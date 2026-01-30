Louis Tomlinson – Lucid: testo e traduzione scritto da Giovanna Codella 30 Gennaio 2026 Venerdì 23 gennaio, Louis Tomlinson ha pubblicato il suo terzo album, How Did I Get Here? (qui la recensione). Lucid è una delle tracce del progetto, una canzone dalle vibrazioni Dream-Pop/Indie che gioca sul concetto di “sogno ad occhi aperti”, quasi un viaggio mentale mentre si osserva il mondo intorno a sé, sentendosi un po’ parte di esso ma, allo stesso tempo, completamente altrove. Ascolta QUI la canzone Testo Lucid Louis Tomlinson Linoleum PVC magnolia I speak to someone else Standing where they stood before In some ways it’s always strange Nothing is quite the same In this reality Everybody looks like me Lucid I’ll be ok I’ll dream awake Lucid I’ll be ok I’ll dream awake Lifetime payment plan Walking to the superstore Heavy paving slab Ripples as I touch the floor In some ways it’s always strange Nothing is quite the same If the feeling’s real Why do I ever need to sleep How did I get here How did I get here How did I get here How did I get here Lucid I’ll be ok I’ll dream awake Lucid I’ll be ok I’ll dream awake Traduzione Linoleum PVC magnolia Parlo con qualcun altro Restando dove loro si trovavano prima In un certo senso è sempre strano Niente è più o meno lo stesso In questa realtà Tutti mi assomigliano Lucido Starò bene Sognerò ad occhi aperti Lucido Starò bene Sognerò ad occhi aperti Piano di pagamento a vita Camminando verso il supermercato Pelle di pavimentazione pesante Increspature quando tocco il pavimento In un certo senso è sempre strano Niente è più o meno lo stesso Se la sensazione è reale Perché mai ho bisogno di dormire Come sono arrivato qui? Come sono arrivato qui? Come sono arrivato qui? Lucido Starò bene Sognerò ad occhi aperti Lucido Starò bene Sognerò ad occhi aperti Cosa ne pensate di Lucid di Louis Tomlinson?