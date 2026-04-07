Sabrina Carpenter: è uscito il video ufficiale di House Tour scritto da Giovanna Codella 7 Aprile 2026 Sabrina Carpenter, vincitrice ai Grammy Awards, ha pubblicato il videoclip ufficiale di House Tour, estratto dal suo ultimo album di successo Man’s Best Friend. Per l’occasione è disponibile in preorder sullo shop Universal lo speciale LP 45 giri del nuovo singolo. House Tour si è subito affermato come uno dei brani di punta dell’album Man’s Best Friend, ultima fatica della cantante, totalizzando quasi 300 milioni di stream globali dalla sua uscita. Il video, diretto da Sabrina insieme all’attrice e modella Margaret Qualley, vede la partecipazione di entrambe accanto all’attrice Madelyn Cline. Il videoclip segue il trio mentre si muove all’interno di una lussuosa villa di Hollywood tra eccessi e simboli di ricchezza, fino all’irruzione della polizia che dà il via a una fuga a bordo di un furgone rosa, su cui compare la scritta Pretty Girl Cleanup Crew, evidenziando il tono provocatorio che definisce il brano. Il video ufficiale della nuova canzone Testo House Tour Sabrina Carpenter Take your shoes off Thank you for dinner, baby, I had a really great time I really loved the conversation and that your car self-drives The pineapple air freshener is my favorite kind Well, this is me, but if you have time Do you want the house tour? I could take you to the first, second, third floor And I promise none of this is a metaphor I just want you to come inside Baby, what’s mine is now yours Yours The couch is really comfy, comfy Got some Chips Ahoy if you’re hungry, hungry You don’t need to love me, love me, love me I’m just so proud of my design (To dim the lights) Do you want the house tour? I could take you to the first, second, third floor (I could take you to the—) And I promise none of this is a metaphor (And I promise none of—) I just want you to come inside (Inside) But never enter through the back door House tour Yeah, I spent a little fortune on the waxed floors We can be a little reckless ‘cause it’s insured I’m pleasured to be your hot tour guide Baby, what’s mine is now yours Come, come on, babe, oh Oh, baby if you come inside, if you come inside, I might let you (Uh, uh) My house is on Pretty Girl Avenue My house was especially built for you Some say it’s a place where your dreams come true My house could be your house too So, um (To the first and second, third floor) (And I promise this is not a metaphor) Are you coming in or what? (Fonte AZ Lyrics) Traduzione Togliti le scarpe Grazie per la cena, tesoro Mi sono divertita molto Ho adorato la conversazione E il fatto che la tua auto si guidi da sola Il deodorante per auto all’ananas È il mio preferito Beh, questa sono io, ma se hai tempo Vuoi fare un tour della casa? Potrei portarti al primo, secondo, terzo piano E ti prometto che niente di tutto questo è una metafora Voglio solo che tu entri Tesoro, ciò che è mio ora è tuo Il divano è davvero comodo Ho dei Chips Ahoy Se hai fame, fame Non hai bisogno di amarmi, amarmi, amarmi Sono solo così orgoglioso del mio design (per abbassare le luci) Vuoi fare un giro della casa? Potrei portarti al primo, secondo, terzo piano E ti prometto che niente di tutto questo è una metafora Voglio solo che tu entri Ma non entrare mai dalla porta sul retro Tour della casa Sì, ho speso una piccola fortuna per i pavimenti cerati Possiamo essere un po’ spericolati perché è assicurato Sono felice di essere la tua guida turistica sexy Tesoro, ciò che è mio ora è tuo (Oh tesoro, se entri, se entri Potrei lasciarti entrare) La mia casa è in Pretty Girl Avenue La mia casa è stata costruita apposta per te Alcuni dicono che sia un posto dove i sogni si avverano La mia casa Potrebbe essere anche la tua casa! Allora, ehm Entri o no? Sabrina al Coachella Festival Man’s Best Friend ha ottenuto la certificazione di platino RIAA e ha debuttato al primo posto della classifica Billboard 200, conquistando le vette delle classifiche in Regno Unito, Australia, Austria, Belgio, Canada, Francia, Germania, Paesi Bassi, Nuova Zelanda, Portogallo, Spagna e Svizzera. Un successo globale che conferma la crescita artistica dell’artista, che si prepara a salire sul palco del Coachella per la prima volta da headliner: il videoclip segna infatti l’inizio di un’incredibile settimana che culminerà con la sua attesissima esibizione il prossimo venerdì 10 aprile. Cosa ne pensate di House Tour di Sabrina Carpenter?