MINISO accende l’estate italiana con YOYO: i collectible toys conquistano Gen Z, Millennials e Generazione Alpha

L’estate 2026 parla il linguaggio della pop culture. MINISO, il brand globale che ha trasformato il collezionismo in un fenomeno culturale, porta in Italia i nuovi collectible toys dedicati a YOYO, personaggio diventato virale sui social, simbolo di energia, condivisione e divertimento.

Tra surprise box e morbidi charm da zaino, la nuova collezione intercetta una tendenza che continua a crescere: quella di consumatori sempre più attratti da prodotti capaci di raccontare una storia, creare appartenenza e trasformare il semplice acquisto in un’esperienza da vivere e condividere.

Protagoniste dell’estate sono la YOYO SURE WIN Collection Figure Surprise Box, pensata per gli appassionati di blind box e collectible toys, e la YOYO CHEER UP Cuteness Collection, una linea di soffici accessori da agganciare a zaini e borse, destinati a diventare compagni inseparabili della stagione.

Milano goes YOYO: il billboard che colora la città

Per sostenere il lancio, MINISO esce dagli store e conquista Milano con una campagna Out of Home ad alto impatto. Fino al 15 luglio una maxi-affissione in Corso Buenos Aires e un Truck LED itinerante porteranno l’universo colorato di YOYO tra le vie più frequentate della città, trasformando gli spazi urbani in un set perfetto per foto e contenuti social.

L’esperienza continua anche nei punti vendita aderenti, dove con una spesa minima di 19,99 euro sarà possibile ricevere una Tear & Reveal Card che permetterà di ottenere uno sconto di 10 euro su un acquisto successivo di almeno 25 euro, fino a esaurimento scorte.

YOYO rappresenta solo una parte dell’universo creativo sviluppato da MINISO. Accanto al personaggio protagonista della campagna convivono altri original character come PenPen Penguin, DunDun Chicken, Gift Bear & Friends e Mikko, oltre alle numerose collaborazioni con alcuni dei franchise più amati al mondo, tra cui Disney, Sanrio e Marvel.

La Storia di un brand globale nato per rendere il design accessibile

Fondata nel 2013, MINISO è oggi presente con oltre 8.400 store in più di 110 Paesi e regioni. In Italia il brand continua la propria espansione con quasi 70 negozi e rafforza il posizionamento come punto di riferimento per una nuova generazione di consumatori che cerca design accessibile, intrattenimento e prodotti capaci di creare connessioni emotive, confermando come il collectible toy sia ormai molto più di una semplice tendenza: un vero fenomeno culturale.