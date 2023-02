Ultimo – Tornare a te: audio, testo e significato della canzone

Ultimo ha pubblicato Tornare a te una delle canzoni che compongono il suo nuovo disco omonimo, Alba, rilasciato oggi, venerdì 17 febbraio.

Tra le mie preferite del disco. È la fotografia della malinconia, spiegata con frasi quasi “spruzzate”, in un vero e proprio flusso di coscienza. È un brano che mi piace definire impressionista. C’è un’evoluzione musicale che fa sì che il brano sia come un viaggio, che esplode alla fine.

Ascolta qui la nuova canzone

Testo Tornare a te di Ultimo

Come stai o come sta e come sto? me lo chiedi da un po’ di anni

hai sempre quella fissa tua che ti fa avere gli occhi stanchi, un po?

Come stai o come sto? Sono passati già dieci anni

hai ancora quella fissa tua che quando ridi dopo piangi un po’

E vuoi sapere cosa penso? A volte a casa rido e penso a te

eppure dici è strano farlo

si forse è vero eppure boh, va beh, mi fa tornare a te

mi fa tornare a te

Come stai o come sta e come sto? C’è sempre freddo nel tuo cuore

come si fa e come si può farti del male ed io l’ho fatto eccome

io l’ho fatto eccome

E vuoi sapere cosa sento? Che vivo ancora con le fisse mie

tipo che dormo e dopo che di botto mi sveglio

rimango intrappolato nelle nostalgie

le sento ancora mie, le sento ancora

Come stai, dai non si può

siamo soltanto un gioco di parole

l’amore sai a volte può

lasciare sempre un posto dentro al cuore

mi fa tornare a te, mi fa tornare

mi fa tornare a te

mi fa tornare a te