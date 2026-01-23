GingerGeneration.it

Louis Tomlinson: La canzone From dark to light parla di Liam Payne? Traduzione

scritto da Laura Boni
Louis Tomlinson ha pubblicato il suo nuovo album HOW DID I GET HERE? ed i fan hanno subito notato una canzone in particolare, ovvero From dark to light. Il brano, infatti, è una riflessione malinconica su una situazione che è troppo tardi per cambiare e si percepisce il rammarico del narratore del non aver potuto fare qualcosa di più.

La canzone è molto commovente e Louis si interroga su cosa avrebbe potuto aiutare l’amico a raggiungere la luce, salvandolo così delle tenebre che lo stavano attanagliando.

Liam Payne è scomparso nella notte tra 16 e il 17 Ottobre 2024 a causa di un tragico incidente avvenuto nel CasaSur Palermo Hotel di Buenos Aires; il cantante dei One Direction lottava da diversi anni con problemi di dipendenze da alcol e droghe, che hanno causato anche l’incidente. Louis e Liam erano sempre stati molto amici ed hanno continuato a coltivare la loro amicizia anche negli anni successivi alla fine dell’esperienza comune degli One Direction; Louis aveva sempre cercato di essere una forza positiva per l’amico.

Testo di From dark to light di Louis Tomlinson:

[Verse 1]
It’s over before it ends
Why doesn’t anybody tell you that?
No phoenix in the flames
There’s only empty photographs

[Pre-Chorus]
Is there anything that I can do?

[Chorus]
I wish you could see how you look in my eyes
One more time
Would it make a difference? Would it make you smile?
Could it bring you from dark to light?
(From dark to light)

[Verse 2]
You told me to carry on
But I never listen to what you tell me
And I can’t carry this weight for long
But I’m not over it already

[Pre-Chorus]
Is there anything that I can do?

[Chorus]
I wish you could see how you look in my eyes
One more time
Would it make a diffеrence? Would it make you smilе?
Could it bring you from dark to light?
From dark to light

[Bridge]
Don’t go anywhere I can’t follow
Don’t go anywhere I can’t follow
Don’t go anywhere I can’t follow
You know that I’ll be by your side

[Chorus]
I wish you could see how you look in my eyes
One more time
Would it make a difference? Would it make you smile?
Could it bring you from dark to light?
From dark to light

[Outro]
From dark to light
From dark to light
Would it bring you from dark to light?
From dark to light

Traduzione:

[Verse 1]
Era finita prima della fine
perché nessuno te lo dice?
Nessuna fenice che rinasce dalle ceneri
ci sono solo fotografie vuote

[Pre-Chorus]
C’è qualcosa che posso fare?

[Chorus]
Avrei voluto potessi vedere te stesso attraverso i miei occhi
un’ultima volta
Avrebbe fatto la differenza? Ti avrebbe fatto sorridere?
Ti avrebbe portato dalle tenebre alla luce?
(dalle tenebre alla luce)

[Verse 2]
Mi hai detto di andare avanti
ma non ascolto mai quello che mi dici
e non posso portare questo peso così a lungo
ma non l’ho superato

[Pre-Chorus]
C’è qualcosa che posso fare?

[Chorus]
Avrei voluto potessi vedere te stesso attraverso i miei occhi
un’ultima volta
Avrebbe fatto la differenza? Ti avrebbe fatto sorridere?
Ti avrebbe portato dalle tenebre alla luce?
(dalle tenebre alla luce)

[Bridge]
Non andare dove in cui non posso seguirti
Non andare dove in cui non posso seguirti
Non andare dove in cui non posso seguirti
Sai che sarò dalla tua parte

[Chorus]
Avrei voluto potessi vedere te stesso attraverso i miei occhi
un’ultima volta
Avrebbe fatto la differenza? Ti avrebbe fatto sorridere?
Ti avrebbe portato dalle tenebre alla luce?
(dalle tenebre alla luce)

[Outro]
dalle tenebre alla luce x2
Ti avrebbe portato dalle tenebre alla luce?
dalle tenebre alla luce

