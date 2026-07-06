Ultimo 2027: La favola continua – Annunciati nuovi concerti negli stadi: info e biglietti

Dopo il live dei record (e delle polemiche) Ultimo 2026 – La favola per per sempre a Roma Tor Vergata che ha radunato 250.000 persone, sarà Ultimo ha annunciato che sarà lui ad andare “a casa del suo popolo” con un tour negli stadi. La nuova serie di concerti si chiamerà ULTIMO STADI 2027 – LA FAVOLA CONTINUA…, un tour che lo porterà ovunque, da nord a sud, nei più grandi stadi italiani, per la prima volta anche in Sardegna e in Calabria.

Ultimo 2027: La favola continua – Date:

Ultimo vuole regalare ai suoi fan una favola che tende all’infinito e che non conosce soluzione di continuità. È un filo teso sulla linea del tempo che tiene unita la Generazione Ultimo, traghettandola da una stagione a un’altra, regalandole la certezza di avere sempre un approdo, un punto di arrivo e un’attesa da assaporare fino al prossimo palcoscenico che si accenderà per tutti loro.

E quelle luci si accenderanno il prossimo 10 giugno 2027 e poi continueranno a spargersi in tutta Italia:

Lignano Sabbiadoro (Stadio Teghil)

Bologna (Stadio Dall’Ara) il 13 giugno 2027

Padova (17 giugno 2027 | Stadio Euganeo)

Milano (20 giugno 2027 | Stadio San Siro)

Napoli (24 giugno 2027 | Stadio Diego Armando Maradona)

Messina (28 giugno 2027 | Stadio Franco Scoglio)

Reggio Calabria (3 luglio 2027 | Stadio Granillo)

Bari (6 luglio 2027 | Stadio San Nicola)

Firenze (10 luglio 2027 | Visarno Arena)

Torino (16 luglio 2027 | Allianz Stadium)

Olbia (24 luglio 2027 | Olbia Arena)

I Biglietti di Ultimo:

I biglietti per le nuove date saranno disponibili su VivoConcerti dalle ore 14 di mercoledì 8 luglio 2026, e nei punti vendita autorizzati dalle ore 11 di lunedì 13 luglio 2026.

Il concerto a Tor Vergata:

4 LUGLIO 2026: un oceano umano di 250.000 persone si è radunato nell’area da 150mila metri quadrati dell’Università di Roma Tor Vergata, nella notte dei record, che ha visto il sogno di un’intera generazione diventare realtà, in un evento che verrà ricordato come il grande Raduno degli Ultimi, punto di arrivo e insieme nuova partenza di un artista che, a trent’anni, ha trasformato una storia personale in un sentimento collettivo.

Ultimo ha raggiunto Roma Tor Vergata in elicottero, disegnando in aria un cerchio che ha circondato tutta l’area dell’evento, stringendo la folla in un abbraccio da cielo a terra. La prima immagine sul palcoscenico lo ha visto emergere come una colonna da sotto il calpestio mentre sugli schermi appariva il suo benvenuto: “Beati gli Ultimi, perché saranno i primi”, e alle sue spalle si accendeva un palco mastodontico da 140 metri per 60 di altezza, sovrastato da un’enorme struttura metallica luminosa raffigurante la firma di Ultimo e con una passerella a forma di infinito lunga 30 metri.

Il concerto, però, è stato accompagnato da tante polemiche, sopratutto a causa dell’organizzazione per far entrare ed uscire i fan dalla location e la visibilità nei pit più lontani dal palco.