One Piece: ecco i primi cinque membri del cast della serie Netflix

La passione di Netflix per i manga continua: dopo Cowboy Bebop ecco le foto dei primi cinque membri del cast di One Piece. La serie è tratta dall’omonimo manga di Eiichiro Oda, già adattato in una serie anime attualmente in corso.

I nomi svelati fino a ora sono quelli di:

Iñaki Godoy che interpreterà Monkey D. Rufy/Luffy;

Mackenyu che interpreterà Zoro;

Emily Rudd che interpreterà Nami;

Jacob Romero Gibson che interpreterà Usopp;

Taz Skylar che interpreterà Sanji.

Come sanno tutti i fan di One Piece la serie è caratterizzata da una massiccia presenza di personaggi, tanto da essere un vero e proprio racconto corale. Ci aspettiamo perciò altri aggiornamenti nel corso dei prossimi mesi.

Ecco le foto dei primi cinque membri del cast della serie live action di One Piece

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da One Piece (ワンピース) (@onepiecenetflix)

Annunciata lo scorso anno la serie non ha ancora una data d’uscita, ma sta già facendo molto parlare di sé – e non solo in senso positivo.

Se da una parte è infatti tanta la curiosità di vedere un adattamento di un’opera giapponese più fedele ad altre per la scelta di cast multietnico, dall’altra parte i fan del manga e del genere stesso nutrono qualche dubbio dal momento che una serie live action può difficilmente raccontare in modo credibile una storia che su carta, ma anche con l’animazione, funziona benissimo.

Una questione che, come ben sapete, è propria di molte grandi produzioni di questi tempi. Basti pensare a tutti i live action realizzati e in corso d’opera firmati Disney. Non ci resta quindi che aspettare, consapevoli del fatto che questo adattamento di One Piece potrà essere o un grande successo o un grande flop. Che è un po’ quello che si sta dicendo di Cowboy Bebop.