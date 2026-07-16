Ariana Grande e Ricky Alvarez: cosa sta succedendo davvero?

Crediti: @arianagrande via Instagram

Negli ultimi tempi, il web si è acceso di speculazioni riguardo ad Ariana Grande e al ballerino Ricky Alvarez. Dopo vari avvistamenti in diverse occasioni – inclusa una sessione di shopping in Florida prima di celebrare il 4 luglio con la famiglia della cantante – i fan si stanno chiedendo se siano tornati insieme.

Sebbene delle persone molto vicine ai due artisti abbiano inizialmente smentito un ritorno di fiamma, sembra che la verità sia un po’ più complessa. Ariana e Ricky “Non si stanno buttando subito in una relazione seria, ma Ari è felice di riaverlo nella sua vita” come è stato rivelato due giorni fa.

Come si sono conosciuti

Per capire meglio il loro legame, bisogna fare un salto indietro nel tempo. La conoscenza tra Ariana e Ricky risale a dodici anni fa, quando lui lavorava come ballerino di supporto per la popstar durante l’Honeymoon Tour. La loro relazione è diventata pubblica nel luglio dell’anno successivo per poi concludersi non molto tempo dopo, nell’estate del 2016.

Ebbene, dopo più di dieci anni dal loro primo incontro, sembrano aver ritrovato una sintonia speciale.

Il gossip è esploso durante l’Eternal Sunshine Tour, iniziato a giugno. Ariana ha sorpreso il pubblico cantando in più occasioni un testo modificato del suo iconico brano Thank U, Next.

Nel singolo del 2019, Ariana citava i suoi ex fidanzati con ironia, inizialmente recitava: “Ho scritto delle canzoni su Ricky/Ora le ascolto e rido”. Tuttavia, durante il recente tour, ha cambiato più volte proprio questo verso. A metà luglio, il messaggio è diventato: “Ho scritto delle canzoni su Ricky/Torniamo sempre l’uno dall’altra.

Oltre a quest’indizio musicale che sembra piuttosto chiaro, qualcuno ha anche notato che il ballerino ha seguito la cantante per una parte del suo nuovo tour. Un segnale non da poco!

Il presente di Ariana e Ricky

Recentemente tornata single dopo la fine della lunga relazione con l’attore Ethan Slater, conosciuto sul set di Wicked, Ariana sembra aver trovato in Ricky un porto sicuro. Chi li conosce, infatti, descrive il loro rapporto come basato su una profonda intesa e che non c’è mai stato rancore da parte della cantante dopo la loro rottura.

Lo scorso 14 luglio, infine, alcuni informatori hanno confermato che i due sono tornati ufficialmente insieme ma che stanno prendendo le cose con molta calma.

“Non si stanno buttando a capofitto in una relazione seria, ma Ari è felice di riaverlo nella sua vita“, ha rivelato una fonte a People. E poi ha aggiunto che entrambi “hanno un senso dell’umorismo simile, intelligente e ironico“. Cosa ne pensi di questo riavvicinamento tra Ariana Grande e Ricky Alvarez?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ginger Generation (@gingergeneration)

Potrebbe interessarti anche:

Perchè Ariana non prenderà più parte a AHS13?