Louis Tomlinson – Last Night: testo e traduzione scritto da Giovanna Codella 30 Gennaio 2026 Last Night è una traccia dell’album How Did I Get Here? (qui la recensione) di Louis Tomlinson. Il brano, dal sound pop-rock, esplora nel testo la vulnerabilità dell’ultimo istante, trasformando la paura che i propri destini si separino in un’ultima, disperata, dichiarazione d’amore sotto un cielo distopico. Ascolta QUI la canzone Testo Last Night Louis Tomlinson Behind the shades you look pretty Conversations on the back seat I can’t take my eyes off you Swapping memories for the last time expectations on the first night Building castles down here with you If this were the last night of our lives You would tell me how you’re feeling If we don’t make it out alive I’m scared of what if our futures They never collide If this were the last night The last night of our lives Chasing maps under the moonlight Every movement’s like a landslide Another second closer you While your eyes keep on talking A silent language unfolding Seeing patterns in the way you move If this were the last night of our lives You would tell me how you’re feeling If we don’t make it out alive I’m scared of what if our futures They never collide If this was the last night The last night of our lives I’m scared of what if our futures They never collide If this were the last night The last night of our lives I’m scared of what if our futures They never collide If this were the last night The last night of our lives Traduzione Dietro le tende sei carina Conversazioni sul sedile posteriore Non riesco a staccarti gli occhi di dosso Scambio di ricordi per l’ultima volta Aspettative della prima notte Costruzione di castelli quaggiù con te Se questa fosse l’ultima notte della nostra vita Mi diresti come ti senti Se non ne usciamo vivi Ho paura di cosa succederebbe se i nostri futuri Non si scontrassero mai Se questa fosse l’ultima notte L’ultima notte della nostra vita Inseguendo mappe al chiaro di luna Ogni movimento è come una frana Un altro secondo più vicino a te Mentre i tuoi occhi continuano a parlare Un linguaggio silenzioso che si dispiega Vedo schemi nel modo in cui ti muovi Se questa fosse l’ultima notte della nostra vita Mi diresti come ti senti Se non ne usciamo vivi Ho paura di cosa succederebbe se i nostri futuri Non si scontrassero mai Se questa fosse l’ultima notte L’ultima notte della nostra vita Ho paura di cosa succederebbe se i nostri futuri non si scontrassero mai Se questa fosse l’ultima notte L’ultima notte delle nostre vite Ho paura di cosa succederebbe se i nostri futuri non si scontrassero mai Se questa fosse l’ultima notte L’ultima notte delle nostre vite Cosa ne pensate di Last Night di Louis Tomlinson?