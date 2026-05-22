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Olivia Rodrigo ha rilasciato the cure (video, testo e traduzione)

scritto da Giovanna Codella
the cure - olivia rodrigo

Olivia Rodrigo pubblica venerdì 22 maggio the cure, secondo estratto del suo terzo album in studio, intitolato you seem pretty sad for a girl so in love, la cui uscita diverrà realtà venerdì 12 giugno.

La cantautrice non ha fatto attendere rilasciando in contemporanea il video musicale in cui Olivia è un’infermiera che prova a curare il suo malessere con antidoti e pozioni d’amore, dapprima ottenendo un cuore pietrificato e insensibile alle emozioni e poi arrivando a rovinare se stessa in modo irrimediabile. Ed è così che diventa consapevole di non essere riuscita a trovare “la cura”.

Il video ufficiale della canzone

Testo dop dead di Olivia Rodrigo

All the pretty girls in the foreground of my mind
I thought I’d done enough, but they keep moving the line
I thought I found the antidote this time
I thought I found the antidote this time

All the nights I spend fighting bad thoughts in my room
Feeling so alone, might as well be on the moon
I thought I found the antidote with you
I thought I found the antidote with you

But my head is full of poison
And my heart is full of doubt
I got toxins in my bloodstream
You tried hard to suck them out
And it feels like medication
And it’s good for me I’m sure
But it don’t matter how your love feels anymore
It’ll never be the cure
It’ll never be the cure

Used to play a game in my head
When I’d date a guy
Tally up the girls that he fucked
‘Til I start to cry
I thought I found the antidote this time
I thought I found the antidote this time

But I’m unraveled
I’m unraveled
I’m unraveled
I’m unraveled
I’m unraveled
I’m unraveled
I’m unraveled
I’m unraveled

And my head is full of poison
And my heart is full of doubt
I got toxins in my bloodstream
You tried hard to suck them out
And it feels like medication
And it’s good for me I’m sure
But it don’t matter how your love feels anymore
It’ll never be the cure
It’ll never be the cure

Ohh
‘Cause baby I’m unraveled
I’m unraveled
I’m unraveled
I’m unraveled
I’m unraveled
I’m unraveled
I’m unraveled
I’m unraveled
I’m unraveled

Why can’t you come stitch me up?
Why can’t it ever be enough?
Why can’t you come stitch me up?
Why can’t it ever be enough?
It’s not enough

Oh because my head is full of poison
And my heart is full of doubt
I got toxins in my bloodstream
You tried so hard to suck out
And it feels like medication
And it’s good for me I’m sure
But it don’t matter how your love feels anymore
It’ll never be the cure
It’ll never be the cure
It’ll never be

Traduzione

Tutte le belle ragazze in primo piano nella mia mente
Pensavo di aver fatto abbastanza, ma continuano a spostare il limite
Pensavo di aver trovato l’antidoto questa volta
Pensavo di aver trovato l’antidoto questa volta

Tutte le notti che passo a combattere i brutti pensieri nella mia stanza
Sentendomi così sola, potrei anche essere sulla luna
Pensavo di aver trovato l’antidoto con te
Pensavo di aver trovato l’antidoto con te

Ma la mia testa è piena di veleno
E il mio cuore è pieno di dubbi
Ho tossine nel sangue
Hai cercato con tutte le tue forze di aspirarle
E sembra una medicina
E mi fa bene, ne sono sicura
Ma non importa più come ti senti con il tuo amore
Non sarà mai la cura
Non sarà mai la cura

Giocavo a un gioco nella mia testa
Quando uscivo con un ragazzo
Contavo le ragazze con cui si era s****o
Finché non iniziavo a piangere
Pensavo di aver trovato l’antidoto questa volta
Pensavo di aver trovato l’antidoto questa volta

Ma io sono sono a pezzi
Sono a pezzi
Sono a pezzi
Sono a pezzi
Sono a pezzi
Sono a pezzi
Sono a pezzi
Sono a pezzi
Sono a pezzi
Sono a pezzi
E la mia testa è piena di veleno
E il mio cuore è pieno di dubbi
Ho tossine nel sangue
Hai cercato con tutte le tue forze di aspirarle
E sembra una medicina
E mi fa bene, ne sono sicura
Ma non importa più come mi sento ad amarti
Non sarà mai la cura
Non sarà mai la cura

Ohh
Perché tesoro, sono a pezzi
Sono a pezzi
Sono a pezzi
Sono a pezzi
Sono a pezzi
Sono a pezzi
Sono a pezzi
Sono a pezzi
Sono a pezzi
Sono a pezzi
Sono a pezzi
Perché non vieni a ricucirmi?
Perché non è mai abbastanza? Perché non vieni a ricucirmi?
Perché non è mai abbastanza?
Non è abbastanza

Oh, perché la mia testa è piena di veleno
E il mio cuore è pieno di dubbi
Ho tossine nel sangue
Hai cercato con tutte le tue forze di aspirarle
E sembra una medicina
E mi fa bene, ne sono sicura
Ma non importa più come mi fa sentire il tuo amore
Non sarà mai la cura
Non sarà mai la cura
Non sarà mai

 Olivia Rodrigo parla di the cure

È la mia canzone preferita dell’album. È un po’ il culmine del disco. Parla di come, da giovani, si pensi che innamorarsi di qualcuno risolverà tutti i problemi, e poi, quando ci si confronta con l’amore e la realtà, ci si rende conto che non è così. Quindi, in pratica, sto facendo i conti con le cose che volevo sistemare di me stesso, o con le cose che pensavo l’amore avrebbe risolto, e invece, guarda caso, non è successo. Così ho scritto una canzone a riguardo“ha dichiarato l’artista a iHearthRadio.

Giovanna Codella

Collaboratrice per GingerGeneration.it, scrive di musica internazionale: dall'R&B statunitense al K-pop, passando per il Brit-pop e le sonorità country e folk. Si occupa di narrativa come autrice di libri per bambini e ragazzi.

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