One Piece: il live action Netflix inizia a farsi ‘vedere’

Con il passare del tempo iniziano a sbucare sempre più novità riguardanti il live action di One Piece di produzione Netflix. Al momento si è al lavoro sui dieci episodi della prima stagione della serie tv. Nella produzione sarà coinvolto anche Eichiro Oda, autore del manga originale. Il successo del franchise, creato nel lontano 1997, non accenna a diminuire. Il fumetto di Oda continua a essere lettissimo in tutto il mondo. Un fenomeno mediatico che va avanti da ventiquattro lunghi anni. La storia, tuttavia, sembra essere giunta nella sua fase conclusiva. Questo significa dunque che il 2022 sarà l’ultimo anno della pubblicazione del manga? Assolutamente no! One Piece proseguirà ancora per altri quattro, massimo cinque, anni. Ora andiamo a vedere le ultime news sul live action.

COSA SAPPIAMO DELLA SERIE NETFLIX?

Sono trascorsi quattro anni dall’annuncio del live action di One Piece per festeggiare i venti anni di pubblicazione del manga su Weekly Shonen Jump. Nonostante il tempo trascorso, sono state davvero insignificanti le informazioni rese note finora riguardo al progetto. Sicuramente la più rilevante è il fatto che Eichiro Oda sarà coinvolto nella realizzazione della serie.

Alla sceneggiatura, invece, troviamo i nomi di Matt Owens e Steve Maeda. Ancora poco si sa riguardo alla trama, ma, come informa SkyTg24, dovrebbe esserci una buona dose di violenza nella serie, essendo ispirata a un prodotto shonen (di azione dunque). Difficile pensare, tuttavia, che la serie tv possa toccare tutte le saghe proposte finora nel manga e nell’anime.

DI COSA PARLA ONE PIECE?

Monkey D. Rufy sogna fin da bambino di diventare il re dei pirati seguendo le orme del leggendario Gol D. Roger. Il ragazzo ha ingerito il frutto di Gum Gum che gli ha conferito il potere di allungare a dismisura qualsiasi parte del suo corpo. Viaggiando per i mari del mondo fantasy in cui è ambientata la storia, Rufy fa la conoscenza di numerosi altri pirati che diventeranno membri della sua ciurma, tra cui lo spadaccino Zoro, la ladra Nami e il cecchino Usop.

