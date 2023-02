Ultimo sul Festival di Sanremo: “Credo di non tornarci più”

Ultimo, nelle scorse ore, si è espresso sulla possibilità di tornare in futuro a partecipare al Festival della canzone italiana. Dopo la sua terza esperienza a Sanremo, l’artista sembra dunque avere le idee chiare.

Con la sua bellissima Alba, con cui si è classificato al quarto posto., Niccolò crede di essere riuscito a chiudere finalmente un cerchio, quello aperto con la sua prima volta alla kermesse. Nel 2018, infatti, riuscì a vincere con il suo Ballo delle incertezze, classificandosi primo nella categoria Giovani.

L’artista, via Instagram Story, ha risposto alla domanda di un fan che diceva: “Parteciperai altre volte a Sanremo oppure hai chiuso definitivamente con Alba?“. Di seguito la sua risposta.

Ecco le dichiarazioni di Ultimo riguardo Sanremo

“So che nel disco ci sono canzoni più ‘dirette’ che su quel palco sarebbero arrivate più facilmente, ma Alba è una canzone diversa, che non ha la pretesa di entrare nel cuore di un pubblico più distratto. Alba ha bisogno di tempo e va ascoltata senza fretta. Come ho detto in alcune interviste, volevo tornare a Sanremo per chiudere un cerchio artistico, e se lo avessi fatto con un’altra canzone non avrebbe avuto senso. Ho sempre dato precedenza a quello che sento e non a quello che funziona“L’ho detto anche nelle interviste prima del Festival… Volevo chiudere un cerchio con Alba, l’ho fatto e quindi credo di non tornarci più“.

Dopotutto, il filo conduttore del nuovo album in studio di Ultimo, rilasciato venerdì scorso, corrisponde con il tema della rinascita e di un nuovo inizio per la visione musicale del cantautore.

