Louis Tomlinson – Lazy: testo e traduzione

Venerdì 23 gennaio, Louis Tomlinson ha pubblicato il suo terzo album, How Did I Get Here? (qui la recensione). Lazy è la traccia “chill” dell’album. Mentre in passato Louis sentiva la pressione di dover dimostrare sempre qualcosa, qui si concede il lusso di essere vulnerabile e pigro. È un brano che celebra il “qui e ora”, anche se il “qui e ora” consiste solo nel guardare il soffitto.

Testo Lazy Louis Tomlinson

Maybe it’s the ocean in the air

Maybe it’s just that I don’t really care

A distant solar system getting near

Eighteen hours later we’re still here

Summer blaze

Got me feeling lazy

Brighter days

Got me feeling lazy

I should try

Nothing’s gonna make me

Got me feeling lazy

An asteroid could blow us all to bits

Maybe we wouldn’t notice if it did

Thinking of ways that we can pass the time

Sitting doing nothing if we like

Summer blaze

Got me feeling lazy

Brighter days

Got me feeling lazy

I should try

Nothing’s gonna make me

Got me feeling lazy

Traduzione

Forse è l’oceano nell’aria

Forse è solo che non mi interessa davvero

Un sistema solare lontano che si avvicina

Diciotto ore dopo siamo ancora qui

Fulmine estivo

Mi fa sentire pigro

Giorni più luminosi

Mi fanno sentire pigro

Dovrei provare

Niente mi renderà

Mi fa sentire pigro

Un asteroide potrebbe farci a pezzi

Forse non ce ne accorgeremmo se lo facesse

Pensando a modi per passare il tempo

Seduti a non fare niente se ci va

Fulmine estivo

Mi fa sentire pigro

Giorni più luminosi

Mi fanno sentire pigro

Dovrei provare

Niente mi renderà

Mi fa sentire pigro

Cosa ne pensate di Lazy di Louis Tomlinson?