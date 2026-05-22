Olivia Rodrigo: il titolo del nuovo singolo è un omaggio ai The Cure?

Il rapporto tra Olivia Rodrigo e Robert Smith dei The Cure è una delle amicizie artistiche più inaspettate degli ultimi tempi. Il legame è nato da una stima reciproca e si sta trasformando in un confronto creativo, grazie alle recenti pubblicazioni della cantautrice.

La loro amicizia ha sorpreso molti, creando un ponte tra il mondo del pop-punk moderno e la leggenda dell’alternative rock. Con l’uscita del nuovo singolo della giovane statunitense, pubblicato proprio questo venerdì, la curiosità si è sollevata ulteriormente.

Il titolo del brano, infatti, corrisponde a quello della band e sembra quasi ovvio che si tratti di un chiaro omaggio, visto che da parte della cantante è già avvenuto un riferimento al gruppo.

Olivia Rodrigo e le citazioni ai The Cure

Il rapporto tra Olivia Rodrigo e la band di Robert Smith sembra essere diventato un tema ricorrente nelle sue ultime uscite discografiche, ma in modi molto diversi.

Tutto è cominciato con drop dead (qui testo, traduzione e significato), con una citazione che è reale e affettuosa. Olivia canta: “You know all the words to Just Like Heaven”. È un riferimento diretto sia al brano cult del 1987 sia a un momento in cui lei ha condiviso il palco con Robert Smith, trasformando quella canzone in un ricordo personale.

Per the Cure, invece, il discorso è diverso. Nonostante il titolo possa trarre in inganno, la canzone non parlerebbe della band. Durante l’Elvis Duran Show, trasmesso poco prima dell’uscita del singolo, Olivia ha infatti spiegato che si tratta di una felice coincidenza tematica. Il brano parla del desiderio di risanare un male interiore sperando di trovare l’antidoto in una relazione sentimentale, per poi ritrovarsi a fare i conti con la realtà: quell’amore non può essere la cura.

Perché la cantante conosce Robert Smith

Fatidico è stato l’incontro a Glastonbury dello scorso anno: il legame si è consolidato proprio durante il festival del 2025 in cui Olivia Rodrigo ha eseguito le sue canzoni dal vivo e insieme al frontman dai The Cure ha duettato sulle note di Friday I’im In Love e Just Like Heaven. È stato il momento in cui la reciproca stima artistica è diventata un sodalizio dal vivo.

Da allora, Smith e la Rodrigo hanno mantenuto i contatti. Il frontman dei The Cure, inoltre, ha lodato la scrittura di Olivia, ammettendo di avere i suoi album, Guts e Sour, e di apprezzarne le canzoni.

Ma non è tutto, l’artista britannico ha ammesso di essere stato un paio di volte in studio di registrazione con la cantautrice, lasciando presupporre la possibilità di una collaborazione (non confermata) nel terzo album, di prossima uscita. Per capire la natura di quest’amicizia bisogna fare un passo indietro. L’educazione musicale della Rodrigo si basa in parte sui gusti musicali tramandatole dal padre che ama il punk rock, è fan dei Depeche Mode e ovviamente dei The Cure.