American Horror Story: svanisce il sogno di vedere Ariana Grande nella serie?

Crediti: @arianagrande via Instagram

Sembra che i fan di Ariana Grande dovranno armarsi di pazienza: proprio come si temeva la nostra amata popstar non farà il suo ingresso nell’universo di American Horror Story. Nonostante le voci che circolavano nell’aria, la cantante e attrice non prenderà parte alla tredicesima stagione della serie targata FX a causa di alcuni imponenti impegni lavorativi, per lei impossibili da conciliare.

Quando la nuova stagione della fiction statunitense farà il suo debutto il prossimo 24 settembre (in Italia su Disney+), dunque, il volto di Ariana non apparirà tra quello dei protagonisti. Stando a quanto riportato dal sito Deadline, la decisione è stata dettata da una sovrapposizione tra i ritmi del set e quelli del suo Eternal Sunshine Tour. Le fonti vicine alla produzione hanno chiarito che l’artista non ha girato alcuna scena per la serie anche se, al momento, sia FX che 20th Television hanno preferito mantenere il massimo riserbo senza rilasciare commenti ufficiali.

Nel frattempo, la macchina organizzativa di American Horror Story non si ferma e il cast completo si sta pian piano svelando in vista del debutto. Alcuni fan, tenendo d’occhio le riprese in esterna, avevano già intuito l’assenza di Ariana, notando però con entusiasmo la presenza sul set di icone del franchise come Emma Roberts e le altre streghe di Coven. Tra le sorprese, è stata vista spuntare anche Cara Delivigne che così si torna a unirsi a un cast corale davvero ricchissimo (la modella ha già recitato in due passate stagioni).

Resta ancora avvolto nel mistero, invece, la trama della narrazione. Tuttavia, è già emerso il possibile fulcro della storia: un misterioso palazzo di Manhattan, scenario di inquietanti eventi soprannaturali.

Non sappiano quale fosse il ruolo di Ariana Grande nella serie, poiché i dettagli rimasti blindati dopo l’annuncio della sua partecipazione, avvenuto lo scorso autunno. Resta quindi avvolto nel mistero il personaggio che avrebbe dovuto portare sullo schermo, anche se per la popstar non sarebbe stata la prima collaborazione con Ryan Murphy. Molti ricorderanno infatti la sua partecipazione alla comedy horror Scream Queens, dove interpretava l’iconico personaggio di Chanel No. 2.

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