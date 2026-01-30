GingerGeneration.it

Louis Tomlinson – Lazy: testo e traduzione

scritto da Giovanna Codella
lemonade louis tomlinson

Venerdì 23 gennaio, Louis Tomlinson ha pubblicato il suo terzo album, How Did I Get Here? (qui la recensione). Lazy è la traccia “chill” dell’album. Mentre in passato Louis sentiva la pressione di dover dimostrare sempre qualcosa, qui si concede il lusso di essere vulnerabile e pigro. È un brano che celebra il “qui e ora”, anche se il “qui e ora” consiste solo nel guardare il soffitto.

Ascolta QUI la canzone 

Testo Lazy Louis Tomlinson

Maybe it’s the ocean in the air
Maybe it’s just that I don’t really care
A distant solar system getting near
Eighteen hours later we’re still here

Summer blaze
Got me feeling lazy
Brighter days
Got me feeling lazy
I should try
Nothing’s gonna make me
Got me feeling lazy

An asteroid could blow us all to bits
Maybe we wouldn’t notice if it did
Thinking of ways that we can pass the time
Sitting doing nothing if we like

Summer blaze
Got me feeling lazy
Brighter days
Got me feeling lazy
I should try
Nothing’s gonna make me
Got me feeling lazy

Traduzione 

Forse è l’oceano nell’aria
Forse è solo che non mi interessa davvero
Un sistema solare lontano che si avvicina
Diciotto ore dopo siamo ancora qui

Fulmine estivo
Mi fa sentire pigro
Giorni più luminosi
Mi fanno sentire pigro
Dovrei provare
Niente mi renderà
Mi fa sentire pigro

Un asteroide potrebbe farci a pezzi
Forse non ce ne accorgeremmo se lo facesse
Pensando a modi per passare il tempo
Seduti a non fare niente se ci va

Fulmine estivo
Mi fa sentire pigro
Giorni più luminosi
Mi fanno sentire pigro
Dovrei provare
Niente mi renderà
Mi fa sentire pigro

Cosa ne pensate di Lazy di Louis Tomlinson?

Giovanna Codella

Appassionata di arte, musica, spettacolo, moda e scrittura in ottica SEO, realizza contenuti ottimizzati per i motori di ricerca su GingerGeneration.it.

Articoli correlati