Louis Tomlinson – Sanity: testo e traduzione scritto da Giovanna Codella 30 Gennaio 2026 Venerdì 23 gennaio, Louis Tomlinson ha pubblicato il suo terzo album, How Did I Get Here? (qui la recensione). Sanity ha un sound alternative-pop essenziale e ritmico. Il testo descrive con onestà brutale la fine di un ciclo tossico: Louis sceglie la solitudine e il dialogo con se stesso come forma di guarigione, preferendo la propria pace interiore al rumore di un rapporto ormai compromesso. Ascolta QUI la canzone Testo Sanity Louis Tomlinson I got my sanity It’s only me and nobody I know you’re mad at me I don’t know what to say I got my sanity It’s only me and nobody I got my sanity Guess I’ve been numbing myself A little too much And thinking it helps But now that my mind is finally clear I’m letting you slide No distortion now I know you’re not listening so I keep talking To myself To myself To myself I got my sanity It’s only me and nobody I know you’re mad at me I don’t know what to say I got my sanity It’s only me and nobody If you’re not listening Then I’ll keep talking To myself To myself To myself I got my sanity My sanity To myself To myself To myself I got my sanity My sanity Finally sane Now I got myself out the way Healing what is left of my brain Time I got is mine No distortion now I know you’re not listening so I keep talking To myself To myself To myself I got my sanity It’s only me and nobody I know you’re mad at me I don’t know what to say I got my sanity It’s only me and nobody If you’re not listening Then I’ll keep talking To myself To myself To myself I got my sanity My sanity To myself To myself To myself I got my sanity My sanity Traduzione Ho la mia sanità mentale Sono solo io e nessuno So che sei arrabbiata con me Non so cosa dire Ho la mia sanità mentale Sono solo io e nessuno Ho la mia sanità mentale Immagino di essermi intorpidito Un po’ troppo E di aver pensato che avrebbe aiutato Ma ora che la mia mente è finalmente lucida Ti lascio andare Nessuna distorsione ora So che non stai ascoltando, quindi Continuo a parlare A me stesso A me stesso A me stesso Ho la mia sanità mentale Sono solo io e nessuno So che sei arrabbiata con me Non so cosa dire Ho la mia sanità mentale Sono solo io e nessuno Se non stai ascoltando Allora continuerò a parlare A me stesso A me stesso A me stesso Ho la mia sanità mentale La mia sanità mentale A me stesso A me stesso A me stesso Ho la mia sanità mentale La mia sanità mentale Finalmente sano di mente Ora ne sono fuori Guarigione Ciò che resta del mio cervello Il tempo che ho è mio Nessuna distorsione ora So che non stai ascoltando, quindi Continuo a parlare A me stesso A me stesso A me stesso Ho la mia sanità mentale Sono solo io e nessuno So che sei arrabbiata con me Non so cosa dire Ho la mia sanità mentale Sono solo io e nessuno Se non stai ascoltando Allora continuerò a parlare A me stesso A me stesso A me stesso Ho la mia sanità mentale La mia sanità mentale A me stesso A me stesso A me stesso Ho la mia sanità mentale La mia sanità mentale Cosa ne pensate di Sanity di Louis Tomlinson?