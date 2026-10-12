Cambio di stagione sostenibile. Crediti: Pexels – Hello Aesthe

Quest’anno, a causa della crisi climatica, con l’inizio dell’autunno il cambio di stagione non è stato affatto immediato. Ora che però finalmente quel momento sembra essere arrivato, grazie all’abbassamento delle temperature, come ogni anno viene da chiedersi come dare via quei capi che non ci rappresentano più o che per qualsiasi ragione non possiamo indossare ulteriormente. Fare spazio permette infatti di riorganizzare in modo più funzionale e immediato gli abiti preferiti, rendendo molto più facile la scelta di cosa mettere ed evitando lo stress decisionale.

Considerando l’enorme impatto ambientale che ha l’industria tessile sul pianeta, vanno innanzitutto scongiurati gli sprechi, cercando di allungare il più possibile la vita di ogni indumento. Magari imparando le procedure di lavaggio più corrette, le tecniche di riparazione e le strategie per prendersene cura. Ma quando il danno è ormai fatto ed è irrimediabile, oppure non riusciamo proprio a indossare quell’indumento, allora è meglio darlo via, nel modo più rispettoso possibile.

Ecco come fare decluttering in modo sostenibile evitando l’usa e getta, estremamente dannoso per gli ecosistemi e per le risorse naturali come l’acqua. Buttare nel vero senso della parola andrebbe quindi evitato perché difficilmente i tessuti vengono riciclati e determinano accumulo di rifiuti, specie nel caso di fibre sintetiche, e rilascio di sostanze inquinanti nel suolo. Al cestino dell’indifferenziata, esistono alternative senza dubbio migliori, vantaggiose anche per il portafogli.

Come fare un cambio di stagione sostenibile

Selezionare : innanzitutto separate con cura gli abiti che amate, che metterete senza alcun dubbio, da quelli che non vi piacciono più o con cui non vi sentite a vostro agio. A questo proposito si può applicare il metodo giapponese di Marie Kondo che permette di discriminare tra ciò che dà ancora gioia da ciò invece non è più (o non è mai stato) in grado di farlo

: innanzitutto separate con cura gli abiti che amate, che metterete senza alcun dubbio, da quelli che non vi piacciono più o con cui non vi sentite a vostro agio. A questo proposito si può applicare il metodo giapponese di Marie Kondo che permette di discriminare tra ciò che dà ancora gioia da ciò invece non è più (o non è mai stato) in grado di farlo Catalogare : munitevi di scatole in cui suddividere i capi da regalare, da vendere e da buttare, scegliendo quest’ultima opzione solo nel caso in cui siano davvero rovinati dal tempo o in cui siano danneggiati in modo importante e irreversibile

: munitevi di scatole in cui suddividere i capi da regalare, da vendere e da buttare, scegliendo quest’ultima opzione solo nel caso in cui siano davvero rovinati dal tempo o in cui siano danneggiati in modo importante e irreversibile Vendere : il web è pieno di siti dove è possibile vendere e acquistare vestiti di seconda mano. Esistono diverse app gratuite che consentono di vendere con facilità ciò che è ancora in ottimo o in buono stato, come Wallapop e Vinted. Ormai anche siti di catene come Zara permettono di vendere il proprio usato e di comprare in second hand.

: il web è pieno di siti dove è possibile vendere e acquistare vestiti di seconda mano. Esistono diverse app gratuite che consentono di vendere con facilità ciò che è ancora in ottimo o in buono stato, come Wallapop e Vinted. Ormai anche siti di catene come Zara permettono di vendere il proprio usato e di comprare in second hand. Scambiare : in alternativa, si può provare ad organizzare uno swap party con amici e parenti così da scambiare ciò che non si desidera più indossare. Molto spesso un capo è percepito come vecchio solo per via delle emozioni legate a ricordi specifici. Se cambia proprietario, quella sensazione di vissuto sparisce!

: in alternativa, si può provare ad organizzare uno swap party con amici e parenti così da scambiare ciò che non si desidera più indossare. Molto spesso un capo è percepito come vecchio solo per via delle emozioni legate a ricordi specifici. Se cambia proprietario, quella sensazione di vissuto sparisce! Consegnare : aziende famose nel settore della moda come OVS hanno negozi convenzionati con associazioni benefiche e in questo modo aderiscono al riciclo solidale di vestiti. Basta portare gli abiti che sono ancora belli in uno dei punti vendita dove vanno consegnati e in cambio si ottengono buoni sconto per eventuali acquisti successivi

: aziende famose nel settore della moda come OVS hanno negozi convenzionati con associazioni benefiche e in questo modo aderiscono al riciclo solidale di vestiti. Basta portare gli abiti che sono ancora belli in uno dei punti vendita dove vanno consegnati e in cambio si ottengono buoni sconto per eventuali acquisti successivi Regalare : è anche possibile donare direttamente, grazie agli appositi cassonetti di colore giallo associati alla Caritas o a organizzazioni non profit come Humana, o grazie ai cassonetti delle parrocchie che si occupano della cura del vestiario di persone con difficoltà economiche

: è anche possibile donare direttamente, grazie agli appositi cassonetti di colore giallo associati alla Caritas o a organizzazioni non profit come Humana, o grazie ai cassonetti delle parrocchie che si occupano della cura del vestiario di persone con difficoltà economiche Buttare: infine, per quanto riguarda i vestiti usurati ma anche altri tessili non più utilizzabili in alcun modo, essi vanno conferiti negli appositi cassonetti della raccolta differenziata che si trovano nelle isole ecologiche