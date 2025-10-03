Taylor Swift: tutti i testi e le traduzioni di The Life of a Showgirl

The Life of a Showgirl è il dodicesimo album in studio di Taylor Swift, erede del suo successo del 2024, The Tortured Poets Department.

Era l’11 agosto 2025, quando Taylor ha iniziato un conto alla rovescia sul suo sito web, che si sarebbe concluso alle 00:12 del giorno successivo. È stata poi confermata come ospite speciale del podcast New Heights, condotto dal suo fidanzato Travis Kelce e da suo fratello Jason Kelce.

Una volta terminato il conto alla rovescia, un teaser del podcast mostrava la cantautrice t con in mano l’album con una copertina sfocata.

Il 13 agosto 2025, è arrivato quindi il momento di svelare la cover del progetto, il retro e le immagini, insieme alla data di uscita ufficiale. Ha anche confermato la collaborazione con Sabrina Carpenter e l’ingaggio dei produttori storici Max Martin e Shellback.

Durante la sua apparizione al podcast New Heights, Taylor Swift ha rivelato di aver lavorato all’album durante la tappa europea del suo The Eras Tour; la cantante ha spiegato che le canzoni racconteranno la vita dietro le quinte della vita di una showgirl.

Nel 2024, lei e Max Martin si riunirono a Stoccolma, rivisitando i loro successi passati. Da lì, lei volò per registrare le canzoni e tornò al suo concerto.