Ultimo – Joker: audio, testo e significato della canzone

Ultimo ha pubblicato Joker una delle canzoni che compongono il suo nuovo disco omonimo, Alba, rilasciato oggi, venerdì 17 febbraio.

Ho visto il film con Joaquin Phoenix e sono rimasto scioccato. Joker è un ultimo, sentivo il bisogno di prenderne le parti. In lui c’è sicuramente una predisposizione all’errore, ma è stato il mondo a far sì che diventasse cattivo.

Ascolta qui la nuova canzone

Testo Joker di Ultimo

Joker, lo so che è il mondo a non averti capito

che andava bene anche soltanto un amico

Joker, lo so volevi essere tu il migliore

ma a volte cadi e non capisci mai come

E ti specchi e trovi un cinema, quale personaggio sei

quale vita e quale mimica?

Joker se solo avessi dato ascolto all’amore

se quel coltello avesse trovato un cuore

Joker, staremmo qui a ridere senza più voce

daresti peso alla potenza di un fiore

Ma se stanotte scopri che è vuoto il frigo

Joker puoi chiamarmi da stanotte hai un amico

Joker, se solo il mondo avesse fatto attenzione

dietro un bandito esiste sempre il suo cuore

Joker, mi sorridevi e confondevo il dolore

eri da solo e questo ora mi commuove

E ti specchi e trovi un cinema, quale personaggio sei

quale vita e quale mimica?

Joker, getta le lacrime dai falle bastare

chiudi il dolore che hai in’unica frase

Joker, perdona il mondo, perdona lo schiaffo

perdona il tempo e poi perdona te stesso

se senti freddo e non trovi un vestito

puoi chiamarmi da stanotte hai un amico

Joker, Joker, avevi solo un gran bisogno d’amore

Joker, se mai avrò un figlio gli darò il tuo nome