Niall Horan annuncia l’uscita del suo nuovo album Dinner Party

Niall Horan per l’album Dinner Party. Crediti: Universal Music Group. Su gentile concessione dell’Ufficio Stampa Giacomo Vitali

Niall Horan pubblicherà il suo quarto album in studio, Dinner Party, il 5 giugno in tutto il mondo.

Dinner Party è un ringraziamento al passato e un saluto al presente, che abbraccia sia i grandi eventi della vita sia i piccoli momenti, a volte un po’ caotici, che li compongono, come ha spiegato l’artista.

“Gran parte dell’album esplora quel conflitto interiore tra l’innamorarsi e il terrore di perdere l’altra persona, e come quel rischio sia in realtà la parte più bella. Ci sono amore, intimità, paura, perdita, speranza, sogni: tutto questo si intreccia nell’album” ha dichiarato Niall.

Condividere un tavolo diviene quindi condividere un futuro insieme e Dinner Party porta l’ascoltatore a provare questa sensazione di calore, saggezza e sincerità. L’album si propone di essere cinematografico e organico allo stesso tempo e contiene canzoni che suonano come delle memorie create con delicatezza.

Julian Bunetta e John Ryan, fedeli collaboratori di Niall Horan, sono i produttori esecutivi. Altri partner creativi coinvolti nel progetto sono i co-autori Afterhrs, Amy Allen, Ian Franzino, Andrew Haas, Steph Jones, Rocky Block e Joel Little.

L’album è disponibile per il pre-order nei formati esclusivi per lo Shop Universal, Feltrinelli e i negozi indipendenti. Acquistando un formato fisico sullo Shop Ufficiale di Universal Music Italia sarà possibile ottenere un codice esclusivo di prevendite per le future date del tour Dinner Party di Niall Horan nel Regno Unito e nell’Unione Europea, ancora da annunciare.

Niall Horan, che di recente ha pubblicato anche il singolo Drive Safe in collaborazione con Myles Smith, di recente è stato il protagonista della copertina di GQ HYPE.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Niall Horan (@niallhoran)

Cosa vi aspettate dal nuovo album di Niall Horan?