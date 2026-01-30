Louis Tomlinson – Lucid: testo e traduzione

Venerdì 23 gennaio, Louis Tomlinson ha pubblicato il suo terzo album, How Did I Get Here? (qui la recensione). Lucid è una delle tracce del progetto, una canzone dalle vibrazioni Dream-Pop/Indie che gioca sul concetto di “sogno ad occhi aperti”, quasi un viaggio mentale mentre si osserva il mondo intorno a sé, sentendosi un po’ parte di esso ma, allo stesso tempo, completamente altrove.

Ascolta QUI la canzone

Testo Lucid Louis Tomlinson

Linoleum PVC magnolia

I speak to someone else

Standing where they stood before

In some ways it’s always strange

Nothing is quite the same

In this reality

Everybody looks like me

Lucid

I’ll be ok

I’ll dream awake

Lucid

I’ll be ok

I’ll dream awake

Lifetime payment plan

Walking to the superstore

Heavy paving slab

Ripples as I touch the floor

In some ways it’s always strange

Nothing is quite the same

If the feeling’s real

Why do I ever need to sleep

How did I get here

How did I get here

How did I get here

How did I get here

Lucid

I’ll be ok

I’ll dream awake

Lucid

I’ll be ok

I’ll dream awake

Traduzione

Linoleum PVC magnolia

Parlo con qualcun altro

Restando dove loro si trovavano prima

In un certo senso è sempre strano

Niente è più o meno lo stesso

In questa realtà

Tutti mi assomigliano

Lucido

Starò bene

Sognerò ad occhi aperti

Lucido

Starò bene

Sognerò ad occhi aperti

Piano di pagamento a vita

Camminando verso il supermercato

Pelle di pavimentazione pesante

Increspature quando tocco il pavimento

In un certo senso è sempre strano

Niente è più o meno lo stesso

Se la sensazione è reale

Perché mai ho bisogno di dormire

Come sono arrivato qui?

Come sono arrivato qui?

Come sono arrivato qui?

Lucido

Starò bene

Sognerò ad occhi aperti

Lucido

Starò bene

Sognerò ad occhi aperti

Cosa ne pensate di Lucid di Louis Tomlinson?