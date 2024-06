One Piece: ecco le new entry della seconda stagione

Dopo il successo della prima stagione, Netflix ha annunciato alcuni dei nuovi membri del cast di One Piece serie live action tratta dal celebre manga di Eiichiro Oda. Le riprese della serie sono attualmente in corso e, da quanto trapelato, pare che la seconda e la terza stagione saranno girate in back to back.

Nel cast torneranno Iñaki Godoy (Monkey D. Luffy), Mackenyu (Roronoa Zoro), Emily Rudd (Nami), Jacob Romero (Usop) e Taz Skylar (Sanji).

Ecco le new entry del cast di One Piece:

Daniel Lasker (Raised by Wolves – Una nuova umanità) è Mr 9

Camrus Johnson (Batwoman) è Mr 5

Jazzara Jaslyn (Warrior) è Miss Valentine

David Dastmalchian (Late Night With The Devil) è Mr 3

Werner Coetser (Getroud met rugby) è Dorry

Brendan Murray (Raised by Wolves – Una nuova umanità) è Broggy

Clive Russell (Il trono di spade) è Crocus

Callum Kerr (Monarch) è Smoker

Julia Rehwald (Star Wars Young Jedi Adventures) è Tashigi

Rob Colletti (I molti santi del New Jersey) è Wapol

Ty Keough (Le ultime 24 ore) è Dalton

A proposito della serie

Basata sulla serie manga più venduta della storia del Giappone e scritta da Eiichiro Oda, One Piece è un’impareggiabile avventura leggendaria ambientata in alto mare. Monkey D. Luffy è un giovane avventuriero da sempre alla ricerca di una vita libera. Luffy parte dal suo piccolo villaggio per intraprendere un viaggio pericoloso alla ricerca del leggendario tesoro One Piece e per diventare il Re dei Pirati! Tuttavia, per trovare l’inestimabile premio Luffy dovrà mettere insieme la ciurma dei suoi sogni, trovare una nave, scandagliare in lungo e in largo il vasto mare azzurro, seminare i Marine e farla in barba a temibili rivali.

