Louis Tomlinson – Sunflowers: testo e traduzione

Venerdì 23 gennaio, Louis Tomlinson ha pubblicato il suo terzo album, How Did I Get Here? (qui la recensione). Sunflowers è una delle tracce del progetto che sin da subito ha fatto breccia nel cuore degli ascoltatori, con il titolo all’apparenza solare che nasconde un mood decisamente nostalgico.

Ascolta QUI la nuova canzone

Testo Imposter Louis Tomlinson

Something’s always getting in the way

Sick and tired of smoking in the rain

Dreaming of a temporary heaven

Hope we’re not too broken to escape

So I say

Oh won’t you take me where all the sunflowers are hiding

Oh won’t you tell me where all the sunflowers are shining

Oh won’t you take me where all the sunflowers are hiding

I can barely see you through the haze

But there’s enough of you to keep me up for days

Don’t know where I’m driving but we’re going somewhere

Hope we’re not too broken to escape

So I say

Oh won’t you take me where all the sunflowers are hiding

Oh won’t you tell me where all the sunflowers are shining

Oh won’t you take me where all the sunflowers are hiding

Oh won’t you take me where all the sunflowers are hiding

Oh won’t you tell me where all the sunflowers are shining

Oh won’t you take me where all the sunflowers are hiding

Traduzione

C’è sempre qualcosa che ci ostacola

Stufo e stanco di fumare sotto la pioggia

Sognando un paradiso temporaneo

Spero che non siamo troppo distrutti per scappare

Così dico

Oh, non mi porti dove si nascondono tutti i girasoli?

Oh, non mi dici dove brillano tutti i girasoli?

Oh, non mi porti dove si nascondono tutti i girasoli?

Riesco a malapena a vederti attraverso la foschia

Ma sei abbastanza per tenermi sveglio per giorni

Non so dove sto guidando, ma stiamo andando da qualche parte

Spero che non siamo troppo distrutti per scappare

Così dico

Oh, non mi porti dove si nascondono tutti i girasoli?

Oh, non mi dici dove brillano tutti i girasoli?

Oh, non mi porti dove si nascondono tutti i girasoli?

Oh, non mi dici dove brillano tutti i girasoli?

Oh, non mi porti dove si nascondono tutti i girasoli?

Cosa ne pensate di Sunflowers di Louis Tomlinson?