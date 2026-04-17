GingerGeneration.it

Olivia Rodrigo: fuori il singolo drop dead (video, testo e traduzione)

scritto da Giovanna Codella
drop dead - olivia rodrigo

Olivia Rodrigo torna venerdì 17 aprile con il singolo drop dead, primo estratto del suo terzo album in studio, you seem pretty sad for a girl so in love, la cui uscita è fissata per questa primavera.

Il video di drop dead è stato registrato nella reggia di Versailles alla fine dello scorso anno, con la direzione della fotografa canadese Petra Collins.

L’album è stato registrato ancora una volta da Olivia insieme al fidato produttore Daniel Nigro, con cui ha già collaborato nei suoi due lavori precedenti, ovvero i due fortunati album SOUR e GUTS.

Il video ufficiale della canzone

Testo dop dead di Olivia Rodrigo

I know that the bar closes at 11
I hope you never finish that beer
You know all the words to “Just Like Heaven”
And I know why he wrote them
Now that you’re standing right here

Ohh
One night I was bored in bed
And stalked you on the internet
It’s feminine intuition
‘Cuz I always had a vision of us standing like this
All pressed up in the bathroom line
You’re looking like an angel on the walls of Versailles
The most alive I’ve ever been
But kiss me and I might drop dead

And I feel like I might throw up
Left hook, right punch to the gut
You’re so so pretty boy
I’m paranoid I made you up
Yeah I’d love it if you walked me home
If you promised we could go real slow
‘Cuz I got chewing gum
And a bunch of stuff I’d like to know
Like, have you ever been to Japan?
Or taken that Eurostar to France?
I’ve been dropping hints all night
That I’d love it if you held my hand, goddamn
And then maybe we could make-makeout
Clothes off and fall to the ground
Let’s go steady
Let’s go out
And tell the whole damn world how

One night I was bored in bed
And stalked you on the internet
It’s feminine intuition
‘Cuz I always had a vision of us standing like this
All pressed up in the bathroom line
You’re looking like an angel on the walls of Versailles
The most alive I’ve ever been
But kiss me and I might

Pisces and a Gemini
But I think we might go really nice together
If you let me stay the night
Well I think I might just have to stay forever

Pisces and a Gemini
But I think we might go really nice together
If you let me stay the night
Well I think I might just have to stay forever

Ohh
One night I was bored in bed
And stalked you on the internet
It’s feminine intuition
‘Cuz I always had a vision of us standing like this
All pressed up in the bathroom line
You’re looking like an angel on the walls of Versailles
The most alive I’ve ever been
But kiss me and I might
Kiss me and I might
Kiss me and I might drop dead

Traduzione

So che il bar chiude alle 23:00
Spero che tu non finisca mai quella birra
Conosci tutte le parole di “Just Like Heaven”
E so perché le ha scritte
Ora che sei proprio qui

Ohh
Una notte ero annoiata a letto
E ti ho spiato su internet
È intuizione femminile
Perché ho sempre avuto la visione di noi due così, stretti l’uno all’altra in fila per il bagno
Sembri un angelo sulle mura di Versailles
Il momento in cui mi sono sentita più viva che mai
Ma baciami e potrei morire

E mi sento come se stessi per vomitare
Un gancio sinistro, un pugno destro allo stomaco
Sei così, così carino
Ho il sospetto di essermi inventata tutto
Sì, mi piacerebbe molto se mi accompagnassi a casa
Se mi promettessi che andremmo molto piano
Perché ho una gomma da masticare
E un sacco di cose che vorrei sapere
Tipo, sei mai stato in Giappone?

O hai mai preso l’Eurostar per la Francia?

Ho lanciato frecciatine tutta la notte
Che mi piacerebbe tanto se mi tenessi la mano, dannazione
E poi magari potremmo fare l’amore
Spogliarci e cadere a terra
Mettiamoci insieme
Usciamo
E raccontiamolo a tutto il mondo

Una notte ero annoiata a letto
E ti ho spiato su internet
È intuizione femminile
Perché ho sempre avuto una visione di noi due così
Tutti stretti in fila per il bagno
Sembri un angelo sulle mura di Versailles
Il momento più vivo che abbia mai vissuto
Ma baciami e potrei

Pesci e Gemelli
Ma penso che potremmo stare davvero bene insieme
Se mi lasciassi restare per la notte
Beh, penso che potrei dover restare per sempre

Pesci e Gemelli
Ma penso che potremmo stare davvero bene insieme
Se mi lasciassi restare per la notte
Beh, penso che potrei dover restare per sempre

Ohh
Una notte ero annoiata a letto
E ti ho spiato su internet Internet
È intuizione femminile
Perché ho sempre avuto una visione di noi due in piedi così
Tutti stretti l’uno all’altro in fila per il bagno
Sembri un angelo sulle mura di Versailles
Il momento più vivo della mia vita
Ma baciami e potrei
Baciami e potrei
Baciami e potrei morire

Cosa ne pensate di drop dead di Olivia Rodrigo?

Giovanna Codella

Appassionata di musica e arte in generale, realizza contenuti ottimizzati per i motori di ricerca su GingerGeneration.it ed è autrice di libri per bambini e ragazzi.

Articoli correlati