Louis Tomlinson – Lucid: testo e traduzione

Venerdì 23 gennaio, Louis Tomlinson ha pubblicato il suo terzo album, How Did I Get Here? (qui la recensione). Lucid è una delle tracce del progetto, una canzone dalle vibrazioni Dream-Pop/Indie che gioca sul concetto di “sogno ad occhi aperti”, quasi un viaggio mentale mentre si osserva il mondo intorno a sé, sentendosi un po’ parte di esso ma, allo stesso tempo, completamente altrove.

Testo Lucid Louis Tomlinson

Linoleum PVC magnolia
I speak to someone else
Standing where they stood before
In some ways it’s always strange
Nothing is quite the same
In this reality
Everybody looks like me

Lucid
I’ll be ok
I’ll dream awake
Lucid
I’ll be ok
I’ll dream awake

Lifetime payment plan
Walking to the superstore
Heavy paving slab
Ripples as I touch the floor
In some ways it’s always strange
Nothing is quite the same
If the feeling’s real
Why do I ever need to sleep

How did I get here
How did I get here
How did I get here
How did I get here

Lucid
I’ll be ok
I’ll dream awake
Lucid
I’ll be ok
I’ll dream awake

Traduzione 

Linoleum PVC magnolia
Parlo con qualcun altro
Restando dove loro si trovavano prima
In un certo senso è sempre strano
Niente è più o meno lo stesso
In questa realtà
Tutti mi assomigliano

Lucido
Starò bene
Sognerò ad occhi aperti
Lucido
Starò bene
Sognerò ad occhi aperti

Piano di pagamento a vita
Camminando verso il supermercato
Pelle di pavimentazione pesante
Increspature quando tocco il pavimento
In un certo senso è sempre strano
Niente è più o meno lo stesso
Se la sensazione è reale
Perché mai ho bisogno di dormire

Come sono arrivato qui?
Come sono arrivato qui?
Come sono arrivato qui?

Lucido
Starò bene
Sognerò ad occhi aperti
Lucido
Starò bene
Sognerò ad occhi aperti

Cosa ne pensate di Lucid di Louis Tomlinson?

