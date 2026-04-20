Non è un Paese per Single: trailer dell’adattamento dell’omonimo bestseller di Felicia Kingsley

Il bestseller da record di Felicia Kingsley sta per diventare un film! Prime Video ha svelato il trailer della commedia romantica Non è un paese per single con protagonisti Matilde Gioli e Cristiano Caccamo, con Amanda Campana, Sebastiano Pigazzi, Cecilia Dazzi, Margherita Rebeggiani, con Marco Cocci e con la partecipazione di Bebo Storti.

Non è un paese per single – trailer:

Grazie al trailer possiamo iniziare ad immergerci nell’atmosfera dell’idilliaca Belvedere in Chianti, cittadina toscana dove tutti sono in coppia o in cerca dell’anima gemella, tranne Elisa (Matilde Gioli), madre single che cresce la figlia adolescente (Margherita Rebeggiani) e gestisce la tenuta Le Giuggiole con la sorella Giada (Amanda Campana) e la madre Mariana (Cecilia Dazzi). Il ritorno in paese di Michele (Cristiano Caccamo), amico d’infanzia che aveva perso di vista da anni, sconvolge la sua vita e risveglia sentimenti nuovi e inaspettati.

Ma Michele, consulente finanziario di successo con una vita fatta di conquiste professionali e sentimentali, non è tornato per caso: quando lo zio, proprietario de Le Giuggiole, muore improvvisamente lasciandola in eredità a lui e al fratello Carlo (Sebastiano Pigazzi), gli si presenta l’occasione per vendere e ottenere l’agognata promozione. Elisa, invece, vorrebbe trasformare la tenuta nell’azienda agricola che ha sempre sognato, ma Michele potrebbe mettere tutto a rischio.

Il successo da record di Felicia Kingsley:

Per tre anni consecutivi l’autrice più letta in Italia, con oltre 4 milioni di copie vendute e 23 libri pubblicati, tradotta in 20 Paesi: l’italiana Felicia Kingsley è un autentico fenomeno editoriale. Autrice dell’Anno ai TikTok Book Awards nel 2024 e Premio Hemingway Lignano per il Futuro 2025, Kingsley ha conquistato milioni di lettrici e lettori con lo stile brillante e ironico delle sue fiabe contemporanee.

All’esordio nel 2017 con Matrimonio di convenienza sono seguiti numerosi bestseller (tutti pubblicati da Newton Compton Editori), tra cui Due cuori in affitto e Una ragazza d’altri tempi, che l’hanno consacrata come una delle voci più amate del romance contemporaneo italiano. A questa lunga serie di romanzi, si aggiunge il più recente Mezzanotte a Parigi. Non è un paese per single è il suo primo romanzo adattato per lo schermo.

Il cast al Salone Del Libro:

Nelle scorse settimane, è inoltre stato annunciato che Matilde Gioli e Cristiano Caccamo, insieme alla regista Laura Chiossone e alla scrittrice Felicia Kingsley, saranno protagonisti di due speciali appuntamenti al Salone Internazionale del Libro di Torino (14 al 18 maggio 2026) per celebrare Non è un paese per single.

Venerdì 15 maggio, incontreranno il pubblico della prestigiosa manifestazione dedicata all’editoria e alla cultura, uno degli appuntamenti culturali più rilevanti del nostro Paese. L’incontro sarà un’occasione speciale per dialogare con Erin Doom, curatrice della sezione Romance per il Salone del Libro, e con i lettori e gli spettatori, e per raccontare il percorso che ha portato una delle storie più amate della narrativa contemporanea dalla pagina allo schermo. Mentre, sabato 16 maggio, il pubblico del Romance Pop Up al Salone potrà assistere ad una speciale proiezione del film sul grande schermo introdotta dai protagonisti, dalla regista e dall’autrice.

Venerdì 15 maggio

Auditorium • Ore 16:45

Incontro Non è un paese per single

Erin Doom dialoga con Matilde Gioli, Cristiano Caccamo, Felicia Kingsley e Laura Chiossone.

Sabato 16 maggio

Sala 7 • Ore 19

Proiezione Non è un paese per single

Introducono Matilde Gioli, Cristiano Caccamo, Felicia Kingsley e Laura Chiossone.