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Sabrina Carpenter: è uscito il video ufficiale di House Tour

scritto da Giovanna Codella
sabrina carpenter - house tour

Sabrina Carpenter, vincitrice ai Grammy Awards, ha pubblicato il videoclip ufficiale di House Tour, estratto dal suo ultimo album di successo Man’s Best Friend. Per l’occasione è disponibile in preorder sullo shop Universal lo speciale LP 45 giri del nuovo singolo.

House Tour si è subito affermato come uno dei brani di punta dell’album Man’s Best Friend, ultima fatica della cantante, totalizzando quasi 300 milioni di stream globali dalla sua uscita.

Il video, diretto da Sabrina insieme all’attrice e modella Margaret Qualley, vede la partecipazione di entrambe accanto all’attrice Madelyn Cline. Il videoclip segue il trio mentre si muove all’interno di una lussuosa villa di Hollywood tra eccessi e simboli di ricchezza, fino all’irruzione della polizia che dà il via a una fuga a bordo di un furgone rosa, su cui compare la scritta Pretty Girl Cleanup Crew, evidenziando il tono provocatorio che definisce il brano.

Il video ufficiale della nuova canzone

Testo House Tour Sabrina Carpenter

Take your shoes off

Thank you for dinner, baby, I had a really great time
I really loved the conversation and that your car self-drives
The pineapple air freshener is my favorite kind
Well, this is me, but if you have time

Do you want the house tour?
I could take you to the first, second, third floor
And I promise none of this is a metaphor
I just want you to come inside
Baby, what’s mine is now yours
Yours

The couch is really comfy, comfy
Got some Chips Ahoy if you’re hungry, hungry
You don’t need to love me, love me, love me
I’m just so proud of my design (To dim the lights)

Do you want the house tour?
I could take you to the first, second, third floor (I could take you to the—)
And I promise none of this is a metaphor (And I promise none of—)
I just want you to come inside (Inside)
But never enter through the back door

House tour
Yeah, I spent a little fortune on the waxed floors
We can be a little reckless ‘cause it’s insured
I’m pleasured to be your hot tour guide
Baby, what’s mine is now yours

Come, come on, babe, oh
Oh, baby if you come inside, if you come inside, I might let you (Uh, uh)

My house is on Pretty Girl Avenue
My house was especially built for you
Some say it’s a place where your dreams come true
My house could be your house too

So, um (To the first and second, third floor)
(And I promise this is not a metaphor) Are you coming in or what?

(Fonte AZ Lyrics)

Traduzione

Togliti le scarpe
Grazie per la cena, tesoro
Mi sono divertita molto
Ho adorato la conversazione
E il fatto che la tua auto si guidi da sola
Il deodorante per auto all’ananas
È il mio preferito
Beh, questa sono io, ma
se hai tempo
Vuoi fare un tour della casa?

Potrei portarti al primo, secondo, terzo piano
E ti prometto che niente di tutto questo è una metafora
Voglio solo che tu entri
Tesoro, ciò che è mio ora è tuo
Il divano è davvero comodo
Ho dei Chips Ahoy
Se hai fame, fame
Non hai bisogno di amarmi, amarmi, amarmi
Sono solo così orgoglioso del mio design
(per abbassare le luci)
Vuoi fare un giro della casa?

Potrei portarti al primo, secondo, terzo piano
E ti prometto che niente di tutto questo è una metafora
Voglio solo che tu entri
Ma non entrare mai dalla porta sul retro
Tour della casa
Sì, ho speso una piccola fortuna per i pavimenti cerati
Possiamo essere un po’ spericolati perché è assicurato
Sono felice di essere la tua guida turistica sexy
Tesoro, ciò che è mio ora è tuo
(Oh tesoro, se entri, se entri
Potrei lasciarti entrare)
La mia casa è in Pretty Girl Avenue
La mia casa è stata costruita apposta per te
Alcuni dicono che sia un posto dove i sogni si avverano
La mia casa
Potrebbe essere anche la tua casa!

Allora, ehm
Entri o no?

Sabrina al Coachella Festival

Man’s Best Friend ha ottenuto la certificazione di platino RIAA e ha debuttato al primo posto della classifica Billboard 200, conquistando le vette delle classifiche in Regno Unito, Australia, Austria, Belgio, Canada, Francia, Germania, Paesi Bassi, Nuova Zelanda, Portogallo, Spagna e Svizzera.

Un successo globale che conferma la crescita artistica dell’artista, che si prepara a salire sul palco del Coachella per la prima volta da headliner: il videoclip segna infatti l’inizio di un’incredibile settimana che culminerà con la sua attesissima esibizione il prossimo venerdì 10 aprile.

Cosa ne pensate di House Tour di Sabrina Carpenter?

Giovanna Codella

Appassionata di musica e arte in generale, realizza contenuti ottimizzati per i motori di ricerca su GingerGeneration.it ed è autrice di libri per bambini e ragazzi.

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