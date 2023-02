Ultimo – Titoli di coda: audio, testo e significato della canzone

Ultimo ha pubblicato Titoli di coda una delle canzoni che compongono il suo nuovo disco omonimo, Alba, rilasciato oggi, venerdì 17 febbraio.

Titoli di cosa è la chiusura ideale, s’inizia con Alba e si conclude con questo brano. Non è la fine, ma è vivere la fine, quando ti accorgi che le cose non vanno come pensavi.

Testo Titoli di coda di Ultimo

Arrivi ai titoli di coda senza nemmeno che ne parli più e questa bellissima storia tutta un tratto non la senti più

Arrivi ai titoli di coda

e te ne accorgi quando a letto non

non c’è più quella strana cosa che ti fa dire non mi alzo più

E vorresti andare via e fuggire dal mondo bellissimo che aveva illuso noi

E vorresti non ci sia

quella strana paura che prende di notte mentre noi noi non ci parliamo più e tu dormi a letto sola

io sul divano giù, siamo ai titoli di coda

Arrivi a chiederti che cosa

possa far cambiare quello che

quello che ora non funziona mentre fingevo e buttarla giù

questa fine di una storia che non vuoi vedere ma è così

noi siamo i titoli di coda e da domani è un nuovo lunedì

E vorresti andare via e fuggire dal mondo bellissimo che aveva illuso noi

e vorresti non ci sia

quella strana paura che prende di notte mentre noi

noi non ci parliamo più e tu dormi a letto sola

io sul divano giù, siamo ai titoli di coda

E alla fine di una storia puoi mentire ma è così noi siamo ai titoli di coda e non è più venerdì