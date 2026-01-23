Louis Tomlinson: è uscito l’album HOW DID I GET HERE? (recensione)

Posato ufficiale HOW DID I GET HERE di Louis Tomlinson. Courtesy of: ON – Out Now/BMG

Venerdì 23 gennaio esce il terzo album di inediti di Louis Tomlinson, HOW DID I GET HERE?.

Si tratta del terzo progetto Louis, frutto di una ricerca artistica intensa in cui ha iniziato a raccogliere idee nel cuore della campagna inglese, per poi trasferirsi a Santa Teresa, in Costa Rica, dove all’inizio del 2025 ha trascorso tre settimane dedicate alla scrittura e alla registrazione insieme al suo principale collaboratore e co-produttore Nico Rebscher. Inevitabilmente, l’atmosfera unica di questi luoghi ha contribuito a plasmare il nuovo album.

Il cantautore ha subito pensato a come coinvolgere i fan dopo l’uscita: domenica 25 gennaio al The Outernet di Londra va in scena l’evento immersivo dedicato al progetto discografico, How Did I Get Here? The Experience, con dei visualiser in larga scala e del merchandise esclusivo.

Ascolta qui l’intero album

Tracklist How Did I Get Here?

LEMONADE

ON FIRE

SUNFLOWERS

LAZY

PALACES

LAST NIGHT

BROKEN BONES

DARK TO LIGHT

IMPOSTER

SANITY

JUMP THE GUN

LUCID

Com’è il nuovo album di Louis Tomlinson

A differenza dei dischi precedenti, spesso segnati da toni più malinconici, l’atmosfera bucolica ma anche esotica in cui è nato questo progetto si riflette in un sound molto più solare, arioso e, come ha dichiarato lo stesso Louis, “ottimista”. È un disco che cerca infatti la leggerezza senza però diventare superficiale.

Brani come Imposter mostrano un lato inedito con linee di basso funky e un’atmosfera quasi alla Michael Jackson, pur mantenendo il suo inconfondibile timbro vocale.

Non mancano i pezzi trascinanti come Lemonade e Palaces, quasi degli inni da stadio che conservano quell’influenza Britpop (in uno stile che ricorda gli Oasis e Robbie Williams) che l’artista ama tanto, con una produzione più moderna.

Nonostante la leggerezza, non mancano i testi più maturi dove il tema centrale è l’identità. Louis si chiede d’altronde “come sono arrivato qui?”, riflettendo sul suo passato artistico con la consapevolezza di chi ha finalmente trovato il proprio spazio come artista singolo.