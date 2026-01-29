GingerGeneration.it

Louis Tomlinson – Sunflowers: testo e traduzione

scritto da Giovanna Codella
lemonade louis tomlinson

Venerdì 23 gennaio, Louis Tomlinson ha pubblicato il suo terzo album, How Did I Get Here? (qui la recensione). Sunflowers è una delle tracce del progetto che sin da subito ha fatto breccia nel cuore degli ascoltatori, con il titolo all’apparenza solare che nasconde un mood decisamente nostalgico.

Ascolta QUI la nuova canzone 

Testo Imposter Louis Tomlinson

Something’s always getting in the way
Sick and tired of smoking in the rain
Dreaming of a temporary heaven
Hope we’re not too broken to escape
So I say

Oh won’t you take me where all the sunflowers are hiding
Oh won’t you tell me where all the sunflowers are shining
Oh won’t you take me where all the sunflowers are hiding

I can barely see you through the haze
But there’s enough of you to keep me up for days
Don’t know where I’m driving but we’re going somewhere
Hope we’re not too broken to escape
So I say

Oh won’t you take me where all the sunflowers are hiding
Oh won’t you tell me where all the sunflowers are shining
Oh won’t you take me where all the sunflowers are hiding

Oh won’t you take me where all the sunflowers are hiding
Oh won’t you tell me where all the sunflowers are shining
Oh won’t you take me where all the sunflowers are hiding

Traduzione 

C’è sempre qualcosa che ci ostacola
Stufo e stanco di fumare sotto la pioggia
Sognando un paradiso temporaneo
Spero che non siamo troppo distrutti per scappare
Così dico

Oh, non mi porti dove si nascondono tutti i girasoli?
Oh, non mi dici dove brillano tutti i girasoli?
Oh, non mi porti dove si nascondono tutti i girasoli?

Riesco a malapena a vederti attraverso la foschia
Ma sei abbastanza per tenermi sveglio per giorni
Non so dove sto guidando, ma stiamo andando da qualche parte
Spero che non siamo troppo distrutti per scappare
Così dico

Oh, non mi porti dove si nascondono tutti i girasoli?
Oh, non mi dici dove brillano tutti i girasoli?
Oh, non mi porti dove si nascondono tutti i girasoli?
Oh, non mi dici dove brillano tutti i girasoli?
Oh, non mi porti dove si nascondono tutti i girasoli?

Cosa ne pensate di Sunflowers di Louis Tomlinson?

Giovanna Codella

Appassionata di arte, musica, spettacolo, moda e scrittura in ottica SEO, realizza contenuti ottimizzati per i motori di ricerca su GingerGeneration.it.

Articoli correlati