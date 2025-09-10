Olivia Rodrigo pubblica l’album Live from Glastonbury

Olivia Rodrigo ha annunciato oggi la pubblicazione di LIVE FROM GLASTONBURY (A BBC RECORDING) che uscirà il 5 dicembre 2025. Il progetto, già disponibile per il pre-ordine, cattura l’emozionante concerto da headliner tenuto dall’artista al celebre festival musicale inglese.

L’album include le registrazioni delle due performance con Robert Smith dei The Cure, Friday I’m In Love e Just Like Heaven. I proventi di questi due brani iconici saranno interamente devoluti a Medici senza Frontiere.

Per un’anteprima dell’album in arrivo, le performance di Friday I’m In Love e so american sono già visibili su YouTube.

La performance di Olivia Rodrigo a Glastonbury ha ricevuto un’accoglienza entusiastica da parte della critica e nel Regno Unito, ha ottenuto recensioni a 5 stelle da alcune testate autorevoli.

Tracklist – Live From Glastonbury di Olivia Rodrigo

obsessed ballad of a homeschooled girl vampire drivers license traitor bad idea right love is embarrassing pretty isn’t pretty happier enough for you friday i’m in love (with Robert Smith) just like heaven (with Robert Smith) so american jealousy, jealousy favorite crime deja vu brutal all-american bitch good 4 u get him back

Il GUTS WORLD TOUR BOOK

È già possibile fare il pre-ordine di GUTS WORLD TOUR BOOK. Questo libro offre uno sguardo esclusivo dietro le quinte del tour del 2024 di Olivia, svelando il processo creativo e includendo oltre 100 pagine di contenuti. Al suo interno troverai foto esclusive, foto degli special guest e dei fan, dettagli sulla produzione scenica, e una nota personale scritta dall’artista.

Il GUTS World Tour ha entusiasmato i fan di tutto il mondo con 100 date sold-out in 64 città e in oltre 21 Paesi. L’album GUTS, il seguito del debutto segnato con SOUR, vincitore di un GRAMMY® e detentore di numerosi record, è stato pubblicato dalla Geffen Records l’8 settembre 2023 e ha rapidamente raggiunto la vetta delle classifiche di tutto il mondo.