Louis Tomlinson – Last Night: testo e traduzione

scritto da Giovanna Codella
Last Night è una traccia dell’album How Did I Get Here? (qui la recensione) di Louis Tomlinson. Il brano, dal sound pop-rock, esplora nel testo la vulnerabilità dell’ultimo istante, trasformando la paura che i propri destini si separino in un’ultima, disperata, dichiarazione d’amore sotto un cielo distopico.

Testo Last Night Louis Tomlinson

Behind the shades you look pretty
Conversations on the back seat
I can’t take my eyes off you
Swapping memories for the last time
expectations on the first night
Building castles down here with you

If this were the last night of our lives
You would tell me how you’re feeling
If we don’t make it out alive
I’m scared of what if our futures
They never collide

If this were the last night
The last night of our lives

Chasing maps under the moonlight
Every movement’s like a landslide
Another second closer you
While your eyes keep on talking
A silent language unfolding
Seeing patterns in the way you move

If this were the last night of our lives
You would tell me how you’re feeling
If we don’t make it out alive
I’m scared of what if our futures
They never collide

If this was the last night
The last night of our lives
I’m scared of what if our futures
They never collide

If this were the last night
The last night of our lives

I’m scared of what if our futures
They never collide

If this were the last night
The last night of our lives

Traduzione 

Dietro le tende sei carina
Conversazioni sul sedile posteriore
Non riesco a staccarti gli occhi di dosso
Scambio di ricordi per l’ultima volta
Aspettative della prima notte
Costruzione di castelli quaggiù con te

Se questa fosse l’ultima notte della nostra vita
Mi diresti come ti senti
Se non ne usciamo vivi
Ho paura di cosa succederebbe se i nostri futuri
Non si scontrassero mai

Se questa fosse l’ultima notte
L’ultima notte della nostra vita

Inseguendo mappe al chiaro di luna
Ogni movimento è come una frana
Un altro secondo più vicino a te
Mentre i tuoi occhi continuano a parlare
Un linguaggio silenzioso che si dispiega
Vedo schemi nel modo in cui ti muovi

Se questa fosse l’ultima notte della nostra vita
Mi diresti come ti senti
Se non ne usciamo vivi
Ho paura di cosa succederebbe se i nostri futuri
Non si scontrassero mai

Se questa fosse l’ultima notte
L’ultima notte della nostra vita
Ho paura di cosa succederebbe se i nostri futuri
non si scontrassero mai

Se questa fosse l’ultima notte
L’ultima notte delle nostre vite

Ho paura di cosa succederebbe se i nostri futuri
non si scontrassero mai

Se questa fosse l’ultima notte
L’ultima notte delle nostre vite

Cosa ne pensate di Last Night di Louis Tomlinson?

