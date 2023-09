ONE PIECE 2: Netflix ha rinnovato la serie per la seconda stagione

Fan della ciurma più famosa dagli appassionati di anime e manga ecco una notizia che vi renderà particolarmente felici. Netflix ha ufficialmente rinnovato One Piece, la serie live action, per una seconda stagione. Pronti ad attendere con ansia One Piece 2?

Con un divertente video pubblicato sui canali social di Netflix è Eiichiro Oda ad annunciare ufficialmente la seconda stagione di One Piece. Ma cosa sappiamo in merito ai nuovi episodi?

Al momento attuale sappiamo che i creativi dietro alla serie live action di One Piece hanno le idee chiare: punto ad arrivare almeno ad una sesta stagione ed hanno già il quadro della situazione mappato proprio fino ad una potenziale sesta stagione. Purtroppo i tempi di realizzazione per una serie del genere sono lunghi, a causa dell’uso massiccio della CGI, e lo sciopero di attori e sceneggiatori gioca a sfavore della serie. I produttori hanno rivelato, che quando la produzione potrà cominciare i nuovi episodi potrebbero uscire a distanza di circa 12-18 mesi dall’inizio delle riprese.

Non vedremo quindi One Piece 2 prima del 2025, molto probabilmente.

Ecco il video annuncio del rinnovo di One Piece:

NAKAMA!!! 🏴‍☠️👑 It fills us with great joy to give you this message directly from Oda-Sensei. ⛵️ #OnePieceNetflix #OnePieceLiveAction pic.twitter.com/X8ZOLPkaXD

— ONE PIECE(ワンピース) Netflix (@onepiecenetflix) September 14, 2023