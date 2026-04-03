Olivia Rodrigo ha annunciato il terzo album in studio, ecco quando esce

Cantautrice multi-platino e vincitrice di tre Grammy Awards, Olivia Rodrigo ha annunciato l’uscita del suo terzo album in studio, intitolato you seem pretty sad for a girl so in love, la cui uscita è fissata per questa primavera, più precisamente per il 12 giugno, in tutto il mondo.

L’album (qui puoi già trovare il link per il preorder) è stato registrato ancora una volta da Olivia insieme al fidato produttore Daniel Nigro, con cui ha già collaborato nei suoi due album precedenti, SOUR e GUTS.

La cantautrice ha realizzato un primo teaser del nuovo album, facendo apparire un muro dipinto di viola nel centro di Los Angeles, il cui colore è poi passato al rosa dopo alcuni giorni, mandando i fan della cantante in visibilio e facendo subito partire le speculazioni riguardo il nuovo disco. Ecco l’artwork ufficiale che riveste visivamente il suo terzo progetto discografico.

In attesa del nuovo album di Olivia Rodrigo

Il percorso dell’artista statunitense non si riassume con i numeri. Quando il suo primo album, SOUR, ha fatto la sua comparsa non ha solo scalato classifiche ma ha anche ridefinito il concetto di vulnerabilità moderna. Attraverso canzoni come drivers license e good 4 u, Olivia ha dato voce a quel mix agrodolce di nostalgia e risentimento tipico dei vent’anni, guadagnandosi il riconoscimento di critica e colleghi come una delle penne più autentiche della sua epoca.

Con il successivo GUTS, l’artista ha dimostrato che quel debutto non era un caso isolato, ma l’inizio di un’evoluzione sonora consapevole.Il secondo progetto è emerso come un lavoro più audace e sfaccettato, capace di spaziare dalle ballate struggenti come vampire a un’energia pop-punk più graffiante. Questo secondo capitolo è stato accolto come un vero e proprio “classico istantaneo”, confermandola come la voce di chi naviga tra le incertezze della giovane età.

Questa crescita ha trovato la sua dimensione ideale sul palco: il GUTS World Tour ha trasformato le sue canzoni in momenti di emozione collettiva. In poco meno di quattro anni, Olivia Rodrigo è diventata dunque un’artista capace di dominare la scena senza mai perdere il suo tocco personale e la sua sensibilità narrativa.