio di buoni sconto per nuovi acquisti

: tra i grandi nomi della moda ci sono molti negozi convenzionati che aderiscono al riciclo di vestiti, dove si consegnano in un sacco in cambio di buoni sconto per nuovi acquisti Regalare : la donazione è indubbiamente un nobile gesto. Sempre per quanto riguarda gli abiti non rovinati, di solito per le strade ci sono dei cassonetti di colore giallo. Tuttavia bisogna assicurarsi che essi siano associati alla Caritas o ad organizzazioni come Humana, alle attività benefiche di parrocchie, etc.

: la donazione è indubbiamente un nobile gesto. Sempre per quanto riguarda gli abiti non rovinati, di solito per le strade ci sono dei cassonetti di colore giallo. Tuttavia bisogna assicurarsi che essi siano associati alla Caritas o ad organizzazioni come Humana, alle attività benefiche di parrocchie, etc. Buttare: infine, se proprio non avete potuto liberarvi di alcuni vestiti perché usurati, vanno conferiti nella raccolta indifferenziata o direttamente nelle isole ecologiche.