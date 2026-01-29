Louis Tomlinson – Sunflowers: testo e traduzione scritto da Giovanna Codella 29 Gennaio 2026 Venerdì 23 gennaio, Louis Tomlinson ha pubblicato il suo terzo album, How Did I Get Here? (qui la recensione). Sunflowers è una delle tracce del progetto che sin da subito ha fatto breccia nel cuore degli ascoltatori, con il titolo all’apparenza solare che nasconde un mood decisamente nostalgico. Ascolta QUI la nuova canzone Testo Imposter Louis Tomlinson Something’s always getting in the way Sick and tired of smoking in the rain Dreaming of a temporary heaven Hope we’re not too broken to escape So I say Oh won’t you take me where all the sunflowers are hiding Oh won’t you tell me where all the sunflowers are shining Oh won’t you take me where all the sunflowers are hiding I can barely see you through the haze But there’s enough of you to keep me up for days Don’t know where I’m driving but we’re going somewhere Hope we’re not too broken to escape So I say Oh won’t you take me where all the sunflowers are hiding Oh won’t you tell me where all the sunflowers are shining Oh won’t you take me where all the sunflowers are hiding Oh won’t you take me where all the sunflowers are hiding Oh won’t you tell me where all the sunflowers are shining Oh won’t you take me where all the sunflowers are hiding Traduzione C’è sempre qualcosa che ci ostacola Stufo e stanco di fumare sotto la pioggia Sognando un paradiso temporaneo Spero che non siamo troppo distrutti per scappare Così dico Oh, non mi porti dove si nascondono tutti i girasoli? Oh, non mi dici dove brillano tutti i girasoli? Oh, non mi porti dove si nascondono tutti i girasoli? Riesco a malapena a vederti attraverso la foschia Ma sei abbastanza per tenermi sveglio per giorni Non so dove sto guidando, ma stiamo andando da qualche parte Spero che non siamo troppo distrutti per scappare Così dico Oh, non mi porti dove si nascondono tutti i girasoli? Oh, non mi dici dove brillano tutti i girasoli? Oh, non mi porti dove si nascondono tutti i girasoli? Oh, non mi dici dove brillano tutti i girasoli? Oh, non mi porti dove si nascondono tutti i girasoli? Cosa ne pensate di Sunflowers di Louis Tomlinson?