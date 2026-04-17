Olivia Rodrigo: fuori il singolo drop dead (video, testo e traduzione) scritto da Giovanna Codella 17 Aprile 2026 Olivia Rodrigo torna venerdì 17 aprile con il singolo drop dead, primo estratto del suo terzo album in studio, you seem pretty sad for a girl so in love, la cui uscita è fissata per questa primavera. Il video di drop dead è stato registrato nella reggia di Versailles alla fine dello scorso anno, con la direzione della fotografa canadese Petra Collins. L’album è stato registrato ancora una volta da Olivia insieme al fidato produttore Daniel Nigro, con cui ha già collaborato nei suoi due lavori precedenti, ovvero i due fortunati album SOUR e GUTS. Il video ufficiale della canzone Testo dop dead di Olivia Rodrigo I know that the bar closes at 11 I hope you never finish that beer You know all the words to “Just Like Heaven” And I know why he wrote them Now that you’re standing right here Ohh One night I was bored in bed And stalked you on the internet It’s feminine intuition ‘Cuz I always had a vision of us standing like this All pressed up in the bathroom line You’re looking like an angel on the walls of Versailles The most alive I’ve ever been But kiss me and I might drop dead And I feel like I might throw up Left hook, right punch to the gut You’re so so pretty boy I’m paranoid I made you up Yeah I’d love it if you walked me home If you promised we could go real slow ‘Cuz I got chewing gum And a bunch of stuff I’d like to know Like, have you ever been to Japan? Or taken that Eurostar to France? I’ve been dropping hints all night That I’d love it if you held my hand, goddamn And then maybe we could make-makeout Clothes off and fall to the ground Let’s go steady Let’s go out And tell the whole damn world how One night I was bored in bed And stalked you on the internet It’s feminine intuition ‘Cuz I always had a vision of us standing like this All pressed up in the bathroom line You’re looking like an angel on the walls of Versailles The most alive I’ve ever been But kiss me and I might Pisces and a Gemini But I think we might go really nice together If you let me stay the night Well I think I might just have to stay forever Pisces and a Gemini But I think we might go really nice together If you let me stay the night Well I think I might just have to stay forever Ohh One night I was bored in bed And stalked you on the internet It’s feminine intuition ‘Cuz I always had a vision of us standing like this All pressed up in the bathroom line You’re looking like an angel on the walls of Versailles The most alive I’ve ever been But kiss me and I might Kiss me and I might Kiss me and I might drop dead Traduzione So che il bar chiude alle 23:00 Spero che tu non finisca mai quella birra Conosci tutte le parole di “Just Like Heaven” E so perché le ha scritte Ora che sei proprio qui Ohh Una notte ero annoiata a letto E ti ho spiato su internet È intuizione femminile Perché ho sempre avuto la visione di noi due così, stretti l’uno all’altra in fila per il bagno Sembri un angelo sulle mura di Versailles Il momento in cui mi sono sentita più viva che mai Ma baciami e potrei morire E mi sento come se stessi per vomitare Un gancio sinistro, un pugno destro allo stomaco Sei così, così carino Ho il sospetto di essermi inventata tutto Sì, mi piacerebbe molto se mi accompagnassi a casa Se mi promettessi che andremmo molto piano Perché ho una gomma da masticare E un sacco di cose che vorrei sapere Tipo, sei mai stato in Giappone? O hai mai preso l’Eurostar per la Francia? Ho lanciato frecciatine tutta la notte Che mi piacerebbe tanto se mi tenessi la mano, dannazione E poi magari potremmo fare l’amore Spogliarci e cadere a terra Mettiamoci insieme Usciamo E raccontiamolo a tutto il mondo Una notte ero annoiata a letto E ti ho spiato su internet È intuizione femminile Perché ho sempre avuto una visione di noi due così Tutti stretti in fila per il bagno Sembri un angelo sulle mura di Versailles Il momento più vivo che abbia mai vissuto Ma baciami e potrei Pesci e Gemelli Ma penso che potremmo stare davvero bene insieme Se mi lasciassi restare per la notte Beh, penso che potrei dover restare per sempre Pesci e Gemelli Ma penso che potremmo stare davvero bene insieme Se mi lasciassi restare per la notte Beh, penso che potrei dover restare per sempre Ohh Una notte ero annoiata a letto E ti ho spiato su internet Internet È intuizione femminile Perché ho sempre avuto una visione di noi due in piedi così Tutti stretti l’uno all’altro in fila per il bagno Sembri un angelo sulle mura di Versailles Il momento più vivo della mia vita Ma baciami e potrei Baciami e potrei Baciami e potrei morire Cosa ne pensate di drop dead di Olivia Rodrigo?