One Piece Netflix: tutto sulla serie live action tratta dal manga cult

One Piece si sta preparando a debuttare su Netflix con la primissima serie live action tratta dal popolarissimo manga di Eiichiro Oda. Una vera e propria serie evento che sta lasciando con il fiato sospeso gli amanti non solo del manga, ma anche dell’anime che si domandano se questo lavoro riuscirà a essere all’altezza dell’opera di Oda.

One Piece, ecco il primo poster della serie di Netflix

A proposito della serie

La serie sarà la trasposizione live action di One Piece, una delle serie manga più popolari e amate di sempre. Il creatore del manga Eiichiro Oda è parte del progetto come produttore insieme a Matt Owens, Steve Maeda, Marty Adelstein e Becky Clements.

In partnership con Shueisha, One Piece è prodotta da Tomorrow Studios e Netflix. Matt Owens e Steve Maeda sono gli sceneggiatori, produttori esecutivi e showrunners. Eiichiro Oda, Marty Adelstein e Becky Clements sono produttori esecutivi.

La serie arriverà dopo l’insuccesso di critica e pubblico di Cowboy Bebop, adattamento live action dell’omonima serie anime sempre prodotto da Netflix. Chi conosce il mondo manga e anime sa infatti bene quanto gli adattamenti in live action non siano visti di buon occhio, ma a questo punto non ci resta che aspettare per vedere come sarà questa nuova versione della saga.

Il cast della serie

Come sa chi conosce già il manga o la serie anime, il cast di One Piece sarà ovviamente corale.

A comporre la ciurma ci saranno infatti Iñaki Godoy nei panni del protagonista il capitano Monkey D. Luffy, insieme a lui anche Mackenyu (Roronoa Zoro), Emily Rudd (Nami), Jacob Romero Gibson (Usopp) e Taz Skylar (Sanji).

Faranno parte del cast anche McKinley Belcher III, Morgan Davies, Aidan Scott, Vincent Regan, Jeff Ward, Craig Fairbrass, Langley Kirkwood, Celeste Loots, Alexander Maniatis, Ilia Isorelýs Paulino, Chioma Umeala e Steven Ward.