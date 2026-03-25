Niall Horan: annunciate le due date italiane del dinner party live on tour

Live Nation ha annunciato le due date italiane di Niall Horan. Il tour accompagnerà il lancio del nuovo album, Dinner Party, atteso per il 5 giugno.

I due concerti in Italia sono in programma il 28 ottobre 2026 all’Unipol Forum di Milano ed il 29 ottobre all’Unipol Arena di Bologna nell’ambito della leg europea e UK del nuovo tour internazionale, Dinner Party Live On Tour.

C’è qualcosa di speciale nel sedersi a tavola insieme: un gesto semplice che dà la sensazione di condividere un futuro. Dinner Party vuole calare l’ascoltatore proprio in questa atmosfera, dentro un racconto intimo fatto di calore, leggerezza e sincerità.

L’album si preannuncia dal respiro cinematografico e organico, con brani che sembrano ricordi che prendono forma dolcemente. GQ HYPE descrive Dinner Party come “una raccolta di canzoni sincere dai toni seppia” che l’artista ha iniziato a scrivere nel 2024 dopo aver compiuto 30 anni, quando ha potuto rallentare, guardarsi indietro, godersi il presente e immaginare il futuro.

Siamo certi che Niall Horan porterà anche in Italia tutto queste sensazioni che si celano nel nuovo progetto che dal vivo verrà affiancato da Radio 101, la Radio Partner ufficiale delle due date italiane.

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Chi prenota l’album o è titolare Mastercard avrà la possibilità di accedere a due prevendite esclusive.

Pre-ordinando il nuovo album a questo link fino alle ore 10:00 del 30 marzo si può ricevere un codice esclusivo di prevendita e accedere ai biglietti in anteprima, a partire dalle ore 10:00 del 31 marzo.

I biglietti per le date italiane del Dinner Party Live On Tour sono disponibili con accesso prioritario per i titolari di carta Mastercard a partire dalle ore 10:00 di martedì 31 marzo su priceless.com/music.

Pe tutti gli altri, le prevendite saranno attive direttamente sul sito dell’artista, niallhoran.com, a partire dalle ore 10:00 di mercoledì 1 aprile. Contestualmente, i biglietti saranno anche in prevendita My Live Nation, sempre a partire dalle ore 10:00 di mercoledì 1 aprile.

La vendita generale avrà inizio invece dalle ore 10:00 di giovedì 2 aprile su www.livenation.it.

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