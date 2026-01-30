GingerGeneration.it

Louis Tomlinson – Broken Bones: testo e traduzione

Venerdì 23 gennaio, Louis Tomlinson ha pubblicato il suo terzo album, How Did I Get Here? (qui la recensione). La traccia Broken Bones suona come un rock viscerale che riflette la stessa resilienza descritta nel testo. È un inno alla determinazione, dove Louis accetta il dolore non come sconfitta, ma come il prezzo inevitabile di una vita vissuta con intensità.

Testo Broken Bones Louis Tomlinson

Running into the light
Chasing satellites

Nobody said it’s easy
But I’ve always loved a fight

Coming from outer space
I’m in a better place
Oh danger’s got a sweetness
And I’ve always loved the taste

I broke my bones yeah
But fuck it I’ll do it all again,
do it all again
I don’t know when but
I’ll do it,
Do it all again, do it all again
With you

Rising through the haze
Burning through the maze
Lost among the chaos
But I’ve always loved the chase
Fire in my veins
Running through the flames
Oh caught between the madness
But I’ve always loved the game

I broke my bones yeah
But fuck it I’ll do it all again
do it all again
I don’t know when but
I’ll do it,
Do it all again, do it all again
With you

With you
On and on, on and on again
On and on, on and on again

Traduzione 

Correre verso la luce
Inseguendo i satelliti

Nessuno ha detto che è facile
Ma ho sempre amato combattere

Venendo dallo spazio
Sono in un posto migliore
Oh, il pericolo ha un sapore dolce
E ne ho sempre amato il sapore

Mi sono rotto le ossa, sì
Ma f***lo, lo farò di nuovo,
lo farò di nuovo
Non so quando, ma
lo farò,
Lo farò di nuovo, lo farò di nuovo
Con te

Salire attraverso la foschia
Bruciare attraverso il labirinto
Perso nel caos
Ma ho sempre amato la caccia
Fuoco nelle vene
Correre tra le fiamme
Oh, intrappolato nella follia
Ma ho sempre amato il gioco

Mi sono rotto le ossa, sì
Ma f***lo, lo farò di nuovo
lo farò di nuovo
Non so quando, ma
lo farò,
Lo farò di nuovo, lo farò di nuovo
Con te

Con te
Con te
Avanti e ancora, ancora e ancora
Ancora e ancora, ancora e ancora

Cosa ne pensate di Broken Bones di Louis Tomlinson?

