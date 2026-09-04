LISA – SaWaDiKa: video, testo e traduzione scritto da Giovanna Codella 4 Settembre 2026 LISA sta per pubblicare il suo nuovo Ep, Press Play, in uscita venerdì 23 ottobre. Il primo singolo, SaWaDika, è già qui: da giovedì 3 settembre è possibile fare un salto nella sua nuova fase musicale. Contemporaneamente alla pubblicazione del brano, Sony Music Vision ha anche annunciato Always Lalisa, un documentario che racconta la vita della superstar, rapper, cantante, ballerina e attrice. Il film arriverà in IMAX e nelle sale cinematografiche di tutto il mondo (qui puoi trovare tutte le info!). Ma prima di scoprire dove guardare la pellicola che parla della sua carriera solista, viene spontaneo chiedersi cosa significhi il suo nuovo pezzo. Ebbene, “Sawatdee ka” (สวัสดีค่ะ) è un termine in tailandese, che è la lingua madre del membro delle BlackPink, ed è il saluto formale che le donne usano per dire “ciao” o “benvenuto”. Con questo pezzo, è evidente che Lisa voglia rendere omaggio alle sue origini etniche, origini che d’altronde rappresentano il filo conduttore dell’intero progetto. L’anteprima video della canzone Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da LISA (@lalalalisa_m) Anteprima Testo SaWaDiKa di LISA Hello, สวัสดีค่ะ Yeah, you know my wrist is cold Got this timepiece from Geneva If you know it, then you know I’m that bitch on your TV In my Ferrari, indigo La Lalisa, la diva สวัสดีค่ะ, there she go Hello, สวัสดีค่ะ, there she go (fonte Genius.com) Traduzione Ciao, ciao Sì, lo sai che ho il polso freddo Ho preso questo orologio da Ginevra Se lo sai, allora lo sai Sono quella stronza sulla tua TV Nella mia Ferrari, indaco La Lalisa, la diva Bene, eccola qua Ciao, ciao, eccola qua (In aggiornamento) Che ne pensate di SaWaDiKa di LISA?