Olivia Rodrigo ha rilasciato the cure (video, testo e traduzione) scritto da Giovanna Codella 22 Maggio 2026 Olivia Rodrigo pubblica venerdì 22 maggio the cure, secondo estratto del suo terzo album in studio, intitolato you seem pretty sad for a girl so in love, la cui uscita diverrà realtà venerdì 12 giugno. La cantautrice non ha fatto attendere rilasciando in contemporanea il video musicale in cui Olivia è un’infermiera che prova a curare il suo malessere con antidoti e pozioni d’amore, dapprima ottenendo un cuore pietrificato e insensibile alle emozioni e poi arrivando a rovinare se stessa in modo irrimediabile. Ed è così che diventa consapevole di non essere riuscita a trovare “la cura”. Il video ufficiale della canzone Testo dop dead di Olivia Rodrigo All the pretty girls in the foreground of my mind I thought I’d done enough, but they keep moving the line I thought I found the antidote this time I thought I found the antidote this time All the nights I spend fighting bad thoughts in my room Feeling so alone, might as well be on the moon I thought I found the antidote with you I thought I found the antidote with you But my head is full of poison And my heart is full of doubt I got toxins in my bloodstream You tried hard to suck them out And it feels like medication And it’s good for me I’m sure But it don’t matter how your love feels anymore It’ll never be the cure It’ll never be the cure Used to play a game in my head When I’d date a guy Tally up the girls that he fucked ‘Til I start to cry I thought I found the antidote this time I thought I found the antidote this time But I’m unraveled I’m unraveled I’m unraveled I’m unraveled I’m unraveled I’m unraveled I’m unraveled I’m unraveled And my head is full of poison And my heart is full of doubt I got toxins in my bloodstream You tried hard to suck them out And it feels like medication And it’s good for me I’m sure But it don’t matter how your love feels anymore It’ll never be the cure It’ll never be the cure Ohh ‘Cause baby I’m unraveled I’m unraveled I’m unraveled I’m unraveled I’m unraveled I’m unraveled I’m unraveled I’m unraveled I’m unraveled Why can’t you come stitch me up? Why can’t it ever be enough? Why can’t you come stitch me up? Why can’t it ever be enough? It’s not enough Oh because my head is full of poison And my heart is full of doubt I got toxins in my bloodstream You tried so hard to suck out And it feels like medication And it’s good for me I’m sure But it don’t matter how your love feels anymore It’ll never be the cure It’ll never be the cure It’ll never be Traduzione Tutte le belle ragazze in primo piano nella mia mente Pensavo di aver fatto abbastanza, ma continuano a spostare il limite Pensavo di aver trovato l’antidoto questa volta Pensavo di aver trovato l’antidoto questa volta Tutte le notti che passo a combattere i brutti pensieri nella mia stanza Sentendomi così sola, potrei anche essere sulla luna Pensavo di aver trovato l’antidoto con te Pensavo di aver trovato l’antidoto con te Ma la mia testa è piena di veleno E il mio cuore è pieno di dubbi Ho tossine nel sangue Hai cercato con tutte le tue forze di aspirarle E sembra una medicina E mi fa bene, ne sono sicura Ma non importa più come ti senti con il tuo amore Non sarà mai la cura Non sarà mai la cura Giocavo a un gioco nella mia testa Quando uscivo con un ragazzo Contavo le ragazze con cui si era s****o Finché non iniziavo a piangere Pensavo di aver trovato l’antidoto questa volta Pensavo di aver trovato l’antidoto questa volta Ma io sono sono a pezzi Sono a pezzi Sono a pezzi Sono a pezzi Sono a pezzi Sono a pezzi Sono a pezzi Sono a pezzi Sono a pezzi Sono a pezzi E la mia testa è piena di veleno E il mio cuore è pieno di dubbi Ho tossine nel sangue Hai cercato con tutte le tue forze di aspirarle E sembra una medicina E mi fa bene, ne sono sicura Ma non importa più come mi sento ad amarti Non sarà mai la cura Non sarà mai la cura Ohh Perché tesoro, sono a pezzi Sono a pezzi Sono a pezzi Sono a pezzi Sono a pezzi Sono a pezzi Sono a pezzi Sono a pezzi Sono a pezzi Sono a pezzi Sono a pezzi Perché non vieni a ricucirmi? Perché non è mai abbastanza? Perché non vieni a ricucirmi? Perché non è mai abbastanza? Non è abbastanza Oh, perché la mia testa è piena di veleno E il mio cuore è pieno di dubbi Ho tossine nel sangue Hai cercato con tutte le tue forze di aspirarle E sembra una medicina E mi fa bene, ne sono sicura Ma non importa più come mi fa sentire il tuo amore Non sarà mai la cura Non sarà mai la cura Non sarà mai Olivia Rodrigo parla di the cure “È la mia canzone preferita dell’album. È un po’ il culmine del disco. Parla di come, da giovani, si pensi che innamorarsi di qualcuno risolverà tutti i problemi, e poi, quando ci si confronta con l’amore e la realtà, ci si rende conto che non è così. Quindi, in pratica, sto facendo i conti con le cose che volevo sistemare di me stesso, o con le cose che pensavo l’amore avrebbe risolto, e invece, guarda caso, non è successo. Così ho scritto una canzone a riguardo“ha dichiarato l’artista a iHearthRadio.