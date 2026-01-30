Louis Tomlinson – Broken Bones: testo e traduzione scritto da Giovanna Codella 30 Gennaio 2026 Venerdì 23 gennaio, Louis Tomlinson ha pubblicato il suo terzo album, How Did I Get Here? (qui la recensione). La traccia Broken Bones suona come un rock viscerale che riflette la stessa resilienza descritta nel testo. È un inno alla determinazione, dove Louis accetta il dolore non come sconfitta, ma come il prezzo inevitabile di una vita vissuta con intensità. Ascolta QUI la canzone Testo Broken Bones Louis Tomlinson Running into the light Chasing satellites Nobody said it’s easy But I’ve always loved a fight Coming from outer space I’m in a better place Oh danger’s got a sweetness And I’ve always loved the taste I broke my bones yeah But fuck it I’ll do it all again, do it all again I don’t know when but I’ll do it, Do it all again, do it all again With you Rising through the haze Burning through the maze Lost among the chaos But I’ve always loved the chase Fire in my veins Running through the flames Oh caught between the madness But I’ve always loved the game I broke my bones yeah But fuck it I’ll do it all again do it all again I don’t know when but I’ll do it, Do it all again, do it all again With you With you On and on, on and on again On and on, on and on again Traduzione Correre verso la luce Inseguendo i satelliti Nessuno ha detto che è facile Ma ho sempre amato combattere Venendo dallo spazio Sono in un posto migliore Oh, il pericolo ha un sapore dolce E ne ho sempre amato il sapore Mi sono rotto le ossa, sì Ma f***lo, lo farò di nuovo, lo farò di nuovo Non so quando, ma lo farò, Lo farò di nuovo, lo farò di nuovo Con te Salire attraverso la foschia Bruciare attraverso il labirinto Perso nel caos Ma ho sempre amato la caccia Fuoco nelle vene Correre tra le fiamme Oh, intrappolato nella follia Ma ho sempre amato il gioco Mi sono rotto le ossa, sì Ma f***lo, lo farò di nuovo lo farò di nuovo Non so quando, ma lo farò, Lo farò di nuovo, lo farò di nuovo Con te Con te Con te Avanti e ancora, ancora e ancora Ancora e ancora, ancora e ancora Cosa ne pensate di Broken Bones di Louis Tomlinson?