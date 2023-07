Ultimo pubblica il video di Paura mai dal suo Ultimo Live Stadi 2023

Fuori ora il videoclip dell’inedito Paura mai di Ultimo, a pochi giorni dalla fine di un tour che ha chiuso il sipario con un numero record di presenze.

Per festeggiare questo grande traguardo Niccolò ha regalato al suo pubblico Ultimo live stadi 2023, 5 brani registrati live nelle date dell’ultimo tour, estratti del suo album più recente, Alba.

Nel videoclip di Paura mai, pubblicato oggi su YouTube, scorrono le immagini di abbracci, lacrime, urla e applausi di folle oceaniche, in cui Niccolò è ritratto con gli affetti più cari e il suo popolo in festa durante queste 6 date da record.

Ultimo spiega il significato della canzone

Negli spogliatoi giallorossi è nato l’inedito che l’artista ha eseguito da metà tour in avanti.

Si tratta di un messaggio di incoraggiamento a superare sempre le proprie paure e non avere timore di guardarsi dentro, chiudendo gli occhi a quello che c’è fuori e che non sempre ci corrisponde, e che oggi regala ai suoi fan come un ringraziamento per tutto l’affetto ricevuto.

“Paura mai, ha la volontà di rappresentare la mia generazione perché so che siamo tutti spaventati da un futuro vuoto, so che abbiamo tutti paura di ritrovarci con la tv accesa di notte per non sentirci soli in casa. Abbiamo paura del silenzio in stanza, perché ci è stato promesso un mondo che non c’è. Perché ci hanno giudicato senza prima parlarci. E allora voglio dire a tutti che seppure da fuori sono visto come un ragazzo di successo, vivo ogni giorno con le vostre stesse paure. E voglio dirvi che è normale. È normale a volte guardarsi allo specchio e non riuscire a vedersi… e quando si normalizzano le paure, allora quel futuro vuoto diventa più facile da guardare. Allora quella TV accesa di notte può essere spenta. E se ora è tutto spento, troveremo i colori! Perché sta vita passa, ma amico… non scompare. A me tutto questo basta e avanza per regalarvi questa canzone”.