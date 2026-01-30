Louis Tomlinson – Broken Bones: testo e traduzione

Venerdì 23 gennaio, Louis Tomlinson ha pubblicato il suo terzo album, How Did I Get Here? (qui la recensione). La traccia Broken Bones suona come un rock viscerale che riflette la stessa resilienza descritta nel testo. È un inno alla determinazione, dove Louis accetta il dolore non come sconfitta, ma come il prezzo inevitabile di una vita vissuta con intensità.

Ascolta QUI la canzone

Testo Broken Bones Louis Tomlinson

Running into the light

Chasing satellites

Nobody said it’s easy

But I’ve always loved a fight

Coming from outer space

I’m in a better place

Oh danger’s got a sweetness

And I’ve always loved the taste

I broke my bones yeah

But fuck it I’ll do it all again,

do it all again

I don’t know when but

I’ll do it,

Do it all again, do it all again

With you

Rising through the haze

Burning through the maze

Lost among the chaos

But I’ve always loved the chase

Fire in my veins

Running through the flames

Oh caught between the madness

But I’ve always loved the game

I broke my bones yeah

But fuck it I’ll do it all again

do it all again

I don’t know when but

I’ll do it,

Do it all again, do it all again

With you

With you

On and on, on and on again

On and on, on and on again

Traduzione

Correre verso la luce

Inseguendo i satelliti

Nessuno ha detto che è facile

Ma ho sempre amato combattere

Venendo dallo spazio

Sono in un posto migliore

Oh, il pericolo ha un sapore dolce

E ne ho sempre amato il sapore

Mi sono rotto le ossa, sì

Ma f***lo, lo farò di nuovo,

lo farò di nuovo

Non so quando, ma

lo farò,

Lo farò di nuovo, lo farò di nuovo

Con te

Salire attraverso la foschia

Bruciare attraverso il labirinto

Perso nel caos

Ma ho sempre amato la caccia

Fuoco nelle vene

Correre tra le fiamme

Oh, intrappolato nella follia

Ma ho sempre amato il gioco

Mi sono rotto le ossa, sì

Ma f***lo, lo farò di nuovo

lo farò di nuovo

Non so quando, ma

lo farò,

Lo farò di nuovo, lo farò di nuovo

Con te

Con te

Con te

Avanti e ancora, ancora e ancora

Ancora e ancora, ancora e ancora

Cosa ne pensate di Broken Bones di Louis Tomlinson?