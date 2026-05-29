Gracie Abrams arriva live in Italia con due imperdibili date

Gracie Abrams. Ph. Julie Greve

La cantautrice candidata ai GRAMMY® Gracie Abrams arriva live in italia con il suo The Look at My Life Tour per due imperdibili appuntamenti all’Unipol Dome di Milano, domenica 23 maggio 2027 e lunedì 24 maggio 2027. I due live saranno l’occasione per ascoltare dal vivo i brani del suo terzo e attesissimo nuovo album, Daughter from Hell, in uscita venerdì 17 luglio e già disponibile in pre-order.

I biglietti saranno disponibili in anteprima per gli utenti My Live Nationdalle ore 09:00 di giovedì 4 giugno. Per accedere alla presale My Live Nation basterà registrarsi gratuitamente su Livenation.it. La vendita generale dei biglietti sarà aperta a partire dalle ore 09:00 di venerdì 5 giugno su Ticketmaster.it e Ticketone.it.

Chi preordinerà Daughter from Hell dallo store ufficiale di Universal Music Italia entro il 1° giugno 2026 riceverà un codice esclusivo per accedere in anticipo alla pre-sale dei biglietti di Gracie Abrams: The Look At My Life Tour, attiva dal 2 giugno fino all’apertura della vendita generale del 5 giugno.

Scritto e prodotto da Gracie insieme ad Aaron Dessner, Daughter from Hell arriva due anni dopo l’uscita del secondo album di Gracie, The Secret of Us e segna l’inizio di una nuova Era per l’artista. Il primo singolo estratto dal nuovo album è Hit the Wall, già in radio, accompagnato da un videoclip (qui video, testo e traduzione) che, diretto da Renell Medrano, offre una visione surreale del mondo interiore di Gracie. Essenziale, avvolto nell’ombra e ricco di immagini simboliche, il video offre ai fan un assaggio enigmatico di ciò che verrà.

Ai microfoni di Vogue durante il MET GALA 2026, l’artista ha rivelato: “Hit the Wall è un’introduzione a questo nuovo capitolo e mi sento grata e sollevata che sia questa canzone ad uscire per prima. Amo questo singolo e le persone con cui l’ho realizzato. Mi sembra che abbia preso vita ed è una bella sensazione. Sono eccitata all’idea che appartenga anche a tutti gli altri”.