Louis Tomlinson: La canzone From dark to light parla di Liam Payne? Traduzione scritto da Laura Boni 23 Gennaio 2026 Louis Tomlinson ha pubblicato il suo nuovo album HOW DID I GET HERE? ed i fan hanno subito notato una canzone in particolare, ovvero From dark to light. Il brano, infatti, è una riflessione malinconica su una situazione che è troppo tardi per cambiare e si percepisce il rammarico del narratore del non aver potuto fare qualcosa di più. La canzone è molto commovente e Louis si interroga su cosa avrebbe potuto aiutare l’amico a raggiungere la luce, salvandolo così delle tenebre che lo stavano attanagliando. Liam Payne è scomparso nella notte tra 16 e il 17 Ottobre 2024 a causa di un tragico incidente avvenuto nel CasaSur Palermo Hotel di Buenos Aires; il cantante dei One Direction lottava da diversi anni con problemi di dipendenze da alcol e droghe, che hanno causato anche l’incidente. Louis e Liam erano sempre stati molto amici ed hanno continuato a coltivare la loro amicizia anche negli anni successivi alla fine dell’esperienza comune degli One Direction; Louis aveva sempre cercato di essere una forza positiva per l’amico. Ascolta qui Dark to light: Testo di From dark to light di Louis Tomlinson: [Verse 1] It’s over before it ends Why doesn’t anybody tell you that? No phoenix in the flames There’s only empty photographs [Pre-Chorus] Is there anything that I can do? [Chorus] I wish you could see how you look in my eyes One more time Would it make a difference? Would it make you smile? Could it bring you from dark to light? (From dark to light) [Verse 2] You told me to carry on But I never listen to what you tell me And I can’t carry this weight for long But I’m not over it already [Pre-Chorus] Is there anything that I can do? [Chorus] I wish you could see how you look in my eyes One more time Would it make a diffеrence? Would it make you smilе? Could it bring you from dark to light? From dark to light [Bridge] Don’t go anywhere I can’t follow Don’t go anywhere I can’t follow Don’t go anywhere I can’t follow You know that I’ll be by your side [Chorus] I wish you could see how you look in my eyes One more time Would it make a difference? Would it make you smile? Could it bring you from dark to light? From dark to light [Outro] From dark to light From dark to light Would it bring you from dark to light? From dark to light Traduzione: [Verse 1] Era finita prima della fine perché nessuno te lo dice? Nessuna fenice che rinasce dalle ceneri ci sono solo fotografie vuote [Pre-Chorus] C’è qualcosa che posso fare? [Chorus] Avrei voluto potessi vedere te stesso attraverso i miei occhi un’ultima volta Avrebbe fatto la differenza? Ti avrebbe fatto sorridere? Ti avrebbe portato dalle tenebre alla luce? (dalle tenebre alla luce) [Verse 2] Mi hai detto di andare avanti ma non ascolto mai quello che mi dici e non posso portare questo peso così a lungo ma non l’ho superato [Pre-Chorus] C’è qualcosa che posso fare? [Chorus] Avrei voluto potessi vedere te stesso attraverso i miei occhi un’ultima volta Avrebbe fatto la differenza? Ti avrebbe fatto sorridere? Ti avrebbe portato dalle tenebre alla luce? (dalle tenebre alla luce) [Bridge] Non andare dove in cui non posso seguirti Non andare dove in cui non posso seguirti Non andare dove in cui non posso seguirti Sai che sarò dalla tua parte [Chorus] Avrei voluto potessi vedere te stesso attraverso i miei occhi un’ultima volta Avrebbe fatto la differenza? Ti avrebbe fatto sorridere? Ti avrebbe portato dalle tenebre alla luce? (dalle tenebre alla luce) [Outro] dalle tenebre alla luce x2 Ti avrebbe portato dalle tenebre alla luce? dalle tenebre alla luce