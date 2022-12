One Piece: Red, chi è Uta la protagonista del film

One Piece: Red è il nuovo lungometraggio del franchise di One Piece in cui per la prima volta viene dato un ruolo di primo piano a un personaggio femminile: Uta. Già apprezzatissima a livello internazionale, Uta potrà essere finalmente conosciuta anche dai fan italiani il 1 dicembre giorno in cui il film uscirà al cinema.

One Piece: Red chi è Uta

Uta in giapponese vuol dire canzone e infatti non è un caso che questo personaggio sia una musicista. Figlia adottiva di Shanks, uno dei personaggi più amati dell’intera saga di One Piece, Uta sogna un mondo idilliaco di pace.

Una visione che la rende un personaggio ambiguo e che può spiegarsi proprio attraverso il suo legame con il padre pirata. Una categoria, quest’ultima, che lei disprezza nonostante il legame con Luffy.

Le azioni di Uta sono infatti spinte da un reale desiderio di voler fare del bene al prossimo, tuttavia lei stessa non riesce a fare i conti con se stessa e con i propri dolori passati. Questo la rende allo stesso tempo una giovane donna determinata e forte e, al contempo umana.

Forse anche per aver scelto di mettere al centro della narrazione, da sempre popolata da elementi maschili principali, una donna One Piece: Red è riuscito a guadagnarsi l’attenzione di un pubblico vastissimo che ha amato Uta in tutte le sue sfumature e che spera di rivederla entro la fine del manga.

One Piece: Red di che cosa parla

Uta, la cantante più amata del mondo, la cui voce è stata definita “ultraterrena”, è famosa anche perché nasconde la sua vera identità ed un altro segreto: Uta è la figlia di Shanks!

Per la prima volta in assoluto, lei ha deciso di svelare il suo volto al mondo durante un concerto dal vivo!

L’arena del concerto, che si tiene sull’isola di Elegia, si riempie di tutti i suoi fan, compresi famigerati pirati, esponenti della Marina e i Pirati di Cappello di Paglia guidati da Luffy, tutti decisi a godersi questa performance canora attesissima. Il concerto inizia ed il pubblico scopre che l’eccezionale potere della voce di Uta nasconde un pericolo che potrebbe cambiare il mondo. Toccherà quindi a Luffy e a Shanks mettersi in azione. Tra tanti colpi di scena, la battaglia per la libertà sta per avere inizio…

Il film rappresenta è il primo episodio con una forte componente musicale (con la suggestiva interpretazione della star nipponica Ado) e vede anche il ritorno di uno dei personaggi più iconici e interessanti creati da Oda: Shanks il Rosso, uno dei quattro imperatori, nonché il pirata che ha ispirato e spinto Luffy da piccolo a diventare un pirata e il padre del nuovo personaggio Uta.

