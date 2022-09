One Piece: Red sarà presentato al Lucca Comics & Games 2022

L’atteso lungometraggio One Piece: Red, il film di One Piece, sarà presentato in anteprima al Lucca Comics & Games 2022 il prossimo 29 ottobre. All’evento saranno presenti anche il regista Goro Taniguchi e Masayuki Sato, Direttore dell’animazione & Character Designer.

One Piece: Red biglietti

Se siete fan di One Piece e non vedete l’ora di assistere a questo imperdibile evento vi basterà acquistare i biglietti per la manifestazione. Le prevendite per il Lucca Comics & Games 2022 sono disponibili sul sito o su Vivaticket.

One Piece: Red di che cosa parla

Uta, la cantante più amata del mondo, la cui voce è stata definita “ultraterrena”, è famosa anche perché nasconde la sua vera identità ed un altro segreto: Uta è la figlia di Shanks!

Per la prima volta in assoluto, lei ha deciso di svelare il suo volto al mondo durante un concerto dal vivo!

L’arena del concerto, che si tiene sull’isola di Elegia, si riempie di tutti i suoi fan, compresi famigerati pirati, esponenti della Marina e i Pirati di Cappello di Paglia guidati da Luffy, tutti decisi a godersi questa performance canora attesissima. Il concerto inizia ed il pubblico scopre che l’eccezionale potere della voce di Uta nasconde un pericolo che potrebbe cambiare il mondo. Toccherà quindi a Luffy e a Shanks mettersi in azione. Tra tanti colpi di scena, la battaglia per la libertà sta per avere inizio…

One Piece: Red quando esce

One Piece: Red uscirà al cinema quest’autunno distribuito da Anime Factory, etichetta di Plaion Pictures.

In Giappone il film è a tutti gli effetti il più redditizia di sempre del franchise. Ha infatti incassato a oggi più di 86 milioni di Euro con oltre 8,6 milioni di biglietti venduti; inoltre ha ottenuto il secondo miglior debutto della storia del cinema giapponese, ed è il miglior incasso anime del 2022.

Anche in Francia il film ha da poco aperto con un ottimo botteghino, con quasi 900.000 spettatori ed è ancora in poco meno di 600 sale nella sua quarta settimana di programmazione.

