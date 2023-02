Ultimo – La pioggia di Londra: audio e testo della canzone

Ultimo ha pubblicato La pioggia di Londra una delle canzoni che compongono il suo nuovo disco omonimo, Alba, rilasciato oggi, venerdì 17 febbraio.

Un altro brano scritto a Londra. Londra è una città che idealizzo molto, quando sono a Roma la penso tanto. Lì ci ho scritto buona parte del disco e con questo volevo descriverne la magia. Inizia la discesa che accompagna verso la chiusura del disco: è un pezzo molto intimo, cantato quasi sottovoce fino all’esplosione finale.

Testo La pioggia di Londra di Ultimo

Ora ho capito davvero

Che tu forse sei fatta per me

E lo avverto da come respiro

Che hai rubato una parte di me

Ora che ti sto davanti

Ci divide una nota soltanto

E mi accorgo di quanto sei bella

Mentre ridi mi chiedi che c’è

C’è che scusa se resto in silenzio

È che non so come dirti che in me

Anche se vedi adesso sembra

Vorrei stringerti sotto la pioggia di Londra

Io credo che in questi miliardi

Questi lunghi e cortissimi anni

Noi restiamo per un solo istante

Ed il senso è vederla così

Che se un senso fatichi a trovarlo

Non ha senso rinchiudersi in sé

C’è da correre e dirsi mi manchi

Anche se questo costa per te

È che a volte non riesco a bastarmi

E non so come spiegartelo che

Sono un cane lasciato da solo

A cercare quello che non c’è

Forse un mondo in cui riesca davvero

A non chiedermi sempre perché

È per questo che ti sto davanti

Ed affido a te questo dolore

Perché sembra tu possa salvarmi

Perché sei la più bella tu sei la più bella illusione

Vorrei che non ci fosse un perché

Vorrei averti per sempre qui ferma

Rimanere incantato da te

Mentre dormi e lo sfondo è la pioggia di Londra