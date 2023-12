Ultimo – Occhi lucidi: video e testo della canzone

Ultimo ha pubblicato venerdì 1 dicembre Occhi lucidi che segue l’uscita del suo nuovo disco in studio, Alba, rilasciato lo scorso febbraio.

Testo e musica sono del cantautore romano Niccolò Moriconi che ancora una volta ha sorpreso i fan con un annuncio inaspettato sui social.

Ad accompagnare l’uscita del brano, un video clip diretto da YouNuts che vede la partecipazione dell’attrice di Mare Fuori Maria Esposito.

Nel frattempo, l’artista si prepara ad incontrare, nuovamente, il suo pubblico negli Stadi italiani, per portare dal vivo oltre alla nuova canzone anche i suoi più grandi successi.

Il video ufficiale

Testo Occhi lucidi di Ultimo

Io non lo so cosa ci faccio qui

a pensare no, a dire a tutti di sì

mi ricordo di sogni, progetti e diverse magie

a vivere dentro un cortile

a vivere senza bugie

A-a-a se parlassi la mia lingua ora ti direi che mai

ho vissuto più vite in un giorno e non ci crederai

siamo fatti tutti un po’ così

occhi forti e cuori fragili

Io non lo so cosa mi manca qui

e vivo una vita come quelle dei film

tra gli attori, comparse, risate e malinconia

a fissare in un bar una donna

e di colpo sentirla già mia

A-a-a se parlassi la mia lingua ora ti direi che mai

ho vissuto più vite in un giorno e non ci crederai

siamo fatti tutti un po’ così

A-a-a se potessi uscire dal mio corpo forse lo farei

ma solo per restarti sempre intorno e dirti “come stai”?

siamo fatti tutti un po’ così

occhi forti e cuori fragili

Stavamo su una barca al centro del tuo mare

lontano dai rumori e vicino alle risate

volevo darti un sogno e non ci so’ riuscito

volevi darmi tutto e adesso l’ho capito

Siamo fatti tutti un po’ così

A-a-a se potessi uscire dal mio corpo adesso lo farei

ma saper restarti sempre intorno chiederti “come stai?”

siamo fatti tutti un po’ così

occhi forti e cuori fragili

Siamo fatti tutti un po’ così

senza parole gli occhi lucidi

I prossimi concerti di Ultimo

Occhi lucidi di Ultimo arriva a 7 mesi dal ritorno live previsto per la prossima estate, il tour già da record ULTIMO STADI 2024 – LA FAVOLA CONTINUA….

10 date tra cui una doppietta al Maradona di Napoli, all’Olimpico di Torino e, per il secondo anno di fila, una magica tripletta nella capitale romana (la prima data è già sold out).