Olivia Rodrigo ha rilasciato the cure (video, testo e traduzione)

Olivia Rodrigo pubblica venerdì 22 maggio the cure, secondo estratto del suo terzo album in studio, intitolato you seem pretty sad for a girl so in love, la cui uscita diverrà realtà venerdì 12 giugno.

La cantautrice non ha fatto attendere rilasciando in contemporanea il video musicale in cui Olivia è un’infermiera che prova a curare il suo malessere con antidoti e pozioni d’amore, dapprima ottenendo un cuore pietrificato e insensibile alle emozioni e poi arrivando a rovinare se stessa in modo irrimediabile. Ed è così che diventa consapevole di non essere riuscita a trovare “la cura”.

Il video ufficiale della canzone

Testo dop dead di Olivia Rodrigo

All the pretty girls in the foreground of my mind

I thought I’d done enough, but they keep moving the line

I thought I found the antidote this time

I thought I found the antidote this time

All the nights I spend fighting bad thoughts in my room

Feeling so alone, might as well be on the moon

I thought I found the antidote with you

I thought I found the antidote with you

But my head is full of poison

And my heart is full of doubt

I got toxins in my bloodstream

You tried hard to suck them out

And it feels like medication

And it’s good for me I’m sure

But it don’t matter how your love feels anymore

It’ll never be the cure

It’ll never be the cure

Used to play a game in my head

When I’d date a guy

Tally up the girls that he fucked

‘Til I start to cry

I thought I found the antidote this time

I thought I found the antidote this time

But I’m unraveled

I’m unraveled

I’m unraveled

I’m unraveled

I’m unraveled

I’m unraveled

I’m unraveled

I’m unraveled

And my head is full of poison

And my heart is full of doubt

I got toxins in my bloodstream

You tried hard to suck them out

And it feels like medication

And it’s good for me I’m sure

But it don’t matter how your love feels anymore

It’ll never be the cure

It’ll never be the cure

Ohh

‘Cause baby I’m unraveled

I’m unraveled

I’m unraveled

I’m unraveled

I’m unraveled

I’m unraveled

I’m unraveled

I’m unraveled

I’m unraveled

Why can’t you come stitch me up?

Why can’t it ever be enough?

Why can’t you come stitch me up?

Why can’t it ever be enough?

It’s not enough

Oh because my head is full of poison

And my heart is full of doubt

I got toxins in my bloodstream

You tried so hard to suck out

And it feels like medication

And it’s good for me I’m sure

But it don’t matter how your love feels anymore

It’ll never be the cure

It’ll never be the cure

It’ll never be

Traduzione

Tutte le belle ragazze in primo piano nella mia mente

Pensavo di aver fatto abbastanza, ma continuano a spostare il limite

Pensavo di aver trovato l’antidoto questa volta

Pensavo di aver trovato l’antidoto questa volta

Tutte le notti che passo a combattere i brutti pensieri nella mia stanza

Sentendomi così sola, potrei anche essere sulla luna

Pensavo di aver trovato l’antidoto con te

Pensavo di aver trovato l’antidoto con te

Ma la mia testa è piena di veleno

E il mio cuore è pieno di dubbi

Ho tossine nel sangue

Hai cercato con tutte le tue forze di aspirarle

E sembra una medicina

E mi fa bene, ne sono sicura

Ma non importa più come ti senti con il tuo amore

Non sarà mai la cura

Non sarà mai la cura

Giocavo a un gioco nella mia testa

Quando uscivo con un ragazzo

Contavo le ragazze con cui si era s****o

Finché non iniziavo a piangere

Pensavo di aver trovato l’antidoto questa volta

Pensavo di aver trovato l’antidoto questa volta

Ma io sono sono a pezzi

Sono a pezzi

Sono a pezzi

Sono a pezzi

Sono a pezzi

Sono a pezzi

Sono a pezzi

Sono a pezzi

Sono a pezzi

Sono a pezzi

E la mia testa è piena di veleno

E il mio cuore è pieno di dubbi

Ho tossine nel sangue

Hai cercato con tutte le tue forze di aspirarle

E sembra una medicina

E mi fa bene, ne sono sicura

Ma non importa più come mi sento ad amarti

Non sarà mai la cura

Non sarà mai la cura

Ohh

Perché tesoro, sono a pezzi

Sono a pezzi

Sono a pezzi

Sono a pezzi

Sono a pezzi

Sono a pezzi

Sono a pezzi

Sono a pezzi

Sono a pezzi

Sono a pezzi

Sono a pezzi

Perché non vieni a ricucirmi?

Perché non è mai abbastanza? Perché non vieni a ricucirmi?

Perché non è mai abbastanza?

Non è abbastanza

Oh, perché la mia testa è piena di veleno

E il mio cuore è pieno di dubbi

Ho tossine nel sangue

Hai cercato con tutte le tue forze di aspirarle

E sembra una medicina

E mi fa bene, ne sono sicura

Ma non importa più come mi fa sentire il tuo amore

Non sarà mai la cura

Non sarà mai la cura

Non sarà mai

Olivia Rodrigo parla di the cure

“È la mia canzone preferita dell’album. È un po’ il culmine del disco. Parla di come, da giovani, si pensi che innamorarsi di qualcuno risolverà tutti i problemi, e poi, quando ci si confronta con l’amore e la realtà, ci si rende conto che non è così. Quindi, in pratica, sto facendo i conti con le cose che volevo sistemare di me stesso, o con le cose che pensavo l’amore avrebbe risolto, e invece, guarda caso, non è successo. Così ho scritto una canzone a riguardo“ha dichiarato l’artista a iHearthRadio.