One Piece festeggia 25 anni: gli eventi in Italia

Sono passati 25 anni da quando Monkey D. Luffy e la ciurma di Cappello di Paglia sono partiti alla volta della Rotta Maggiore alla ricerca del One Piece. Per festeggiare questa ricorrenza il 5 maggio, in cinque città europee, si terranno festeggiamenti a tema che celebreranno la mitica saga creata da Eiichiro Oda.

Per i fan italiani l’appuntamento è a Milano in Piazza Gae Aulenti a partire dalle 10.00 del mattino dove enormi gonfiabili daranno il benvenuto a tutti i visitatori che avranno l’opportunità di ricevere gratuitamente regali esclusivi forniti da Crunchyroll e Ultra Pop (le quantità sono limitate). Ma non è finita qui. I fan potranno scattare il loro miglior selfie il 5 maggio e inviarlo a www.luffybirthday2024.com o condividerlo utilizzando l’hashtag #LuffyBirthday2024 su Instagram! La loro foto sarà pubblicata sul sito insieme a quella di molti altri fan di One Piece in tutta Europa. Anche chi non potrà essere presente potrà seguire i festeggiamenti in contemporanea nei diversi paesi su www.luffybirthday2024.com.

Per l’occasione a Milano aprirà anche un pop-up store in Corso Como che resterà aperto fino al 19 maggio. Al suo interno, i visitatori potranno divertirsi e immergersi nell’universo di One Piece con disegni futuristici e colorati tratti dalla “Saga di Egghead”. Saranno installati diversi photocall per dare la possibilità ai visitatori di immortalare questo evento speciale.

Saranno inoltre disponibili la prima volta in Italia, una best selection di prodotti licenziati in Europa e una corposa ed esclusiva selezione di prodotti portati da Toei Animation in Limited Edition saranno disponibili all’acquisto per tutti i fan della saga. All’interno del pop-up shop si potranno trovare prodotti e gadget inediti, postazioni per divertenti photo opportunity, la tradizionale lotteria in cui saranno messi in palio tutti i giorni numerosi gadget provenienti dal mondo One Piece e molto altro.

One Piece è diventato un fenomeno globale nel corso degli anni e vanta una serie di prestigiosi primati e numeri da capogiro che testimoniano come negli anni sia diventato un vero e proprio universo retto dalla incrollabile passione di tantissimi fan in tutto il mondo.

