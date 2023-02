Ultimo – Le solite paure: audio e testo della canzone

Ultimo ha pubblicato Le solite paure una delle canzoni che compongono il suo nuovo disco omonimo, Alba, rilasciato oggi, venerdì 17 febbraio.

Come per “Amare” e “La stella più fragile dell’universo”, questa è la sorella gemella di “Sogni appesi”. Nel testo è presente una frase che è un po’ il manifesto della mia musica, della mia “missione”: “lo so bene, dovrei avere anch’io una vita, ma ho scelto di usar la mia per crearne una collettiva”.

Ascolta qui la nuova canzone

Testo Le solite paure di Ultimo

La vita è strana, la vita è una p***tana

un giorno la porti a letto e poi scopri che lei ti ama

e per quanto io abbia sudato per essere dove sono

non basta un fiume per spegnere dentro di me sto fuoco

e c’ho sperato

lo sapevo, lo sapevo che avrei vinto

e adesso ancora farnetico allegro anche se respinto

e c’ho il respiro corto a volte la sera

ma credo che sia in rapporto a quanto uno poi ci spera

e lei mi ascolta nuda dagli occhi al cuore

io che coi tasti di sto pianoforte da sempre faccio l’amore

lei è gelosa per quanto suono la sera

ma il pianoforte era qui quando il resto del mondo non c’era

Non so bene dove andrò, ma se scende neve partirò

a volte vorrei solo tenerle per me

le solite paure con cui vivere

A volte è strano ma è come non meritassi

di avere quello che ho

di sentire che può bastarmi

io credo che questa musica certo mi ha benedetto

ma reso ogni goccia in grado di trafiggere il mio tetto

sarà che uno scrittore desidera una carenza

vuol togliere alla sua vita per dare alla propria penna

fa ridere sacrificare le giornate per poi riuscire a scrivere

fa piangere vederti stanca di sto’ gioco che parte del mio carattere

ma quando ti dico che esisto in funzione a questo

intendo che ho una missione che vivo e che scrivo per questo

e lo so bene, dovrei avere anche io una vita

ma scelto di usar la mia per crearne una collettiva

Non so bene dove andrò, ma se scende neve partirò

a volte vorrei solo tenerle per me

le solite paure con cui vivere

Lo so bene, dovrei avere anche io una vita

ma scelto di usar la mia per crearne una collettiva