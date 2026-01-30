GingerGeneration.it

Louis Tomlinson – Sanity: testo e traduzione

scritto da Giovanna Codella
Venerdì 23 gennaio, Louis Tomlinson ha pubblicato il suo terzo album, How Did I Get Here? (qui la recensione). Sanity ha un sound alternative-pop essenziale e ritmico. Il testo descrive con onestà brutale la fine di un ciclo tossico: Louis sceglie la solitudine e il dialogo con se stesso come forma di guarigione, preferendo la propria pace interiore al rumore di un rapporto ormai compromesso.

Testo Sanity Louis Tomlinson

I got my sanity
It’s only me and nobody
I know you’re mad at me
I don’t know what to say
I got my sanity
It’s only me and nobody
I got my sanity

Guess I’ve been numbing myself
A little too much
And thinking it helps
But now that my mind is finally clear
I’m letting you slide
No distortion now
I know you’re not listening so
I keep talking
To myself
To myself
To myself

I got my sanity
It’s only me and nobody
I know you’re mad at me
I don’t know what to say
I got my sanity
It’s only me and nobody
If you’re not listening
Then I’ll keep talking
To myself
To myself
To myself
I got my sanity
My sanity
To myself
To myself
To myself
I got my sanity
My sanity

Finally sane
Now I got myself out the way
Healing what is left of my brain
Time I got is mine
No distortion now
I know you’re not listening so
I keep talking
To myself
To myself
To myself

I got my sanity
It’s only me and nobody
I know you’re mad at me
I don’t know what to say
I got my sanity
It’s only me and nobody
If you’re not listening
Then I’ll keep talking
To myself
To myself
To myself
I got my sanity
My sanity
To myself
To myself
To myself
I got my sanity
My sanity

Traduzione 

Ho la mia sanità mentale
Sono solo io e nessuno
So che sei arrabbiata con me
Non so cosa dire
Ho la mia sanità mentale
Sono solo io e nessuno
Ho la mia sanità mentale

Immagino di essermi intorpidito
Un po’ troppo
E di aver pensato che avrebbe aiutato
Ma ora che la mia mente è finalmente lucida
Ti lascio andare
Nessuna distorsione ora
So che non stai ascoltando, quindi
Continuo a parlare
A me stesso
A me stesso
A me stesso

Ho la mia sanità mentale
Sono solo io e nessuno
So che sei arrabbiata con me
Non so cosa dire
Ho la mia sanità mentale
Sono solo io e nessuno
Se non stai ascoltando
Allora continuerò a parlare
A me stesso
A me stesso
A me stesso
Ho la mia sanità mentale
La mia sanità mentale
A me stesso
A me stesso
A me stesso
Ho la mia sanità mentale
La mia sanità mentale

Finalmente sano di mente
Ora ne sono fuori
Guarigione Ciò che resta del mio cervello
Il tempo che ho è mio
Nessuna distorsione ora
So che non stai ascoltando, quindi
Continuo a parlare
A me stesso
A me stesso
A me stesso

Ho la mia sanità mentale
Sono solo io e nessuno
So che sei arrabbiata con me
Non so cosa dire
Ho la mia sanità mentale
Sono solo io e nessuno
Se non stai ascoltando
Allora continuerò a parlare
A me stesso
A me stesso
A me stesso
Ho la mia sanità mentale
La mia sanità mentale
A me stesso
A me stesso
A me stesso
Ho la mia sanità mentale
La mia sanità mentale

Cosa ne pensate di Sanity di Louis Tomlinson?

