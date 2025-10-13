The Life of a Showgirl di Taylor Swift è disco d’oro in Italia

Taylor Swift continua a scrivere la storia della musica anche in Italia. Il suo nuovo album, The Life of a Showgirl, uscito il 3 ottobre 2025, ha registrato risultati straordinari nel nostro Paese, segnando nuovi primati sia a livello nazionale che internazionale.

The Life of a Showgirl: i record in Italia

In soli sette giorni, The Life of a Showgirl ha ottenuto il disco d’oro, diventando il miglior debutto di sempre per un’artista donna — italiana o internazionale — in Italia, e il miglior debutto di un artista internazionale nel nostro Paese, secondo i dati FIMI/NIQ. Con oltre 3,5 milioni di copie vendute nella prima settimana a livello globale, l’album è anche il più venduto nella storia nella sua settimana di uscita. In Italia, ha conquistato il primo posto nelle classifiche FIMI/NIQ Album, CD, Vinili e Musicassette.

Il singolo The Fate of Ophelia ha debuttato al #6 nella classifica FIMI/NIQ Singoli, segnando il miglior esordio di sempre per Taylor Swift in Italia. Il brano è anche la canzone più streammata in una sola settimana nella storia di Spotify e la seconda più alta nuova entrata in radio. Il videoclip, con oltre 57 milioni di visualizzazioni su YouTube, è stato lanciato in anteprima mondiale nel film The Official Release Party of a Showgirl.

Il docufilm The Eras Tour | The Final Show

Dal 12 dicembre sarà disponibile su Disney+ The Eras Tour | The Final Show, un docufilm dedicato all’ultimo spettacolo del tour da record di Taylor Swift, concluso nel 2024. Il film includerà anche il set dell’album precedente, The Tortured Poets Department, e i primi due episodi della docuserie in sei parti The End of an Era, che racconta il dietro le quinte di questo capitolo epocale. Taylor ha dichiarato: