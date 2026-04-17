Olivia Rodrigo: fuori il singolo drop dead (video, testo e traduzione)

Olivia Rodrigo torna venerdì 17 aprile con il singolo drop dead, primo estratto del suo terzo album in studio, you seem pretty sad for a girl so in love, la cui uscita è fissata per questa primavera.

Il video di drop dead è stato registrato nella reggia di Versailles alla fine dello scorso anno, con la direzione della fotografa canadese Petra Collins.

L’album è stato registrato ancora una volta da Olivia insieme al fidato produttore Daniel Nigro, con cui ha già collaborato nei suoi due lavori precedenti, ovvero i due fortunati album SOUR e GUTS.

Il video ufficiale della canzone

Testo dop dead di Olivia Rodrigo

I know that the bar closes at 11

I hope you never finish that beer

You know all the words to “Just Like Heaven”

And I know why he wrote them

Now that you’re standing right here

Ohh

One night I was bored in bed

And stalked you on the internet

It’s feminine intuition

‘Cuz I always had a vision of us standing like this

All pressed up in the bathroom line

You’re looking like an angel on the walls of Versailles

The most alive I’ve ever been

But kiss me and I might drop dead

And I feel like I might throw up

Left hook, right punch to the gut

You’re so so pretty boy

I’m paranoid I made you up

Yeah I’d love it if you walked me home

If you promised we could go real slow

‘Cuz I got chewing gum

And a bunch of stuff I’d like to know

Like, have you ever been to Japan?

Or taken that Eurostar to France?

I’ve been dropping hints all night

That I’d love it if you held my hand, goddamn

And then maybe we could make-makeout

Clothes off and fall to the ground

Let’s go steady

Let’s go out

And tell the whole damn world how

One night I was bored in bed

And stalked you on the internet

It’s feminine intuition

‘Cuz I always had a vision of us standing like this

All pressed up in the bathroom line

You’re looking like an angel on the walls of Versailles

The most alive I’ve ever been

But kiss me and I might

Pisces and a Gemini

But I think we might go really nice together

If you let me stay the night

Well I think I might just have to stay forever

Pisces and a Gemini

But I think we might go really nice together

If you let me stay the night

Well I think I might just have to stay forever

Ohh

One night I was bored in bed

And stalked you on the internet

It’s feminine intuition

‘Cuz I always had a vision of us standing like this

All pressed up in the bathroom line

You’re looking like an angel on the walls of Versailles

The most alive I’ve ever been

But kiss me and I might

Kiss me and I might

Kiss me and I might drop dead

Traduzione

So che il bar chiude alle 23:00

Spero che tu non finisca mai quella birra

Conosci tutte le parole di “Just Like Heaven”

E so perché le ha scritte

Ora che sei proprio qui

Ohh

Una notte ero annoiata a letto

E ti ho spiato su internet

È intuizione femminile

Perché ho sempre avuto la visione di noi due così, stretti l’uno all’altra in fila per il bagno

Sembri un angelo sulle mura di Versailles

Il momento in cui mi sono sentita più viva che mai

Ma baciami e potrei morire

E mi sento come se stessi per vomitare

Un gancio sinistro, un pugno destro allo stomaco

Sei così, così carino

Ho il sospetto di essermi inventata tutto

Sì, mi piacerebbe molto se mi accompagnassi a casa

Se mi promettessi che andremmo molto piano

Perché ho una gomma da masticare

E un sacco di cose che vorrei sapere

Tipo, sei mai stato in Giappone?

O hai mai preso l’Eurostar per la Francia?

Ho lanciato frecciatine tutta la notte

Che mi piacerebbe tanto se mi tenessi la mano, dannazione

E poi magari potremmo fare l’amore

Spogliarci e cadere a terra

Mettiamoci insieme

Usciamo

E raccontiamolo a tutto il mondo

Una notte ero annoiata a letto

E ti ho spiato su internet

È intuizione femminile

Perché ho sempre avuto una visione di noi due così

Tutti stretti in fila per il bagno

Sembri un angelo sulle mura di Versailles

Il momento più vivo che abbia mai vissuto

Ma baciami e potrei

Pesci e Gemelli

Ma penso che potremmo stare davvero bene insieme

Se mi lasciassi restare per la notte

Beh, penso che potrei dover restare per sempre

Pesci e Gemelli

Ma penso che potremmo stare davvero bene insieme

Se mi lasciassi restare per la notte

Beh, penso che potrei dover restare per sempre

Ohh

Una notte ero annoiata a letto

E ti ho spiato su internet Internet

È intuizione femminile

Perché ho sempre avuto una visione di noi due in piedi così

Tutti stretti l’uno all’altro in fila per il bagno

Sembri un angelo sulle mura di Versailles

Il momento più vivo della mia vita

Ma baciami e potrei

Baciami e potrei

Baciami e potrei morire

Cosa ne pensate di drop dead di Olivia Rodrigo?