Taylor Swift: tutti i testi e le traduzioni di The Life of a Showgirl scritto da Giovanna Codella 3 Ottobre 2025 The Life of a Showgirl è il dodicesimo album in studio di Taylor Swift, erede del suo successo del 2024, The Tortured Poets Department. Era l’11 agosto 2025, quando Taylor ha iniziato un conto alla rovescia sul suo sito web, che si sarebbe concluso alle 00:12 del giorno successivo. È stata poi confermata come ospite speciale del podcast New Heights, condotto dal suo fidanzato Travis Kelce e da suo fratello Jason Kelce. Una volta terminato il conto alla rovescia, un teaser del podcast mostrava la cantautrice t con in mano l’album con una copertina sfocata. Il 13 agosto 2025, è arrivato quindi il momento di svelare la cover del progetto, il retro e le immagini, insieme alla data di uscita ufficiale. Ha anche confermato la collaborazione con Sabrina Carpenter e l’ingaggio dei produttori storici Max Martin e Shellback. Durante la sua apparizione al podcast New Heights, Taylor Swift ha rivelato di aver lavorato all’album durante la tappa europea del suo The Eras Tour; la cantante ha spiegato che le canzoni racconteranno la vita dietro le quinte della vita di una showgirl. Nel 2024, lei e Max Martin si riunirono a Stoccolma, rivisitando i loro successi passati. Da lì, lei volò per registrare le canzoni e tornò al suo concerto. Testi The Life of A Showgirl 1. The Fate of Ophelia 2. Elizabeth Taylor 3. Opalite 4. Father Figure 5. Eldest Daughter 6. Ruin The Friendship 7. Actually Romantic 8. Wi$h Li$t 9. Wood 10. CANCELLED! 11. Honey 12. The Life of a Showgirl (ft. Sabrina Carpenter) Il significato dell’album di Taylor Swift The Life of a Showgirl prende il titolo da una pietra miliare importante per Tay Tay, l’Eras Tour, appunto. L’ultimo concerto presentava una porta e fuochi d’artificio di colore arancione, che simboleggia la sua dodicesima era. Secondo Swift, il tema abbraccia la sua vita personale nel corso della sua esperienza in tour, tutto ciò che accadeva dietro le quinte. “[L’album] nasce dal luogo più contagiosamente gioioso, selvaggio e drammatico in cui mi sia mai trovata nella mia vita, e quindi questa effervescenza si è manifestata in questo disco. Questo album parla di ciò che accadeva dietro le quinte, nella mia vita interiore, durante questo tour, che è stato così esuberante, elettrico e vibrante. […] Questo è il disco che desideravo realizzare da molto tempo […] Parla di ciò che stavo vivendo fuori dal palco” ha detto tramite il podcast New Heights.