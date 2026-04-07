Sabrina Carpenter: è uscito il video ufficiale di House Tour

Sabrina Carpenter, vincitrice ai Grammy Awards, ha pubblicato il videoclip ufficiale di House Tour, estratto dal suo ultimo album di successo Man’s Best Friend. Per l’occasione è disponibile in preorder sullo shop Universal lo speciale LP 45 giri del nuovo singolo.

House Tour si è subito affermato come uno dei brani di punta dell’album Man’s Best Friend, ultima fatica della cantante, totalizzando quasi 300 milioni di stream globali dalla sua uscita.

Il video, diretto da Sabrina insieme all’attrice e modella Margaret Qualley, vede la partecipazione di entrambe accanto all’attrice Madelyn Cline. Il videoclip segue il trio mentre si muove all’interno di una lussuosa villa di Hollywood tra eccessi e simboli di ricchezza, fino all’irruzione della polizia che dà il via a una fuga a bordo di un furgone rosa, su cui compare la scritta Pretty Girl Cleanup Crew, evidenziando il tono provocatorio che definisce il brano.

Il video ufficiale della nuova canzone

Testo House Tour Sabrina Carpenter

Take your shoes off

Thank you for dinner, baby, I had a really great time

I really loved the conversation and that your car self-drives

The pineapple air freshener is my favorite kind

Well, this is me, but if you have time

Do you want the house tour?

I could take you to the first, second, third floor

And I promise none of this is a metaphor

I just want you to come inside

Baby, what’s mine is now yours

Yours

The couch is really comfy, comfy

Got some Chips Ahoy if you’re hungry, hungry

You don’t need to love me, love me, love me

I’m just so proud of my design (To dim the lights)

Do you want the house tour?

I could take you to the first, second, third floor (I could take you to the—)

And I promise none of this is a metaphor (And I promise none of—)

I just want you to come inside (Inside)

But never enter through the back door

House tour

Yeah, I spent a little fortune on the waxed floors

We can be a little reckless ‘cause it’s insured

I’m pleasured to be your hot tour guide

Baby, what’s mine is now yours

Come, come on, babe, oh

Oh, baby if you come inside, if you come inside, I might let you (Uh, uh)

My house is on Pretty Girl Avenue

My house was especially built for you

Some say it’s a place where your dreams come true

My house could be your house too

So, um (To the first and second, third floor)

(And I promise this is not a metaphor) Are you coming in or what?

(Fonte AZ Lyrics)

Traduzione

Togliti le scarpe

Grazie per la cena, tesoro

Mi sono divertita molto

Ho adorato la conversazione

E il fatto che la tua auto si guidi da sola

Il deodorante per auto all’ananas

È il mio preferito

Beh, questa sono io, ma

se hai tempo

Vuoi fare un tour della casa?

Potrei portarti al primo, secondo, terzo piano

E ti prometto che niente di tutto questo è una metafora

Voglio solo che tu entri

Tesoro, ciò che è mio ora è tuo

Il divano è davvero comodo

Ho dei Chips Ahoy

Se hai fame, fame

Non hai bisogno di amarmi, amarmi, amarmi

Sono solo così orgoglioso del mio design

(per abbassare le luci)

Vuoi fare un giro della casa?

Potrei portarti al primo, secondo, terzo piano

E ti prometto che niente di tutto questo è una metafora

Voglio solo che tu entri

Ma non entrare mai dalla porta sul retro

Tour della casa

Sì, ho speso una piccola fortuna per i pavimenti cerati

Possiamo essere un po’ spericolati perché è assicurato

Sono felice di essere la tua guida turistica sexy

Tesoro, ciò che è mio ora è tuo

(Oh tesoro, se entri, se entri

Potrei lasciarti entrare)

La mia casa è in Pretty Girl Avenue

La mia casa è stata costruita apposta per te

Alcuni dicono che sia un posto dove i sogni si avverano

La mia casa

Potrebbe essere anche la tua casa!

Allora, ehm

Entri o no?

Sabrina al Coachella Festival

Man’s Best Friend ha ottenuto la certificazione di platino RIAA e ha debuttato al primo posto della classifica Billboard 200, conquistando le vette delle classifiche in Regno Unito, Australia, Austria, Belgio, Canada, Francia, Germania, Paesi Bassi, Nuova Zelanda, Portogallo, Spagna e Svizzera.

Un successo globale che conferma la crescita artistica dell’artista, che si prepara a salire sul palco del Coachella per la prima volta da headliner: il videoclip segna infatti l’inizio di un’incredibile settimana che culminerà con la sua attesissima esibizione il prossimo venerdì 10 aprile.

Cosa ne pensate di House Tour di Sabrina Carpenter?