Louis Tomlinson: La canzone From dark to light parla di Liam Payne? Traduzione

Louis Tomlinson ha pubblicato il suo nuovo album HOW DID I GET HERE? ed i fan hanno subito notato una canzone in particolare, ovvero From dark to light. Il brano, infatti, è una riflessione malinconica su una situazione che è troppo tardi per cambiare e si percepisce il rammarico del narratore del non aver potuto fare qualcosa di più.

La canzone è molto commovente e Louis si interroga su cosa avrebbe potuto aiutare l’amico a raggiungere la luce, salvandolo così delle tenebre che lo stavano attanagliando.

Liam Payne è scomparso nella notte tra 16 e il 17 Ottobre 2024 a causa di un tragico incidente avvenuto nel CasaSur Palermo Hotel di Buenos Aires; il cantante dei One Direction lottava da diversi anni con problemi di dipendenze da alcol e droghe, che hanno causato anche l’incidente. Louis e Liam erano sempre stati molto amici ed hanno continuato a coltivare la loro amicizia anche negli anni successivi alla fine dell’esperienza comune degli One Direction; Louis aveva sempre cercato di essere una forza positiva per l’amico.

Ascolta qui Dark to light:

Testo di From dark to light di Louis Tomlinson:

[Verse 1]

It’s over before it ends

Why doesn’t anybody tell you that?

No phoenix in the flames

There’s only empty photographs

[Pre-Chorus]

Is there anything that I can do?

[Chorus]

I wish you could see how you look in my eyes

One more time

Would it make a difference? Would it make you smile?

Could it bring you from dark to light?

(From dark to light)

[Verse 2]

You told me to carry on

But I never listen to what you tell me

And I can’t carry this weight for long

But I’m not over it already

[Pre-Chorus]

Is there anything that I can do?

[Chorus]

I wish you could see how you look in my eyes

One more time

Would it make a diffеrence? Would it make you smilе?

Could it bring you from dark to light?

From dark to light

[Bridge]

Don’t go anywhere I can’t follow

Don’t go anywhere I can’t follow

Don’t go anywhere I can’t follow

You know that I’ll be by your side

[Chorus]

I wish you could see how you look in my eyes

One more time

Would it make a difference? Would it make you smile?

Could it bring you from dark to light?

From dark to light

[Outro]

From dark to light

From dark to light

Would it bring you from dark to light?

From dark to light

Traduzione:

[Verse 1]

Era finita prima della fine

perché nessuno te lo dice?

Nessuna fenice che rinasce dalle ceneri

ci sono solo fotografie vuote

[Pre-Chorus]

C’è qualcosa che posso fare?

[Chorus]

Avrei voluto potessi vedere te stesso attraverso i miei occhi

un’ultima volta

Avrebbe fatto la differenza? Ti avrebbe fatto sorridere?

Ti avrebbe portato dalle tenebre alla luce?

(dalle tenebre alla luce)

[Verse 2]

Mi hai detto di andare avanti

ma non ascolto mai quello che mi dici

e non posso portare questo peso così a lungo

ma non l’ho superato

[Pre-Chorus]

C’è qualcosa che posso fare?

[Chorus]

Avrei voluto potessi vedere te stesso attraverso i miei occhi

un’ultima volta

Avrebbe fatto la differenza? Ti avrebbe fatto sorridere?

Ti avrebbe portato dalle tenebre alla luce?

(dalle tenebre alla luce)

[Bridge]

Non andare dove in cui non posso seguirti

Non andare dove in cui non posso seguirti

Non andare dove in cui non posso seguirti

Sai che sarò dalla tua parte

[Chorus]

Avrei voluto potessi vedere te stesso attraverso i miei occhi

un’ultima volta

Avrebbe fatto la differenza? Ti avrebbe fatto sorridere?

Ti avrebbe portato dalle tenebre alla luce?

(dalle tenebre alla luce)

[Outro]

dalle tenebre alla luce x2

Ti avrebbe portato dalle tenebre alla luce?

dalle tenebre alla luce