LISA – SaWaDiKa: video, testo e traduzione

LISA sta per pubblicare il suo nuovo Ep, Press Play, in uscita venerdì 23 ottobre. Il primo singolo, SaWaDika, è già qui: da giovedì 3 settembre è possibile fare un salto nella sua nuova fase musicale.

Contemporaneamente alla pubblicazione del brano, Sony Music Vision ha anche annunciato Always Lalisa, un documentario che racconta la vita della superstar, rapper, cantante, ballerina e attrice. Il film arriverà in IMAX e nelle sale cinematografiche di tutto il mondo (qui puoi trovare tutte le info!).

Ma prima di scoprire dove guardare la pellicola che parla della sua carriera solista, viene spontaneo chiedersi cosa significhi il suo nuovo pezzo. Ebbene, “Sawatdee ka” (สวัสดีค่ะ) è un termine in tailandese, che è la lingua madre del membro delle BlackPink, ed è il saluto formale che le donne usano per dire “ciao” o “benvenuto”. Con questo pezzo, è evidente che Lisa voglia rendere omaggio alle sue origini etniche, origini che d’altronde rappresentano il filo conduttore dell’intero progetto.

L’anteprima video della canzone

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Anteprima Testo SaWaDiKa di LISA

Hello, สวัสดีค่ะ

Yeah, you know my wrist is cold

Got this timepiece from Geneva

If you know it, then you know

I’m that bitch on your TV

In my Ferrari, indigo

La Lalisa, la diva

สวัสดีค่ะ, there she go

Hello, สวัสดีค่ะ, there she go

(fonte Genius.com)

Traduzione

Ciao, ciao

Sì, lo sai che ho il polso freddo

Ho preso questo orologio da Ginevra

Se lo sai, allora lo sai

Sono quella stronza sulla tua TV

Nella mia Ferrari, indaco

La Lalisa, la diva

Bene, eccola qua

Ciao, ciao, eccola qua

(In aggiornamento)

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